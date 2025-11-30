Martincová začala suverénní výhrou. V pondělí může doplnit Fruhvirtovou a Valdmannovou

DNES, 11:08
ITF DUBAJ - Tereza Martincová (31) zahájila své působení na podniku W100 v Dubaji snadnou výhrou. Bývalá světová čtyřicítka si v úvodním kole kvalifikačních bojů poradila 6:4, 6:1 s Kajsou Rinaldovou Perssonovou (28). Pokud zvítězí i v pondělí, doplní v hlavní soutěži krajanky Lindu Fruhvirtovou a Vendulu Valdmannovou.
Profily hráčů
Martincová Tereza
Fruhvirtová Linda
Valdmannova Vendula
Tereza Martincová začala v Dubaji suverénně (© ČTK / Lebeda Pavel)

Rinaldová Perssonová – Martincová 4:6, 1:6

Martincová absolvuje v Dubaji svůj druhý turnaj po dalších zdravotních problémech a více než tříměsíční pauze. Čtvrtfinalistka z roku 2015 momentálně figuruje až v šesté stovce žebříčku a na solidně obsazeném podniku musí hrát kvalifikaci.

Bývalá světová čtyřicítka začala snadnou výhrou nad 282. hráčkou pořadí Rinaldovou Perssonovou. Martincová byla jasně lepší hráčkou na kurtu, nicméně v úvodním setu málem prohospodařila luxusní náskok 5:1 a dvakrát jej nedokázala dopodávat. Sadu však ukončila na returnu a Švédce srovnat skóre nedovolila.

Úplně stejné vedení si vypracovala v následujícím dějství. V něm ovšem žádné komplikace na rozdíl od předchozího setu nepřipustila a zápas zavřela na první pokus. Na postup potřebovala hodinu a 20 minut a ve finále kvalifikačních bojů vyzve Dalilu Jakupovičovou.

Pokud bude Martincová slavit vítězství i v pondělí, doplní v hlavní soutěži dvě krajanky. Nasazená šestka Fruhvirtová nastoupí v prvním kole proti Litevce Justině Mikulskytéové a divoká karta Valdmannová změří síly s turnajovou pětkou Katarzynou Kawaovou z Polska.

Výsledky kvalifikace turnaje ITF W100 v Dubaji | Los hlavní soutěže

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Mony
30.11.2025 11:11
Jen jim ukaž Terezo, jak se vyplácí trpělivost!
Reagovat

