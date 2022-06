Mám svou hlavu, říká dvojnásobná juniorská šampionka French Open Havlíčková

Sedmnáctiletá Lucie Havlíčková, která si podmanila dvěma triumfy juniorské soutěže na Roland Garros, si dělá věci po svém a netají, že obdivuje dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou. Vítězku pařížské dvouhry a čtyřhry juniorek potěšilo, jak turnaj zvládla po fyzické i mentální stránce. Do budoucna by ráda vylepšila postavení v žebříčku WTA, ve kterém jí aktuálně patří až 858. místo.

"Pohled na vítězství mám pořád stejný. Mám z toho radost a beru to jako svůj největší úspěch," řekla Havlíčková na dnešní tiskové konferenci. "Za poslední dva dny jsem toho ale moc nestihla. Po deblech jsme se rychle sbalili a po rozhovorech a focení jsme jeli autem domů. Přijeli jsme asi v šest ráno a hned šli spát," vyprávěla Havlíčková.

Talentovaná tenistka v sobotu porazila ve finále dvouhry Argentinku Solanu Sierraovou dvakrát 6-3 a pár hodin na to zdolala ve čtyřhře s krajankou Sárou Bejlek stejným rozdílem česko-švýcarskou dvojici Nikola Bartůňková, Céline Naefová.

Tenis hraje od čtyř let a dala mu přednost před ostatními sporty. Trenér Lukáš Dlouhý ji označil za velmi talentovanou hráčku, která má svéhlavou povahu. "Odmala jsem tady v klubu na Spartě. A zlobivé dítě jsem asi proto, že si dělám věci po svém. Ne vždy dělám to, co mám a jak mám, což se asi ne každému líbí," přiznala Havlíčková.

Oproti minulosti zapracovala na psychické stránce. To prokázala v semifinále dvouhry s Bejlek, v němž prohrávala ve třetím setu 2-5. Poté ale utkání pěti gamy za sebou otočila. "Ještě před rokem bych za stavu 2-5 ve třetím setu asi ani nezačala hrát. Zabalila bych to a šla bych domů," řekla Havlíčková. "Teď už jsem tam ale šla s tím, že nechci prohrát. O to víc, když jsem měla předtím ve druhém setu mečbol. Nakonec jsem to otočila a projevila se ta práce, kterou jsem předtím udělala," řekla sedmnáctiletá juniorka a ocenila Dlouhého pomoc a vedení.

Roland Garros juniorek má druhý rok po sobě českou vítězku!



2022 Lucie Havlíčková

2021 Linda Nosková



https://t.co/xOQnHWSXAP pic.twitter.com/FoCV0VaVcK — TenisPortal.cz (@TenisPortalCZ) June 4, 2022

Po triumfu dostala řadu gratulací. Největší radost jí udělaly ty od Petry Kvitové, Marie Bouzkové, Kateřiny Siniakové nebo Barbory Krejčíkové. "To potěší nejvíc, když vidíte, že vás i tyhle hráčky sledují," podotkla s úsměvem Havlíčková.

O patnáct let starší Kvitová je její vzor. "Petra dokázala vyhrát dva Wimbledony, což je neuvěřitelné. Hraje rychlý tenis, což je mi blízké, a i jako člověk je velice fajn. Za mě je to nejlepší hráčka, kterou máme," prohlásila Havlíčková. S Kvitovou má podobný i aktivní styl hry.

Havlíčková navázala na stejně starou krajanku Lindu Noskovou, která juniorskou dvouhru na Roland Garros vyhrála vloni. Nosková už letos v Paříži hrála hlavní soutěž. "Je to určitě inspirující. Linda hraje skvěle a zasloužila si to. Uvidíme, zda to zvládnu taky. Můj žebříček ještě není tak dobrý, abych se někam dostala. Uvidíme, kam se dokážeme posunout,“ řekla Havlíčková.

Přestože příští grandslamový turnaj Wimbledon vynechá, dostala už dnes divokou kartu na turnaj Livesport Prague Open kategorie WTA 250. Zde by měla od 25. do 31. července startovat i Kvitová. "Zahrát si s ní by bylo úžasné, ale kdyby byl do prvního kola někdo jiný, tak je to určitě lepší. Přeci jen šance na výhru jsou důležitější, než si zahrát s někým, jako je Petra," dodala talentovaná tenistka.



Lucka je zlobivé dítě a to mě lákalo, řekl trenér Dlouhý o svěřenkyni Havlíčkové

Za zlobivé dítě, které má ale velký potenciál, označil trenér Lukáš Dlouhý sedmnáctiletou Lucii Havlíčkovou, jež vyhrála juniorskou dvouhru i čtyřhru na Roland Garros. Díky tomu, že dvojnásobný grandslamový vítěz debla patřil také k svéhlavým hráčům, věří, že může na základě zkušeností pomoci své svěřenkyni k rychlejšímu růstu. Přestože se Havlíčková podobá v některých herních aspektech svému vzoru Petře Kvitové, stále ji čeká hodně práce.

"Její rychlost úderů je podobná. Obě dokážou hrát velmi rychle," řekl Dlouhý v rozhovoru s novináři. "Petra je ale velká hráčka, která má za sebou hvězdnou kariéru, a teď je na Lucce, zda se jí chce přiblížit. Zatím je sice daleko a má před sebou hodně pater, ale proč nemyslet vysoko," doplnil devětatřicetiletý kouč.

Dlouhý vede Havlíčkovou od loňského roku, kdy ho oslovil bývalý ředitel TK Sparta Praha David Trunda. "Je to takové zlobivé děťátko na Spartě, což ke mně hraje. Kývl jsem na to a začalo mě to bavit. Lucka je, jaká je, má extrémy nahoru a dolů, ale i když tomu nikdo nevěřil, dokázali jsme to. To mě na tom baví nejvíc. Ukázat, že se v ní někteří lidé mýlí a může hrát dobře," řekl Dlouhý, který trénoval také Barboru Strýcovou.

Varuje před tím, že úspěch na Roland Garros byl jen jedním turnajem a apeluje na pokračování v tvrdé práci. Přesto je mu nátura Havlíčkové sympatická.

"Je pravda, že ze zlobivých dětí se mohou stát nejlepší tenisté. Sám jsem také nebyl nejhodnější," usmál se Dlouhý. "Doufám, že bude mít nějaký vzor a předám jí zkušenosti, aby nedělala stejné chyby a mohla tím pádem postupovat dopředu rychleji," doplnil bývalý tenista, který před třinácti lety vyhrál s Leanderem Paesem čtyřhru na Roland Garros a US Open.

Sedmnáctiletá Havlíčková také pracuje s kondičním trenérem Markem Všetíčkem. Dobrá fyzická připravenost se jí vyplatila právě na French Open, kde odehrála několik třísetových zápasů. Pár hodin po triumfu ve dvouhře uspěla s parťačkou Sárou Bejlek i ve čtyřhře.

"Její silná stránka je čistý tenis. Musí k tomu ale připojit i mentální stránku, aby byla v zápasech odolnější. Také po kondiční stránce se ještě musí zlepšit, aby si věřila po celou dobu zápasů. Pracuje na tom a snad to zvládne," řekl Dlouhý.

Nadcházející juniorský grandslam ve Wimbledonu podle něj 858. hráčka světového žebříčku vynechá. Bude se věnovat domácím turnajům a dostala divokou kartu na červencové Liversport Prague Open, jež spadá do kategorie WTA 250.

"Budeme chtít hrát antukové turnaje, které jsou pořádané Českým tenisovým svazem. Jelikož ve Wimbledonu nejsou letos body, tak jsme se rozhodli, že ho vynecháme. A kdyby nás to moc lákalo, tak má ještě jeden rok, takže se tam na juniory ještě může vrátit," dodal Dlouhý.