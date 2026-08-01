Masters v Kanadě: Kdy hrají Češi, výsledky, program a všechny důležité informace
Program Čechů
1. kolo
neděle 18:30 | Bejlek (ČR) – Xiyu Wang (Čína)
pondělí 01:00 | Bartůňková (ČR) – Andreescuová (Kan.)
pondělí 02:30 | Kopřiva (ČR) – Galarneau (Kan.)
pondělí | T. Valentová (ČR) – Townsendová (USA)
pondělí | Plíšková (ČR) – Olijnykovová (Ukr.)
2. kolo
úterý | Siniaková (32-ČR) – Rachimovová (Uzb.) / V. Williamsová (USA)
úterý | Lehečka (8-ČR) – Galarneau (Kan.) / Kopřiva (ČR)
středa | Nosková (6-ČR) – Mariaová (Něm.) / McNallyová (USA)
středa | Bouzková (21-ČR) – T. Valentová (ČR) / Townsendová (USA)
středa | Krejčíková (22-ČR) – Tjenová (Indon.) / Samsonovová (-)
středa | Menšík (13-ČR) – Fearnley (Brit.) / Mannarino (Fr.)
Výsledky Čechů
Finále kvalifikace
Droguet (17-Fr.) – Svrčina (15-ČR) 4:6, 6:3, 6:4 | REPORT
Program nejvýše nasazených
2. kolo
úterý | Sabalenková (1-) – Učidžimaová (Jap.) / Bucsaová (Šp.)
úterý | Pegulaová (3-USA) – Frechová (Pol.) / Jeanjeanová (Fr.)
úterý | Šwiateková (7-Pol.) – Xiyu Wang / Bejlek (ČR)
úterý | Anisimovová (8-USA) – Jonesová (Austr.) / Tararudeeová (Thaj.)
středa | Rybakinová (2-Kaz.) – Xinyu Wang (Čína) / Kasatkinová (Austr.)
středa | Gauffová (4-USA) – Parryová (Fr.) / Dayová (USA)
středa | M. Andrejevová (5-) – Olijnykovová (Ukr.) / Plíšková (ČR)
středa | Nosková (6-ČR) – Mariaová (Něm.) / McNallyová (USA)
úterý | Auger-Aliassime (2-Kan.) – Van Assche (Fr.) / Droguet (Fr.)
úterý | De Minaur (3-Austr.) – Duckworth (Austr.) / O'Connell (Austr.)
úterý | Cobolli (6-It.) – Bonzi (Fr.) / Hanfmann (Něm.)
úterý | Lehečka (8-ČR) – Galarneau (Kan.) / Kopřiva (ČR)
středa | Zverev (1-Něm.) – Sonego (It.) / Griekspoor (Niz.)
středa | Fritz (7-USA) – Chan (Kan.) / Tirante (Arg.)
středa | Medveděv (4-) – Mpetshi Perricard (Fr.) / Van De Zandschulp (Niz.)
středa | Shelton (5-USA) – Walton (Austr.) / Brooksby (USA)
Jednotlivé losy
Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů
Kde sledovat živě
Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.
Program
Sobota 1. srpna: Finále kvalifikace mužů a žen
Neděle 2. srpna: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 3. srpna: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Úterý 4. srpna: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo dvouhry mužů
Středa 5. srpna: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 6. srpna: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Pátek 7. srpna: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 8. srpna: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Neděle 9. srpna: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Pondělí 10. srpna: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Úterý 11. srpna: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Středa 12. srpna: Semifinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 13. srpna: Finále dvouhry mužů a žen
Základní informace
Termín: 1. srpna - 13. srpna
Místo konání (ženy): Toronto, Kanada
Místo konání (muži): Montreal, Kanada
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace ženského turnaje: 7 433 076 dolarů
Celková dotace mužského turnaje: 9 415 724 dolarů
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