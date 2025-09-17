Menšík a Macháč v Laver Cupu? Berdych nadšený není. Za mě by to nepřipadalo v úvahu, říká

Tomáš Berdych (40) si zatím jako jediný Čech zahrál Laver Cup. Dostat pozvánku na tuto exhibiční, ale prestižní akci je pro každého tenistu poctou. Letos mají šanci rozšířit české řady hned dva tenisté: v nominaci evropského týmu už delší čas figuruje Jakub Menšík (20), na poslední chvíli pak přijal roli náhradníka Tomáš Macháč (24). Nicméně daviscupový kapitán Berdych z toho moc nadšený není.
Jakub Menšík a Tomáš Berdych během Davis Cupu (© Alexandr Satinský / MFDNES + LN / Profimedia)

Menšík patří mezi největší české talenty posledních let. Letos v Miami se blýskl výrazným úspěchem a i jeho další výkony ukazují, že úroveň na světovou špičku bezesporu má, nicméně stále hledá potřebnou konzistenci. Často dosahuje lepších výsledků proti hráčům z vyšších pater žebříčku, ale proti papírově slabším se naopak trápí.

Berdych právě zde určitě vnímá prostor pro zlepšení, a když na tiskové konferenci po vítězném utkání s USA došlo na polemiku, zda je pro jeho svěřence účast na Laver Cupu v současné chvíli vhodná, mluvil otevřeně a na rovinu: "Myslím, že toho mají všichni opravdu hodně a ještě je toho opravdu hodně čeká. Kdybych byl na jejich místě, za mě by určitě účast nepřipadala v úvahu."

Mladým hráčům účast na Laver Cupu může přinést novou zkušenost pod vedením legend, motivaci i novou perspektivu na samotnou hru. "Samozřejmě chápu nějaké jejich důvody, proč to chtějí hrát, proč je to pro ně prestižní. Je v tom i marketing a tak dále. Ale tohle všechno má svůj čas a myslím si, že by se ten týden dal využít efektivněji," dodává nehrající kapitán českého daviscupového týmu.

Berdych byl znám svojí profesionalitou a smyslem pro detail. Dělal vše pro to, aby uspěl. Také ale dodal, že on není tím, kdo by hráčům účast na různých akcích zakazoval. "Samozřejmě to neznamená, že mi osobně vadí, že to hrají. Je to čistě jen názor, jak bych se na to díval já a jak vnímám tenis a plánování programu."

Jako dítě sledoval Berdycha, Federera a Nadala. Teď si sám zahraje. Neskutečné, těší se Menšík

FAcore
17.09.2025 16:46
Tak už vidím, jak Berdych, kdyby byl ještě aktivní hráč a dostal tuto možnost, tak by ji odmítl. Sám uvedl je to prestiž, marketing a hlavně peníze
Kandinsky1
17.09.2025 16:48
Taky mu to nějak nevěřím.
Kytka
17.09.2025 17:55
Přesně, letěl by tam z předstihem. Vím, jak moc stál o tu účast na prvním LC. Možná se bojí, že Kuba, případně Tomáš Mácháč uhrají nějaký bod a tudíž se stanou nejúspěšnějším Čechem v soutěži - stačí jim k tomu 1 bod.
