Medveděvův revoluční návrh: Žádné body do žebříčku kromě grandslamů a turnajů Masters!
Medveděv navrhuje, aby se do žebříčku započítávaly body pouze ze čtyř grandslamových turnajů a jedenácti podniků kategorie Masters 1000. Tyto akce by tvořily uzavřený okruh o patnácti turnajích, zatímco ostatní turnaje by se podle jeho představy hrály bez přidělování bodů do rankingu.
Podle bývalé světové jedničky je právě toto jediný způsob, jak kalendář zkrátit a ulevit hráčům od, dle jeho názoru, nepřiměřené fyzické zátěže. Sám však připouští, že realizace takového plánu je kvůli licencím a ekonomickým zájmům velmi nepravděpodobná.
"Toto je jediný způsob, jak okruh zredukovat. Kvůli licencím se to ale nikdy nestane a ATP nebude mít dost peněz na to, aby je všechny koupilo," uvedl Medveděv. Zároveň naznačil, že by ATP musela menší turnaje "uvolnit" prostřednictvím odkupu licencí.
"Ostatní turnaje neřeknou: 'Skvělé, končím,‘ protože by přišly o peníze. Je to byznys. V současné době, s tím, jak je ATP strukturováno, se to nikdy nezmění, alespoň ne v této éře, dokud hraji," dodal.
Medveděv také reagoval na názory fanoušků, podle nichž by hráči mohli vynechávat nepovinné turnaje. Připomněl, že každý start znamená možnost získat body a vylepšit si postavení v žebříčku. Jako příklad zmínil situaci Holgera Runeho a jeho zranění Achillovy šlachy ve Stockholmu, kterému by se podle jeho návrhu dalo předejít.
"Součástí okruhu by byly čtyři grandslamy a jedenáct turnajů Masters 1000. Zbytek turnajů bych si možná ponechal, ale bez rozdělování bodů za žebříček," uvedl Medveděv.
" Mně všichni například říkali, že turnaj v Dubaji možná hrát nemusím, ale pokud chci hrát v Turíně Turnaj mistrů, musím to udělat, i když to není povinná akce. Loni jsem hrál sedm turnajů za sebou. Musel jsem? Ne, ale na začátku sezóny jsem hrál špatně, takže jsem mohl chytit 100 bodů tady, 200 bodů tam. Kdyby nebyly žádné body, rozhodnutí by bylo jednodušší,“ uzavřel vítěz US Open z roku 2021.
