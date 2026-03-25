Mám pocit, že se Alcaraz nudí, chybí mu motivace, tepe hvězdného Španěla Mouratoglou
Francouzský kouč uvedl, že Alcarazova hra do značné míry závisí na tom, jak si pobyt na kurtu užívá a v jaké je během zápasu náladě. V utkáních tohoto typu mu podle něj chybí energie a nasazení, které obvykle předvádí v pozdějších fázích velkých turnajů, kdy čelí náročnějším soupeřům.
Mouratoglou zároveň odmítl, že by za porážkami stály herní nedostatky. Podle jeho názoru souvisí spíše s tím, že Alcaraz dosáhl výrazných úspěchů už v mladém věku.
"Mám pocit, že se Alcaraz nudí. Ten kluk už má sedm grandslamů a myslím si, že hraní na Masters 1000, kterých už mnoho vyhrál, ho tolik nezajímá. To si opravdu myslím. Také si myslím, že to pro něj bude v nadcházejících letech nebezpečné," uvedl na svém instagramovém účtu.
Jako příklad zmínil rozdílné výkony proti různým typům soupeřů. Podle něj se Alcaraz častěji trápí proti hůře postaveným hráčům než proti špičce. "Hodně lidí říká: ‚Ach, letos na Roland Garros, Wimbledonu nebo US Open nehraje v úvodních kolech dobře.‘ Ano, nehraje dobře, protože se nudí. Má spoustu prostoru. Když je zápas velmi snadný, ztrácí koncentraci, protože ví, že může kdykoli ztratit servis a neuškodí mu to," uvedl.
"Možná si to neuvědomuje nebo si myslí, že mu to nemůže ublížit, ale je fakt, že často ztrácí koncentraci a soustředění. To je pro něj velmi nebezpečné," dodal Mouratoglou.
Zároveň se podle španělských médií ukazuje, že v průběhu kariéry světové jedničky hraje roli také potřeba regenerace a správného rozložení sil. Alcaraz podle dostupných poznatků klade důraz na rovnováhu mezi sportovním a osobním životem, což může ovlivňovat jeho přístup k jednotlivým turnajům.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Zajimave je, ze jak prohral Janek s Kubou 2. zapas sezony, tak se nam slalomar nenudil... ;-) nebo mi neco uteklo?