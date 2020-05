Mahut zkritizoval Bartoliovou, která by zrušila čtyřhru. Nemáš pravdu, vzkázal své krajance

Marion Bartoliová se svým posledním výrokem příliš neuspěla. Wimbledonská šampionka by totiž nejraději zachovala deblovou soutěž pouze na grandslamech a olympijských hrách a přesunula finanční odměny do sektoru dvouhry. To se nelíbí hlavně jejímu krajanovi a úspěšnému deblistovi Nicolasovi Mahutovi.

Bartoliová by skoro na všech turnajích zrušila čtyřhru, hrát by se podle bývalé francouzské tenistky měla pouze na grandslamech a olympijských hrách. Zároveň by deblistům snížila finanční odměny.

Stále aktivní hráč a úspěšný deblista Mahut se k výrokům Bartoliové vyjádřil na Twitteru. "Tak to závidím!!! Myslel jsem si, že mám kolem sebe hodně početný tým... mohla bys mě laskavě představit deblovým specialistům, kteří cestují s šesti lidmi?" narážel na komentář Bartoliové, že deblisté momentálně jezdí po turnajích se šestičlennými týmy, zatímco ona, coby singlistka, si během své aktivní kariéry nemohla dovolit zaplatit šest lidí na plný úvazek.

Bývalý nejlepší deblista světa a čtyřnásobný grandslamový vítěz se dále vyjádřil k jejímu komentáři, v němž wimbledonská šampionka hovořila o tom, že deblisté nemusí dřít tolik jako singlisté. "Když už se teda bavíme o tom, kdo jak musí dřít, nemyslíš si, že ženy by tedy měly na grandslamech vydělávat méně než muži? Ženy na rozdíl od nás nehrají na tři vítězné sety. Myslím si, že nemáš pravdu."

K celé kauze se vyjádřil i současný kouč české jedničky Karolíny Plíškové: "Legrační. Takové komentáře nemůžu brát vážně." S odpovědí přispěchal novinář José Morgado: "Nemůžu uvěřit tomu, že Bartoliová něco takového opravdu řekla. Je to šokující."

Své si k tomu řekla i deblová specialistka Gabriela Dabrowská. "Nikdo z deblistů nejezdí se šesti lidmi. Neznám nikoho takového. Některé tenisové federace možná na turnaje posílají svůj tým, ale ten se stará o více než jednoho hráče. My deblisté jezdíme tak s jedním, maximálně se dvěma lidmi. A to ne vždycky. Ve skutečnosti většinou sdílíme kouče s jiným hráčem nebo i více hráči... víš proč? Protože my deblisté si nemůžeme dovolit tým na plný úvazek, nezbyly by nám žádné peníze."

Bartoliová oběma odpověděla. "Nechci nikoho degradovat, v žádné disciplíně, ale momentální situace je nepřijatelná a pandemie koronaviru to jen zvýrazňuje. Promýšlím různá řešení, bohužel nemám kouzelný proutek, abych vše mávnutím napravila," odpověděla Mahutovi. "Nemám perfektní řešení, ale snažím se nějaké najít!! Pokud mě obviňuješ z toho, že se starám o singlisty mimo elitní stovku, tak prosím!! Já si nemyslím, že bych dělala něco špatně!!" psala v odpovědi Dabrowské.