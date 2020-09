Medveděv v Paříži nevyhrál ani na čtvrtý pokus. Fucsovics si proti Rusovi připsal životní skalp

Daniil Medveděv si vítězný zápas na antuce užil naposledy v dubnu 2019 v semifinále turnaje v Barceloně proti Keii Nišikorimu. Od té doby na oranžové drti prohrál už šestkrát po sobě: s Dominicem Thiemem, Guidem Pellou, Nickem Kyrgiosem, Pierrem-Huguesem Herbertem, Ugem Humbertem a naposledy v Paříži s Mártonem Fucsovicsem.



Na French Open čtyřiadvacetiletý Rus ještě nikdy nevyhrál. Po třech nezdarech proti domácím hráčům Benjaminu Bonzimu, Lucasi Pouillemu a Pierru-Huguesi Herbertovi nenašel recept ani na Maďara Mártona Fucsovicse, jemuž v chladných podmínkách podlehl 4-6 6-7 6-2 1-6.



Osmadvacetiletý Fucsovics, aktuálně 63. hráč světa, si tak v 15. souboji s hráčem Top 10 připsal premiérovou výhru. Už postupem do druhého kola French Open vyrovnal své pařížské maximum z roku 2018, kdy na grandslamu ve francouzské metropoli debutoval.



Očekávanou výhrou vykročil za již 13. titulem z French Open Rafael Nadal. V prvním duelu od nečekané porážky s Diegem Schwartzmanem v Římě si poradil 6-4 6-4 6-2 s Bělorusem Egorem Gerasimovem., proti kterému si jediné zaváhání vybral v úvodu třetího setu, kdy prohrával 0-2.



"Letos je tu všechno jiné. Ale já budu dělat vše jako obvykle. Každý den bude normální. Každý zápas budu hrát na sto procent a udělám všechno pro to, abych tady znovu vyhrál. I když je to teď všechno speciální, tak jsem rád, že tu mohu být," řekl druhý hráč světa Nadal.



"Teď půjdu na hotel, odpočinu si a zítra půjdu na trénink před dalším zápasem," dodal 34leý Španěl, jehož ve druhém kole čeká až 236. hráč světa Mackenzie McDonald z USA.







Překvapení na úvod Roland Garros nepřipustil Dominic Thiem. Hráč zvyklý na chlad z rakouské domoviny si v Paříži poradil v duelu dvou vítězů US Open s někdejším Marinem Čiličem. Teoreticky nebezpečného Chorvata porazil 6-4 6-3 6-3.



"Jsem nadšený ze svého výkonu, ale vyplývá to z toho, že to tady mám rád," řekl loňský a předloňský finalista turnaje.



Zatímco většina hráčů a hráček si stěžuje na chladné počasí, které v současné době panuje ve francouzské metropoli, Thiem je na těžké podmínky zvyklý. "Pochopitelně, protože v Rakousku je takových dní hodně. Od juniorských let jsme začínali v březnu v Chorvatsku, v Česku a bývalo podobně," vzpomínal.



"Chlad a těžké míče pro mě nejsou ničím novým. A určitě mi to v utkání s Marinem pomohlo, protože se mi lépe returnoval jeho servis," řekl Thiem.



Rakušan je na vítězné vlně, kterou by po zisku premiérového grandslamového titulu rád prodloužil. "V New Yorku jsem byl v ráži, pak jsem si dal týden doma, relaxoval jsem, ale neztratil herní napětí a teď jsem zase rád na kurtu," dodal.





• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

pondělní výsledky (28. 09. 2020) • Dvouhra mužů - 1. kolo • Veselý (ČR) - Broady (Brit.) 6-2 5-7 6-3 6-2 Nadal (2-Šp.) - Gerasimov (Běl.) 6-4 6-4 6-2 Thiem (3-Rak.) - Čilič (Chorv.) 6-4 6-3 6-3 Fucsovics (Maď.) - Medveděv (5-Rus.) 6-4 7-6(3) 2-6 6-1 Bublik (Kaz.) - Monfils (8-Fr.) 6-4 7-5 3-6 6-3 Kukuškin (Kaz.) - Fognini (14-It.) 7-5 3-6 7-6(1) 6-0 Chačanov (15-Rus.) - Majchrzak (Pol.) 7-6(3) 6-3 6-3 Carreño (17-Šp.) - Millman (Austr.) 6-3 6-2 7-5 Milojevič (Srb.) - Krajinovič (26-Srb.) 6-4 3-6 6-3 6-1 Ruud (28-Nor.) - Sugita (Jap.) 6-1 6-3 6-1 Sandgren (USA) - Hurkacz (29-Pol.) 7-5 2-6 4-6 7-6(1) 11-9 Struff (30-Něm.) - Tiafoe (USA) 3-6 7-6(5) 6-3 6-7(2) 6-3 Nišioka (Jap.) - Auger-Aliassime (Kan.) 7-5 6-3 6-3 Herbert (Fr.) - Mmoh (USA) 6-3 6-2 6-3 Paul (USA) - Duckworth (Austr.) 6-2 6-3 6-2 McDonald (USA) - Diez (Kan.) 4-6 6-3 6-3 6-4 Sonego (It.) - Gómez (Ekv.) 6-7(6) 6-3 6-1 6-7(4) 6-3 Sock (USA) - Opelka (USA) 6-4 6-4 6-3 Gaston (Fr.) - Janvier (Fr.) 7-6(5) 6-4 6-3 Martínez (Šp.) - Vukic (Austr.) 7-5 6-4 6-0 Giustino (It.) - Moutet (Fr.) 0-6 7-6(7) 7-6(3) 2-6 18-16 Pella (Arg.) - Caruso (It.) 7-6(6) 6-7(4) 7-5 6-4 Bedene (Slovin.) - Rinderknech (Fr.) 6-2 6-7(7) 6-4 6-4 Ramos (Šp.) - Mannarino (Fr.) 6-4 6-3 6-0 Galán (Kol.) - Norrie (Brit.) 4-6 6-3 5-7 6-1 6-1 Altmaier (Něm.) - F. López (Šp.) 7-6(1) 6-4 6-4