Mariaová poprvé jako obhájkyně titulu. V Bogotě si dokráčela pro 3. trofej

Tatjana Mariaová už dvakrát přerušila kariéru kvůli mateřství (2013 a 2020) a po každé pauze dokázala vyhrát turnaj WTA. V roce 2018 triumfovala na trávě na Mallorce a loni z pozice kvalifikantky slavila druhý triumf na antuce v Bogotě.



Letos se do kolumbijské metropole vrátila poprvé v kariéře jako obhájkyně titulu, nelehkou roli zvládla a tentokrát z pozice nasazené dvojky dokráčela pro svou třetí trofej.



35letá Němka v pěti zápasech ztratila jediný set až v dnešním finále. Nezkušenou Američanku Peyton Stearnsovou porazila 6-3 2-6 6-4 a udržela svou neporazitelnost ve finálových duelech.



"Je to nepopsatelně krásný pocit vyhrát tady druhý rok po sobě. Loni jsem tu nepatřila mezi favoritky, ale letos to bylo jiné. Jsem šťastná, jak jsem celý týden zvládla," řekla Mariaová, jež si loni ve Wimbledonu zahrála poprvé v semifinále grandslamu.



Zkušená Němka se nyní vrátí domů a po týdnu volna se představí na domácím podniku ve Stuttgartu. Následně má v plánu tisícovku v Madridu.



21letá Stearnsová se v Bogotě dostala poprvé přes čtvrtfinále turnaje WTA a ve světovém žebříčku se premiérově objeví v Top 100. Po týdnu volna ji čekají dvě domácí akce - turnaj WTA 250 v Charlestonu a ITF W60 v Charlottesville.