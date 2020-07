Madrid bude následovat příklad French Open a povolí omezený počet diváků

Hned po skončení US Open, které se bude hrát bez diváků, by se mohli tenisoví příznivci konečně zase vydat na turnaje, aby v akci viděli ty největší hvězdy. Madridské Masters totiž plánuje do svého areálu stejně jako grandslamové French Open pustit omezený počet diváků. Informaci potvrdil ředitel turnaje Feliciano López.