Macháč místo Davis Cupu vyrazil na turnaj a je jedním z hlavních adeptů na titul
Macháč už dopředu avizoval, že se ohledně účasti v kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku rozhodne až podle toho, jak bude probíhat jeho australské léto. To měl nakonec vynikající, když v Adelaide získal svůj druhý titul a ve třetím kole Australian Open sehrál pětisetovou bitvu se zástupcem TOP 10 Lorenzem Musettim.
Navzdory výborné momentální výkonnosti se rozhodl daviscupové klání na domácí půdě v Jihlavě vynechat. Odpočinek ale neplánuje, protože se v příštím týdnu představí na halovém podniku ATP 250 ve Francii.
V Montpellieru bude plnit roli nasazené trojky a v úvodním kole má volno. Jeho prvním protivníkem bude lepší z domácího derby mezi Arthurem Géou a Giovannim Mpetshim Perricardem.
Ačkoli se jedná o turnaj ATP nejnižší kategorie, obsazení je zřejmě i kvůli tomu, že se jiná akce v tomto týdnu nekoná, velmi solidní. Do Montpellieru zavítal osmý hráč světa a loňský šampion Félix Auger-Aliassime, dvojkou je světová dvaadvacítka Flavio Cobolli. Domácí fanoušci budou vyhlížet hlavně návrat Arthura Filse po dlouhé zdravotní pauze.
V současné formě patří Macháč mezi největší adepty na zisk titulu. Do této kategorie se kromě výše zmíněných tenistů řadí také domácí Ugo Humbert, který může být prvním nasazeným protivníkem českého hráče, a Hubert Hurkacz.
