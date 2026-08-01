Masters v Kanadě: Kdy hrají Češi, výsledky, program a všechny důležité informace

DNES, 08:50
Previews 0
První velká generálka na US Open je v plném proudu, a proto jsme si pro vás připravili kompletní souhrn těch nejdůležitějších informací o podnicích Masters v Torontu a Montrealu, které budeme průběžně aktualizovat. Kdy nastoupí na kurty v kanadských metropolích čeští tenisté, jak si v průběhu turnaje vedou naše naděje i největší favorité a kde můžete zápasy sledovat živě? Vše najdete v tomto článku.
Profily hráčů (7)
Nosková Linda
Bouzková Marie
Siniaková Kateřina
Krejčíková Barbora
Plíšková Karolína
Bejlek Sara
Bartůňková Nikola
Valentova Tereza
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Kopřiva Vít
Linda Nosková je největší českou nadějí na Masters v Kanadě (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Program Čechů

1. kolo
neděle 18:30 | Bejlek (ČR) – Xiyu Wang (Čína)
pondělí 01:00 | Bartůňková (ČR) – Andreescuová (Kan.)
pondělí 02:30 | Kopřiva (ČR) – Galarneau (Kan.)
pondělí | T. Valentová (ČR) – Townsendová (USA)
pondělí | Plíšková (ČR) – Olijnykovová (Ukr.)

 

2. kolo
úterý | Siniaková (32-ČR) – Rachimovová (Uzb.) / V. Williamsová (USA)
úterý | Lehečka (8-ČR) – Galarneau (Kan.) / Kopřiva (ČR)
středa | Nosková (6-ČR) – Mariaová (Něm.) / McNallyová (USA)
středa | Bouzková (21-ČR)T. Valentová (ČR) / Townsendová (USA)
středa | Krejčíková (22-ČR) – Tjenová (Indon.) / Samsonovová (-)
středa | Menšík (13-ČR) – Fearnley (Brit.) / Mannarino (Fr.)

 

Výsledky Čechů

Finále kvalifikace
Droguet (17-Fr.) – Svrčina (15-ČR) 4:6, 6:3, 6:4 | REPORT

Program nejvýše nasazených

2. kolo
úterý | Sabalenková (1-) – Učidžimaová (Jap.) / Bucsaová (Šp.)
úterý | Pegulaová (3-USA) – Frechová (Pol.) / Jeanjeanová (Fr.)
úterý | Šwiateková (7-Pol.) – Xiyu Wang / Bejlek (ČR)
úterý | Anisimovová (8-USA) – Jonesová (Austr.) / Tararudeeová (Thaj.)
středa | Rybakinová (2-Kaz.) – Xinyu Wang (Čína) / Kasatkinová (Austr.)
středa | Gauffová (4-USA) – Parryová (Fr.) / Dayová (USA)
středa | M. Andrejevová (5-) – Olijnykovová (Ukr.) / Plíšková (ČR)
středa | Nosková (6-ČR) – Mariaová (Něm.) / McNallyová (USA)

úterý | Auger-Aliassime (2-Kan.) – Van Assche (Fr.) / Droguet (Fr.)
úterý | De Minaur (3-Austr.) – Duckworth (Austr.) / O'Connell (Austr.)
úterý | Cobolli (6-It.) – Bonzi (Fr.) / Hanfmann (Něm.)
úterý | Lehečka (8-ČR) – Galarneau (Kan.) / Kopřiva (ČR)
středa | Zverev (1-Něm.) – Sonego (It.) / Griekspoor (Niz.)
středa | Fritz (7-USA) – Chan (Kan.) / Tirante (Arg.)
středa | Medveděv (4-) – Mpetshi Perricard (Fr.) / Van De Zandschulp (Niz.)
středa | Shelton (5-USA) – Walton (Austr.) / Brooksby (USA)

Jednotlivé losy

Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů

 

Kde sledovat živě

Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.

 

Program

Sobota 1. srpna: Finále kvalifikace mužů a žen

Neděle 2. srpna: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Pondělí 3. srpna: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Úterý 4. srpna: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo dvouhry mužů

Středa 5. srpna: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 6. srpna: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Pátek 7. srpna: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Sobota 8. srpna: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Neděle 9. srpna: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Pondělí 10. srpna: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Úterý 11. srpna: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Středa 12. srpna: Semifinále dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 13. srpna: Finále dvouhry mužů a žen

 

Základní informace

Termín: 1. srpna - 13. srpna
Místo konání (ženy): Toronto, Kanada
Místo konání (muži): Montreal, Kanada
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace ženského turnaje: 7 433 076 dolarů
Celková dotace mužského turnaje: 9 415 724 dolarů

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist