Martincová: Atmosféra svazuje i žene kupředu. Lidi jsou tu skvělí

"Je to úleva. Vím, že to nebyl oslnivý výkon, ale tak to někdy je, že to člověk musí vybojovat, i když se úplně necítí. Ještě jak hrajete doma, je to hodně speciální. Jsem ráda, že jsem to zvládla," uvedla Martincová. "Bojovala jsem s tím, abych našla svůj rytmus. Moc se mi to nedařilo, takže jsem se snažila hrát o každý balon. To byl klíč," popsala.

O dva roky mladší soupeřku Knutsonovou, která se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace, příliš neznala. Netěšil ji ani fakt, že v domácím prostředí narazila na krajanku. "Člověk si doma užívá atmosféru, že ho fanoušci ženou, ale když jsou tam dvě Češky, tak to úplně nejde,“ uvedla s úsměvem. "Je tu navíc trochu pomalejší povrch, takže je těžké to zabít a pomoci si servisem. Její hře to sedělo a bylo i cítit, že nemá co ztratit," doplnila 109. hráčka světa Martincová.

Po prohraném prvním setu se rodačka z Prahy snažila maximálně nabudit. "Nebyla jsem nervózní. Spíše jsem si říkala, že už bych mohla něco začít. Nemohla jsem ale najít správný timing úderů. V tomhle jsem se hledala celý zápas. Pořád jsem tomu však věřila a opřela se o lidi, kteří tu jsou skvělí. Atmosféra sice trochu svazuje, ale také žene a dodává mi energii," líčila Martincová.

V duelu, který sledovala i wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, se Martincová několikrát hecovala. V závěrečném setu smazala manko brejku a od stavu 2:4 získala zbývající čtyři hry. "Jsem povaha, že když to spustím, začnu se povzbuzovat i rozčilovat, což je někdy těžké zastavit. Snažila jsem se udržet na levelu, abych se nerozhodila. Všichni máme den, kdy se necítíme, ale za mě tohle určuje kvalitu hráčů. Ti nejlepší se poměřují tak, jaký je jejich level, když se necítí dobře. Dělala jsem, co jsem mohla a věřila, že to i tak zvládnu," podotkla.

Tělo v rámci možností drží

Pro jistotu také zaťukala na dřevěný stůl, že se cítí zdravotně v pořádku. Minulý týden měla na turnaji ve Varšavě potíže se zápěstím. "Kdybych tu tak hrála kvalifikaci, nevím, zda bych nastoupila. V tenise a ve sportu vás bude vždy něco bolet, ale dovolím si teď říct, že se v rámci možností cítím dobře," řekla držitelka volné karty v turnaji.

V rámci možností se jí podařilo vyřešit i potíže s kolenem. V minulé sezoně hrála s bolestmi kvůli menším čéškám. "Operovat se to nedá a jak je člověk starší, tak se začnou tyhle problémy objevovat. Je to vrozené, nemám ideální tvar čéšky a s tím se nedá nic dělat. Naštěstí jsme s doktory přišli na cestu, jaké posilovat svaly, aby se to neozývalo. Musím na to hodně myslet. Od začátku roku ale nemám s kolenem problém," dodala Martincová. Ve druhém kole ve středu vyzve Číňanku Yue Yuan.