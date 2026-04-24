Madrid: Menšík vyzve syna české legendy. Hvězdička Samson má šanci pokračovat v pohádce
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 25. 4.
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Menšík vyzve syna české legendy
Jakub Menšík až na konci dubna a nyní na Masters v Madridu naplno vstoupí do antukového jara. Český tenista sice odehrál deblové utkání v Monte Carlu, ovšem z dalších bojů ho vyřadil zánět v prstu na noze, kvůli kterému v Monaku odstoupil a následně zrušil start v Mnichově. Poslední singlový zápas tak absolvoval před více než měsícem v Miami a může postrádat formu i herní praxi na nejpomalejším povrchu.
Hned v úvodním zápase ve španělské metropoli ho čeká velmi zajímavá výzva. Bude totiž plnit roli favorita v premiérovém souboji se synem české legendy Martinem Dammem, který reprezentuje Spojené státy a má rovněž dělový servis. Americký talent musel začínat v kvalifikaci a v posledních dvou duelech si vyšlápl na mnohem zkušenější Cristiana Garína a Alexeie Popyrina. Damm vyhrál úvodní dva souboje s hráči TOP 50 předloni na Masters v Miami, ale všechny čtyři následující prohrál. Pokud nebude Menšík nijak limitován a rychle najde rytmus, měl by postoupit dál.
Samson má šanci pokračovat v pohádce
Laura Samson prožívá na tisícovce v Madridu jeden ze svých nejlepších turnajů a sbírá první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu mimo domácí Livesport Prague Open, kde předloni zapsala senzační semifinále. Původně měla dostat divokou kartu do kvalifikace, ale pořadatelé se nakonec rozhodli dát jí volnou vstupenku rovnou do hlavního losu. A česká teenagerka ji dokonale využívá, když přemohla zkušenou veteránku Tatjanu Mariaovou i nasazenou Xinyu Wang.
Už teď je jisté, že v dalším vydání žebříčku výrazně vylepší své maximum, nicméně její pohádková jízda by ještě skončit nemusela. V souboji o osmifinále totiž vyzve nenasazenou Annu Bondárovou, která šokovala skalpem letos skvěle hrající Eliny Svitolinové. Maďarka je po takto cenném vítězství zaslouženou favoritkou na postup, a navíc právě na antukových kurtech sbírá své největší úspěchy. Samson ale nemá co ztratit a možná dlouho takto velkou šanci projít do osmifinále na úrovni WTA 1000 nedostane.
Sobotní program
MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Bencicová (11-Švýc.) – Šnajderová (18-)
2. Munar (Šp.) – Ruud (12-Nor.)
3. Navone (Arg.) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve v 16:00 SELČ
4. Sabalenková (1-) – Cristianová (29-Rum.) / nejdříve ve 20:00 SELČ
5. Bublik (8-Kaz.) – Tsitsipas (Řec.)
ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Davidovich (20-Šp.) – Carreňo (Šp.)
2. M. Andrejevová (9-) – Gálfiová (Maď.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Šwiateková (4-Pol.) – Liová (31-USA)
4. Medveděv (7-) – Marozsán (Maď.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Kalininová (Ukr.) – Ósakaová (14-Jap.) / nejdříve ve 21:30 SELČ
STADIUM 3 (od 11:00 SELČ)
1. Chačanov (13-) – Walton (Austr.)
2. Fernandezová (24-Kan.) – Jovicová (15-USA)
3. Gaubas (Lit.) – Auger-Aliassime (3-Kan.)
4. Baptisteová (30-USA) – Paoliniová (8-It.)
5. Mérida (Šp.) – Moutet (26-Fr.)
COURT 4 (od 11:00 SELČ)
1. Samson (ČR) – Bondárová (Maď.)
2. Menšík (23-ČR) – Damm (USA)
COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Hozumiová/F. Wu (Jap./Tchaj-wan) – Bucsaová/Melicharová-Martinezová (6-Šp./USA)
2. Bouzková/Nosková (ČR) – Ostapenková/Routliffeová (4-Lot./N. Zél.)
3. Kozyrevová/Škochová (-/ČR) – Katóová/Samsonovová (Jap./-)
COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. S. Hsieh/Keninová (7-Tchaj-wan/USA) – Mihalíková/Nichollsová (SR/Brit.)
2. Danilinová/Muhammadová (5-Kaz./USA) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)
3. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Ealaová/Sönmezová (Fil./Tur.)
