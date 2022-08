Martincová v Torontu vypadla v prvním kole na Bencicové a na zvládnutou kvalifikaci nenavázala

Tereze Martincové se stále nedaří navázat na loňskou životní sezonu. V té letošní se pouze třikrát dostala do závěrečných kol, a to osmifinále v Dauhá, čtvrtfinále v Petrohradu a semifinále v Nottinghamu. V žebříčku tak klesla ze 40. pozice až do osmé desítky.

Svůj debut v Torontu proto musela zahájit v kvalifikačních bojích, v nichž potvrdila roli favoritky proti Emině Bektasové a Marině Stakusicové. V hlavní soutěži však schytala těžkou soupeřkou a s Belindou Bencicovou prohrála 4-6 2-6, na deseti z posledních 12 turnajů tak vypadla v prvním kole.

S vítězkou posledních olympijských her nedokázala 27letá pražská rodačka uhrát set ani na čtvrtý pokus, dnes si vypracovala jediný brejkbol a Švýcarce ani jednou nesebrala podání. Turnaj pro ni skončil po hodině a čtvrt. V kvalifikaci bude muset začít i na následujícím podniku kategorie WTA 1000 v Cincinnati.

Pětadvacetiletá Bencicová bude pokračovat soubojem bývalých šampionek se Serenou Williamsovou (H2H 1-2). Jedinou výhru nad 40letou Američankou, která si včera připsala své první singlové vítězství od loňského French Open, urvala v roce 2015 v semifinále právě v Torontu po cestě za svým prvním hardovým titulem.

Z českých zástupkyň tak v kanadské metropoli pokračuje už jen Karolína Plíšková, jež vyřadila Barboru Krejčíkovou. Včera v prvním kole skončily také kvalifikantka Marie Bouzková a Petra Kvitová. Další soupeřkou Plíškové bude Amanda Anisimovová. S Američankou, která si za necelou hodinu poradila 6-1 6-3 s domácí Carol Zhaovou, vyhrála úvodní čtyři souboje, ale před týdnem na ni nestačila v San José.

Finished in style



2015 Toronto champ @BelindaBencic sets up a rematch of that year's semifinal against Serena Williams in Round 2!#NBO22 pic.twitter.com/YEKIlu864D — wta (@WTA) August 9, 2022

Cori Gauffová zahájila své působení na "tisícovce" v Torontu suverénně. Osmnáctiletá Američanka při svém debutu v tomto dějišti za hodinu hry smázla 6-1 6-3 krajanku a kvalifikantku Madison Brengleovou. O účast mezi nejlepší šestnáctkou se utká s wimbledonskou šampionkou Jelenou Rybakinovou.

Camila Giorgiová vykročila za obhajobou loňského triumfu na Canadian Open skalpem světové desítky Emmy Raducanuové, proti úřadující šampionce US Open získala posledních šest her a porazila ji 7-6(0) 6-2. Italka ve druhém kole narazí na Elise Mertensovou, Belgičanku porazila loni ve druhém dějišti tohoto podniku v Montréalu.

Naomi Ósakaová pokračuje v neideální přípravě na US Open, které v minulosti dvakrát ovládla. Bývalá světová jednička před týdnem v San José vypadla už ve druhém kole a v Torontu se loučila hned v prvním, když za stavu 6-7(4) 0-3 kvůli bolestem zad vzdala Kaie Kanepiové. Estonská veteránka, jež v neděli ve Washingtonu bojovala o titul, si o osmifinále zahraje s Garbiñe Muguruzaovou (H2H 1-1).

Úvodní soupeřku už zná světová jednička Iga Šwiateková. Do turnaje vstoupí proti kvalifikantce Ajle Tomljanovicové, se kterou se dosud utkala právě jen v kanadské metropoli. Australanka po více než dvou hodinách zdolala 6-4 2-6 7-6(3) Veroniku Kuděrmetovovou, jež před týdnem v San José vyřadila Ons Džabúrovou a na čtyřech předchozích turnajích prošla minimálně do čtvrtfinále.