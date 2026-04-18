Kouzelnice Muchová! Svět žasne nad famózním úderem, nechápala ani Svitolinová

DNES, 20:57
Už je to pár hodin, co Karolína Muchová na prestižní akci ve Stuttgartu přemohla Elinu Svitolinovou a postoupila do finále. Více než samotná výhra však na internetu koluje parádní úder za zády, který česká hráčka trefila v úvodní sadě. Překvapená byla i Ukrajinka, která výměnu nakonec získala pro sebe. Není to však poprvé, co česká hráčka ukázala takto šikovnou ruku.
Karolína Muchová v semifinále trefila parádní úder za zády (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

V semifinálovém zápase na pětistovce ve Stuttgartu proti Svitolinové zahrála Muchová skvělý úder za zády. Za stavu 2:4 a 40:30 z pohledu podávající Ukrajinky si česká hráčka svou soupeřku nejdříve rozběhala ze strany na stranu a poté si ji přitáhla forhendovým kraťasem k síti.

Na bekhendový volej světové sedmičky zareagovala rodačka z Olomouce právě tímto exhibičním prvkem. Výměně už chyběla pouze sladká vítězná tečka, jelikož Češka doběhla ke krátkému míčku na poslední chvíli a jen o pár centimetrů netrefila kurt. I tak si vysloužila velký obdiv a potlesk diváků. V šoku byla i nechápající Svitolinová, která se nevěřícně pousmála.

I několik hodin po skončení zápasu je úder Muchové absolutním hitem internetu a šíří se všude po sociálních sítích. Tuto parádičku sdílí velké množství tenisových účtů, včetně odborníka José Morgada, a sbírá desítky tisíc shlédnutí.

Podobný kousek už Muchová několikrát předvedla. Úderem za zády bavila publikum i předloni na US Open, a minulý rok během United Cupu a na tisícovce v Montrealu. Češka umí i jiné parádní údery, jako třeba tweener, který trefila na grandslamu v New Yorku v roce 2023.

Fantastická Muchová skolila i Svitolinovou

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Kapitan_Teplak
18.04.2026 22:13
Zajímalo by mě, proč do toho neplácla bekendem ale radši tam takhle kroutila ruku.
Saulnier
18.04.2026 21:30
skvelá zadovka
Georgino
18.04.2026 22:02
Neskutečný. Čarodějnice
Krisboy
18.04.2026 21:16
smile
