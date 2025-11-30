Martincová začala suverénní výhrou. V pondělí může doplnit Fruhvirtovou a Valdmannovou
Rinaldová Perssonová – Martincová 4:6, 1:6
Martincová absolvuje v Dubaji svůj druhý turnaj po dalších zdravotních problémech a více než tříměsíční pauze. Čtvrtfinalistka z roku 2015 momentálně figuruje až v šesté stovce žebříčku a na solidně obsazeném podniku musí hrát kvalifikaci.
Bývalá světová čtyřicítka začala snadnou výhrou nad 282. hráčkou pořadí Rinaldovou Perssonovou. Martincová byla jasně lepší hráčkou na kurtu, nicméně v úvodním setu málem prohospodařila luxusní náskok 5:1 a dvakrát jej nedokázala dopodávat. Sadu však ukončila na returnu a Švédce srovnat skóre nedovolila.
Úplně stejné vedení si vypracovala v následujícím dějství. V něm ovšem žádné komplikace na rozdíl od předchozího setu nepřipustila a zápas zavřela na první pokus. Na postup potřebovala hodinu a 20 minut a ve finále kvalifikačních bojů vyzve Dalilu Jakupovičovou.
Pokud bude Martincová slavit vítězství i v pondělí, doplní v hlavní soutěži dvě krajanky. Nasazená šestka Fruhvirtová nastoupí v prvním kole proti Litevce Justině Mikulskytéové a divoká karta Valdmannová změří síly s turnajovou pětkou Katarzynou Kawaovou z Polska.
Výsledky kvalifikace turnaje ITF W100 v Dubaji | Los hlavní soutěže
