Masters v Kanadě: Valentová vyzve parťačku Siniakové. Kopřiva zase nemůže hrát, nastoupí Bartůňková
V Montrealu opět prší
Pondělní program na Masters v Montrealu, kde hrají muži, začal s dvouhodinovým zpožděním a tenisté stihli před dalším deštěm odehrát jen pár bodů. Na kurt se na chvílku dostal i Vít Kopřiva proti domácí naději Alexisovi Galarneauovi, ale už zase musel odejít do šatny.
Znovu se začne hrát nejdříve ve 20:00 SELČ.
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 3. 8.
Češi v akci
Plíšková (ČR) – Olijnykovová (Ukr.) | Grandstand (17:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Galarneau (Kan.) | Center Court (19:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Andreescuová (Kan.) | Centre Court (20:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) – Townsendová (USA) | Court 1 (23:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Plíškovou a Valentovou čeká zajímavá výzva
Karolína Plíšková se letos vrátila na elitní okruh po velmi dlouhém a komplikovaném zranění kotníku, rychle se vyšplhala zpátky do elitní stovky a v Torontu bude hrát svůj první turnaj po celkem povedené travnaté části sezony. Právě na betonech toho v letošním roce odehrála nejméně, jelikož s dalšími zdravotními problémy bojovala hned v úvodu sezony. To by jí ovšem nemělo zabránit úspěšně zahájit další start v Torontu, kde byla už třikrát ve čtvrtfinále. Její první zkouškou bude Oleksandra Olijnykovová, která je vidět spíš mimo kurty než na nich. Proti kontroverzní Ukrajince bude bývalá světová jednička plnit roli jasné favoritky. Olijnykovová může dělat Plíškové se svou neortodoxní hrou potíže, nicméně nebezpečná je zejména na antukových dvorcích. Rodačka z Loun by tak měla tento zápas zvládnout.
Zajímavou výzvu má před sebou také Tereza Valentová. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony nastoupí proti deblové parťačce krajanky Kateřiny Siniakové. Česká tenistka bude favoritkou, ale Taylor Townsendová v minulosti už několikrát ukázala, že umí být velmi nebezpečná i ve dvouhře. Američance se navíc při jediném předchozím startu v Torontu dařilo a předloni se podívala až do čtvrtfinále. Ještě k tomu vyhrála poslední čtyři duely s Češkami. Valentová naopak bude na kanadském Masters debutovat. Pražská rodačka má momentálně lepší formu než soupeřka, která se ve dvouhře naposledy představila ve Wimbledonu. Valentová se naopak na US Open Series připravovala i na turnajích a zaregistrovala čtvrtfinále v Aténách a semifinále na domácím Livesport Prague Open. Je tedy mnohem rozehranější a měla by mít navrch.
Bartůňková čelí domácí hvězdě, Kopřiva hraje o české derby
Zatímco Nikola Bartůňková si vyzkouší kanadské Masters poprvé v kariéře, Bianca Andreescuová získala v roce 2019 právě v Torontu titul a tehdy prožila životní období korunované triumfem na US Open. Jenže bývalá světová čtyřka i kvůli častým zdravotním problémům už roky marně usiluje o návrat mezi elitu, a proto bude mladá Češka mírnou favoritkou na postup. Bartůňková by si skalpem grandslamové šampionky určitě alespoň trochu spravila chuť po nečekaném selhání v Praze, kde vypadla už v osmifinále z vedení 5:1 v rozhodujícím setu a mečbolů. Domácí hvězda Andreescuová nemá v posledních týdnech dobrou formu a první kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu naposledy překročila na začátku května v Římě. V tomto období prohrávala se slabšími soupeřkami, než je Bartůňková, a proto by Češka měla mít navrch.
Ve druhém kole mužského Masters v Montrealu by mohlo dojít na české derby. Jiří Lehečka totiž čeká na vítěze utkání mezi Vítem Kopřivou a domácí divokou kartou Alexisem Galarneauem. Kopřiva figuruje ve světovém pořadí zhruba o 100 míst výš a prožívá nejlepší sezonu kariéry. Přesto není proti kanadské naději favoritem. Galarneau dostává volnou vstupenku na domácí tisícovku docela pravidelně a první kolo hlavní soutěže přešel jen loni v Torontu. Navíc ještě nikdy nebyl v TOP 150 žebříčku, takže Kopřiva má hned několik důvodů si na vítězství věřit. Zatímco Kopřiva se pevně usadil na hlavním okruhu i v elitní stovce hodnocení, Galarneau ukořistil pouze jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšší tour. Na druhou stranu disponuje docela solidní bilancí 10:15 s hráči TOP 100, ačkoli sám se nikdy tak vysoko nevyšplhal.
Pondělní program v Torontu
CENTRE COURT (od 18:30 SELČ)
1. Boulterová (Brit.) – Crossová (Kan.)
2. Bartůňková (ČR) – Andreescuová (Kan.)
3. Marinová (Kan.) – Sönmezová (Tur.) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
4. Xinyu Wang (Čína) – Kasatkinová (Austr.)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Plíšková (ČR) – Olijnykovová (Ukr.)
2. Kesslerová (USA) – Braceová (Kan.) / nejdříve v 18:30 SELČ
3. Frechová (Pol.) – Jeanjeanová (Fr.) 4:4 / dohrávka
4. Zhaová (Kan.) – Linetteová (Pol.)
5. P. Udvardyová (Maď.) – Lysová (Něm.) / nejdříve ve 23:00 SELČ
6. Sierraová (Arg.) – Stephensová (USA)
COURT 1 (od 17:00 SELČ)
1. Kornějevová (-) – P. Kuděrmetovová (Uzb.)
2. Gibsonová (Austr.) – Cocciarettová (It.)
3. Putincevová (Kaz.) – Shuai Zhang (Čína)
4. Tjenová (Indon.) – Samsonovová (-)
5. T. Valentová (ČR) – Townsendová (USA)
Kompletní program | Přehled turnaje
Pondělní program v Montrealu
CENTER COURT (od 19:00 SELČ)
1. Kopřiva (ČR) – Galarneau (Kan.)
2. Kovacevic (USA) – Borges (Portug.) 7:6, 2:6 / dohrávka
3. Diallo (Kan.) – Jacquet (Fr.) / nejdříve v 19:00 SELČ
4. Atmane (Fr.) – Draper (Brit.)
5. K. Majchrzak (Pol.) – Monfils (Fr.) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
6. Damm (USA) – S. Tsitsipas (Řec.)
ROGERS COURT (od 19:00 SELČ)
1. M. Berrettini (It.) – Navone (Arg.)
2. Šimabukuro (Jap.) – Čilič (Chorv.)
3. Ugo Carabelli (Arg.) – Norrie (Brit.)
4. Mérida (Šp.) – Draxl (Kan.) / nejdříve ve 23:59 SELČ
5. Carreňo (Šp.) – Royer (Fr.)
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