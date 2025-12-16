Macháč se vyhnul řádícímu viru a došel až na vrchol. Triumfem navázal na Berdycha
Přelom letošního února a března bude Macháč v tuto chvíli dost pravděpodobně hodnotit jako zatím nejlepší období své kariéry. Na pětistovce v mexickém Acapulcu si totiž došel pro svůj dosud jediný titul na nejvyšším mužském tenisovém okruhu.
V ani jednom z pěti zápasů nebyl outsiderem a v každém potkal žebříčkově níže postaveného soupeře. Postupně se vypořádal s krajanem Jakubem Menšíkem, Danielem Altmaierem, Learnerem Tienem, Brandonem Nakashimou a Alejandrem Davidovichem.
Jeho cesta za trofejí tak možná nevypadá nijak oslnivě. Je ale potřeba zmínit, že turnaj měl velice slušné obsazení a není chyba Macháče, že nečelil nikomu z TOP 40 světového pořadí.
Za to může hlavně žaludeční virus, který tou dobou na turnaji řádil. Kvůli otravě z jídla už před závěrečnými koly odstoupili Tommy Paul a Casper Ruud, prohrál Alexander Zverev a po pár gamech vzdal Holger Rune.
Macháč, který má velmi bohatou zdravotní historii, se naštěstí pro něj řádícímu viru vyhnul a došel až na samotný vrchol. Společně s Denisem Shapovalovem byl jediným nasazeným čtvrtfinalistou. Byla to tedy obrovská šance a rodák z Berouna se jí chopil na výbornou.
"Ten pocit je opravdu úžasný. Chtěl bych za všechno poděkovat svému trenérovi. Někdy jsem na něj hodně přísný, jsem na něj často dost hlučný. Ale před dvěma týdny jsem mu řekl, že někdy, během velkých zápasů, nevím, jak některé situace zvládnout. Ale teď se mi povedlo tady vyhrát, takže asi spolu budeme mluvit ještě častěji," říkal po životním triumfu.
Macháč se triumfem v Acapulcu navždy zapsal do seznamu vítězů na hlavní mužské tour. Ale to není jediný milník, který ve svém celkově druhém finále na této úrovni pokořil.
Prvenství v mexickém městě totiž znamenalo obrovský úspěch pro český tenis. Macháč se stal prvním českým zástupcem v elitní dvacítce světového pořadí od současného daviscupového kapitána Tomáše Berdycha v roce 2018.
