Menšík a jedno překvapivé jméno. Kdo z Čechů dokázal Djokoviče porazit?

"Porazil jsem Novaka Djokoviče." Tenista, který se může pochlubit touto větou, se dostává do velice výjimečné situace. Jde totiž o zcela mimořádný okamžik. V historii se takovým úspěchem může pochlubit jen šest českých hráčů. Naposledy se to podařilo vítězi miamské tisícovky Jakubu Menšíkovi (19).

Během své mimořádné kariéry podával Novak Djokovič českému soupeři ruku s gratulací k postupu devětkrát. Tento pocit zažilo šest českých tenistů. Hned třikrát Tomáš Berdych, dvakrát Jiří Veselý a jednou Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Radek Štěpánek a Jan Hernych.

Naprosto výjimečnou bilanci s čtyřiadvacetinásobným grandslamovým šampionem má Jiří Veselý, který se s legendou utkal dvakrát a v obou případech odešel z kurtu jako vítěz.

Ale popořádku. Psal se únor 2006, když tehdy devatenáctiletý Srb prohrál na turnaji v Rotterdamu s o devět let starším Radkem Štěpánkem v tie-breaku třetího setu. V té době patřilo budoucí legendě 72. místo na světě, zatímco Štěpánek byl 23. Jednalo se také o jediný triumf karvinského rodáka. A celková bilance mezi nimi? Djokovič nakonec vyhrál 13 ze 14 vzájemných zápasů.

Druhou porážku od českého soupeře si Djokovič připsal v červnu stejného roku. Tehdy ho na trávě v Hertogenboschi porazil až 128. hráč světa Jan Hernych, a to hladce ve dvou setech 6:2, 6:3. Následující tři duely už český tenista se Srbem prohrál.

V roce 2010 si Tomáš Berdych připsal vítězství v semifinále Wimbledonu, když Djokovičovi nedovolil ani set. O tři roky později na Masters v Římě už Berdych porazil světovou jedničku ve třech setech. Potřetí a naposledy se mu to podařilo znovu ve Wimbledonu v roce 2017, kdy Srb ve druhém setu utkání vzdal. Celková vzájemná bilance? Djokovič vyhrál 25 z 28 zápasů.

A Jiří Veselý? To jméno Novaku Djokovičovi nejspíš nevoní. Oba jejich vzájemné zápasy totiž překvapivě ovládl český tenista a pyšní se nevídanou bilancí 2:0. Poprvé uspěl v roce 2016 na Masters v Monte Carlu, podruhé šokoval legendu v roce 2022 v Dubaji. "Nikdy bych nečekal, že ho znovu porazím, že budu mít proti Novakovi šanci. Je to skvělý šampion," jásal příbramský rodák.

Poslední dvě porážky s českými tenisty má Djokovič ještě v živé paměti. Loni v semifinále turnaje v Ženevě podlehl Tomáši Macháčovi 4:6, 6:0, 1:6. "Nedokážu to popsat, prostě jsem bojoval o každý míč. Když hrajete proti Novakovi, jen doufáte. Snažíte se hrát co nejlíp a uvidíte, jak to dopadne," líčil tehdy Macháč. Se srbským šampionem se zatím utkal třikrát a dvakrát odešel poražen.

A poslední případ dobře znáte. Senzační triumf Jakuba Menšíka v Miami šokoval celý tenisový svět. "Jsem hladový a chci mnohem víc. Až se vrátím domů, zase se vrátím k tvrdé práci. Cítím, že mám velký prostor pro zlepšení ve všech aspektech své hry," řekl klidně nový šampion floridského Masters. Nečekaným triumfem tak vrátil Djokovičovi loňskou čtvrtfinálovou porážku ze Šanghaje a srovnal vzájemnou bilanci na 1:1.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.