Kouzelnice Muchová! Svět žasne nad famózním úderem, nechápala ani Svitolinová
V semifinálovém zápase na pětistovce ve Stuttgartu proti Svitolinové zahrála Muchová skvělý úder za zády. Za stavu 2:4 a 40:30 z pohledu podávající Ukrajinky si česká hráčka svou soupeřku nejdříve rozběhala ze strany na stranu a poté si ji přitáhla forhendovým kraťasem k síti.
Na bekhendový volej světové sedmičky zareagovala rodačka z Olomouce právě tímto exhibičním prvkem. Výměně už chyběla pouze sladká vítězná tečka, jelikož Češka doběhla ke krátkému míčku na poslední chvíli a jen o pár centimetrů netrefila kurt. I tak si vysloužila velký obdiv a potlesk diváků. V šoku byla i nechápající Svitolinová, která se nevěřícně pousmála.
I několik hodin po skončení zápasu je úder Muchové absolutním hitem internetu a šíří se všude po sociálních sítích. Tuto parádičku sdílí velké množství tenisových účtů, včetně odborníka José Morgada, a sbírá desítky tisíc shlédnutí.
Podobný kousek už Muchová několikrát předvedla. Úderem za zády bavila publikum i předloni na US Open, a minulý rok během United Cupu a na tisícovce v Montrealu. Češka umí i jiné parádní údery, jako třeba tweener, který trefila na grandslamu v New Yorku v roce 2023.
