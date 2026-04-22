Macháč ustál bitvu s argentinským antukářem. V Madridu je po obratu ve druhém kole

ATP MADRID - Tomáš Macháč (25) zvládl dramatickou bitvu a otočil duel prvního kola Masters v Madridu. Český tenista porazil argentinského hráče Francisca Comesaňu (25) po setech 3:6, 7:6 a 6:3. Jeho dalším soupeřem bude devatenáctý nasazený Brit Cameron Norrie, který měl v prvním kole výhodu volného losu.
Tomáš Macháč splnil v zápase proti Franciscu Comesanovi roli favorita (@ IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia)

Macháč vstoupil do duelu s Comesaňou mizerně. Z úvodních třech gamů získal jediný fiftýn a bleskově prohrával 0:3. Děsivý úvod berounský rodák zbrzdil ve čtvrté hře, kdy uspěl na servisu a poprvé se tak zapsal na výsledkovou tabuli.

Macháč se postupem času přeci jen dostával více do výměn. V následujících dvou gamech na svém podání nedovolil soupeři ani jediný bod, sám naopak Argentinci zatápěl. Za stavu 2:4 se dostal na příjmu na shodu, ještě výrazněji blíže byl o chvíli později, kdy Comesaňa podával na zisk prvního setu.

Macháč si vypracoval první brejkbolovou možnost, šanci ale nevyužil a 105. hráč světa proměnil druhý setbol a po 35 minutách šel do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do druhého dějství vstoupil český tenista mnohem koncentrovanější. Na svém podání nadále nedával svému soupeři žádnou šanci pomýšlet na případnou brejkovou možnost, ani on se ale při podání rodáka z Mar del Plata nedostal v úvodních gamech dále než na shodu.

S náznaky problémů se musel za stavu 3:3 vypořádat i svěřenec Daniela Vacka, ani on ale svého soka k ohrožení svého podání nepustil. O osudu druhého setu tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od začátku navrch Macháč. Rychle se dostal do vedení 5:1, tie-break získal s přehledem 7:3 a srovnal stav utkání na 1:1.

Hned úvodní game třetího setu přinesl pro českého tenistu vytoužený brejk, který následně s problémy potvrdil a dostal se do vedení 2:0. Náskok už si udržela až do konce zápasu. V devátém gamu ještě přidal další brejk, když Argentinci sebral servis čistou hrou a po vítězném bekhendu po lajně využil hned první mečbol. Jeho dalším soupeřem bude devatenáctý nasazený Brit Cameron Norrie, který měl v prvním kole výhodu volného losu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
sojka1
22.04.2026 22:17
videla jsem zapas, az kdyz hral Machy paradne, takze u me spokojenost.... :-) ze Tomas umi sve BH po care, je jasne, ale caru i ruzky hezky metl i FH, libil se mi i na returnu, Frantisek dokazal podavat okolo 220 a Tom mu ty pumelice s prehledem i bral.... chvalim taky zastrih a zuslechteny, vous, upravny kluk..... snad to vsechno bude stacit i na Camerona, ktereho skutecne nesnasim, pojd, neni rozehrany..... :-))
tenisman1233
22.04.2026 21:32
Tom hrál dnes výborně(comesana hrál taky dobře),zvláště ke konci zápasu fantasticky.Skvělý výkon,snad to půjde i proti Norriemu.
The_Punisher
22.04.2026 21:21
Dobře, Tome!
