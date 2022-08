Macháč se po zranění vrátil výhrou. V Liberci postoupili i Lehečka a Kopřiva

Tomáš Macháč měl v úvodu sezony solidní formu, jenže v dubnu po postupu do semifinále challengeru v Praze odstoupil kvůli zranění v oblasti žeber a od té doby nehrál.



Na kurty se vrátil až po více než čtvrt roce a znovu se představil na domácím antukovém challengeru. Tentokrát v oblíbeném Liberci, kde předloni došel do semifinále a loni prohrál dokonce až ve finále.



I letos odstartoval vítězstvím. V prvním zápase po 101 dnech si poradil s Rakušanem Sebastianem Ofnerem, kterého porazil 7-6 6-3. O čtvrtfinále si zahraje s Němcem Louisem Wesselsem (h2h 0-0).



Jiří Lehečka minulý týden ve čtvrtfinále turnaje ATP v Kitzbühelu potrápil světovou dvacítku Roberta Bautistu a dnes potvrdil roli favorita na Svijany Open. Nejvýše nasazený Čech nedal šanci Němci Nicolovi Kuhnovi, kterého smetl 6-2 6-1. Ve druhém kole se střetne s Indem Sumitem Nagalem (h2h 0-2).



Vít Kopřiva na úvod smetl 6-2 6-1 Chorvata Duje Ajdukoviče a připsal si první výhru v hlavní soutěži od poloviny června. O čtvrtfinále si zahraje s krajanem Andrewem Paulsonem, který zvládl první kolo už v pondělí.



Druhá polovina Čechů v Liberci skončila v 1. kole. Michael Vrbenský si nepřipsal teprve druhou letošní výhru v hlavní soutěži challengeru, když utrpěl debakl 1-6 1-6 s Maďarem Fábiánem Mároszanem.



Daniel Siniakov ani na pátý pokus nevyhrál zápas v hlavní soutěži challengeru. Na domácí antuce v Liberci 19letý bratr třetí deblistky světa prohrál 4-6 3-6 s favorizovaným Španělem Nicolasem Alvarezem.



217. hráč světa Jonáš Forejtek od květnového postupu do semifinále challengeru v Heilbronnu, kde kvůli zranění břišního svalu vzdal dobře rozehraný boj o finále, nevyhrál pátý zápas po sobě. Dnes na domácím antukovém challengeru Liberci 21etý Čech prohrál snadno 2-6 2-6 se Španělem Oriolem Rocou.



Na dvě překvapivé výhry z kvalifikace nenavázal Petr Nouza, jenž podlehl lucky loserovi Vitaliji Sačkovi z Ukrajiny.

• CHALLENGER LIBEREC •

SVIJANY OPEN

Česko, antuka, 45.730 eur

úterní výsledky (02. 08. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Lehečka (1-ČR) - Kuhn (Něm.) 6-2 6-1 Macháč (4-ČR) - Ofner (Rak.) 7-6(3) 6-3 Kopřiva (7-ČR) - Ajdukovič (Chorv.) 6-2 6-1 Álvarez (Šp.) - Siniakov (ČR) 6-4 6-3 Marozsán (Maď.) - Vrbenský (ČR) 6-1 6-1 Roca (Šp.) - Forejtek (ČR) 6-2 6-2 Sačko (Ukr.) - Nouza (ČR) 7-6(4) 6-4