Měla možnost si zahrát French Open. Clijstersová ale divokou kartu odmítla

Clijstersová po US Open 2012 podruhé ukončila tenisovou kariéru, ale letos v únoru v Dubaji se na kurty znovu vrátila. Poté absolvovala ještě menší podnik v Monterrey a po pauze grandslamové US Open. Zatím na výhru stále čeká, přestože dokázala sehrát vyrovnanou partii s Garbiñe Muguruzaovou, Johannou Kontaovou i Jekatěrinou Alexandrovovou.

Belgická veteránka se poté měla představit na právě probíhajícím turnaji v Římě a také na grandslamovém French Open, kde 27. září vypukne hlavní soutěž. Bývalá světová jednička se ale nakonec rozhodla zkrácené a přeložené antukové jaro vynechat a zatím neví, kdy se na kurty vrátí.

"Rozhodla jsem se příštích pár týdnů strávit s rodinou. New York (dějiště US Open) mi ukázal, jak moc jsem ve svém návratu pokročila a co ještě musím zlepšit. Ještě nevím, kde budu hrát příští turnaj, ale určitě vám dám brzy vědět. Teď se vrátím k tréninku a školním obědům," napsala čtyřnásobná grandslamová šampionka na sociální sítě.

I have decided to spend the next few weeks with my family. NYC showed how much progress I’ve made & also what I need to work on. Not sure where I’ll play next but will let you know soon. For now, back to training & school lunches !