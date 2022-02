Martincová v Dauhá zvládla tříhodinový maraton se Svitolinovou! Kvitová vykročila za obhajobou titulu

Tereza Martincová už na čtvrtém turnaji v řadě zvládla úvodní zápas, ale na první vítěznou sérii od loňského září stále čeká. Další šanci bude mít v Dauhá na úvodnim letošním podniku série WTA 1000.

Sedmadvacetiletá Češka totiž překvapila zvládnutým tříhodinovým maratonem s Elinou Svitolinovou (6-7 7-5 7-6) a favorizované Ukrajince oplatila loňskou porážku z Indian Wells. Postupem do druhého kola vyrovnala své maximum na turnaji (2020).

Pražská rodačka má za sebou pořádně divoký zápas, v němž si vypracovala 22 šancí na brejk a deset proměnila a sama soupeřce nabídla deset možností a odvrátila jedinou. Brejk potvrdila pouze dvakrát za celé utkání, ovšem v těch správných momentech. Obě aktérky v silném větru získaly více gamů na returnu než na servisu.

Martincová, která loni touto dobou ještě nebyla ani v elitní stovce žebříčku, si dnes připsala svůj čtvrtý kariérní skalp hráček Top 20. O postup mezi nejlepší šestnáctku se utká s lucky loserem Arantxou Rusovou, nebo finalistkou předchozí akce v Dubaji Veronikou Kuděrmetovovou.

A Martincova MARATHON ‍♀️



Tereza Martincova comes from a set down to outlast Svitolina in a grueling 2h59m!#QatarTennis pic.twitter.com/DA5r55D9b7