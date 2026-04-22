Macháč ustál bitvu s argentinským antukářem. V Madridu je po obratu ve druhém kole
Macháč – Comesaňa 3:6, 6:3, 7:6
Macháč vstoupil do duelu s Comesaňou mizerně. Z úvodních třech gamů získal jediný fiftýn a bleskově prohrával 0:3. Děsivý úvod berounský rodák zbrzdil ve čtvrté hře, kdy uspěl na servisu a poprvé se tak zapsal na výsledkovou tabuli.
Macháč se postupem času přeci jen dostával více do výměn. V následujících dvou gamech na svém podání nedovolil soupeři ani jediný bod, sám naopak Argentinci zatápěl. Za stavu 2:4 se dostal na příjmu na shodu, ještě výrazněji blíže byl o chvíli později, kdy Comesaňa podával na zisk prvního setu.
Macháč si vypracoval první brejkbolovou možnost, šanci ale nevyužil a 105. hráč světa proměnil druhý setbol a po 35 minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Do druhého dějství vstoupil český tenista mnohem koncentrovanější. Na svém podání nadále nedával svému soupeři žádnou šanci pomýšlet na případnou brejkovou možnost, ani on se ale při podání rodáka z Mar del Plata nedostal v úvodních gamech dále než na shodu.
S náznaky problémů se musel za stavu 3:3 vypořádat i svěřenec Daniela Vacka, ani on ale svého soka k ohrožení svého podání nepustil. O osudu druhého setu tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od začátku navrch Macháč. Rychle se dostal do vedení 5:1, tie-break získal s přehledem 7:3 a srovnal stav utkání na 1:1.
Hned úvodní game třetího setu přinesl pro českého tenistu vytoužený brejk, který následně s problémy potvrdil a dostal se do vedení 2:0. Náskok už si udržela až do konce zápasu. V devátém gamu ještě přidal další brejk, když Argentinci sebral servis čistou hrou a po vítězném bekhendu po lajně využil hned první mečbol. Jeho dalším soupeřem bude devatenáctý nasazený Brit Cameron Norrie, který měl v prvním kole výhodu volného losu.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře