Macháč přes tři hodiny vzdoroval Ruudovi. Vyřadit světovou trojku nedokázal

Tomáš Macháč si předchozí dvě účasti na Australian Open vybojoval v tříkolové kvalifikaci a jednu výhru si pak pokaždé připsal i v hlavní soutěži. Letos už vzhledem k žebříčkovému postavení do kvalifikace nemusel, ale tentokrát neměl štěstí na los a v hlavní soutěži odehrál jediný zápas.



22letý rodák z Berouna musel hned v prvním kole čelit světové trojce Casperu Ruudovi. A i když s finalistou loňského Roland Garros a US Open odehrál dobré utkání, klíčové momenty zvládl lépe Nor a po třech a čtvrt hodinách boje zvítězil 6-3 7-6 6-7 6-4.



První set český tenista prohrál kvůli jednomu ztracenému servisu. Ve druhé sadě za stavu 5-6 předvedl čistou hru na returnu a zaznamenal první brejk. V následném tie-breaku vyrovnal z 1-5 na 5-5, ale vyrovnat skóre setů se mu nepovedlo.



110. hráč světa Macháč ale nic nevzdával ani za stavu 0-2 na sety. Před zraky přítelkyně Kateřiny Siniakové v publiku trefoval povedené údery, získával body díky přechodům na síť a ve zkrácené hře si vynutil čtvrtou sadu.



V té měl za stavu 3-2 brejkbol, ale nevyužil ho a Ruud čtyřmi hrami za sebou nakonec dovedl duel k vítězství. Macháčovi nepomohlo 52 vítězných míčů včetně 10 es, zároveň totiž spáchal o 24 nevynucených chyb více (54-30).



Ruud, který loni v Melbourne nestartoval a jeho maximem je osmifinále z roku 2021, se po turnaji může stát světovou jedničkou. Potřebuje však minimálně postoupit do finále a neprohrát v něm se Stefanosem Tsitsipasem.



"Děkuju všem divákům, že nás tu podporovali do pozdních nočních hodin. Je vždy skvělé hrát před australským publikem. Loni jsem tu hrát nemohl, o to víc si tedy letošní šance vážím," řekl Ruud hodinu po půlnoci.



"I když dnes soupeř hrál velmi dobře, udržel jsem koncentraci a našel cestu k vítězství. Měl jsem tam slabší momenty, ale vědomí, že se cítím fyzicky silný a mám náskok, mi hodně pomohlo," dodal 24letý Nor, který se ve druhém kole utká s Američanem Jensonem Brooksbym (h2h 1-0).



Macháč neuspěl v prvním kole jako jediný z tria českých zástupců ve dvouhře mužů. Už v pondělí odstartovali hladkými výhrami Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina, kteří zaznamenali své první grandslamové výhry.



Příští týden by měl Macháč startovat na halovém challengeru v belgickém Ottignies Louvain La Neuve.