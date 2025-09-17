Menšík a Macháč v Laver Cupu? Berdych nadšený není. Za mě by to nepřipadalo v úvahu, říká
Menšík patří mezi největší české talenty posledních let. Letos v Miami se blýskl výrazným úspěchem a i jeho další výkony ukazují, že úroveň na světovou špičku bezesporu má, nicméně stále hledá potřebnou konzistenci. Často dosahuje lepších výsledků proti hráčům z vyšších pater žebříčku, ale proti papírově slabším se naopak trápí.
Berdych právě zde určitě vnímá prostor pro zlepšení, a když na tiskové konferenci po vítězném utkání s USA došlo na polemiku, zda je pro jeho svěřence účast na Laver Cupu v současné chvíli vhodná, mluvil otevřeně a na rovinu: "Myslím, že toho mají všichni opravdu hodně a ještě je toho opravdu hodně čeká. Kdybych byl na jejich místě, za mě by určitě účast nepřipadala v úvahu."
Mladým hráčům účast na Laver Cupu může přinést novou zkušenost pod vedením legend, motivaci i novou perspektivu na samotnou hru. "Samozřejmě chápu nějaké jejich důvody, proč to chtějí hrát, proč je to pro ně prestižní. Je v tom i marketing a tak dále. Ale tohle všechno má svůj čas a myslím si, že by se ten týden dal využít efektivněji," dodává nehrající kapitán českého daviscupového týmu.
Berdych byl znám svojí profesionalitou a smyslem pro detail. Dělal vše pro to, aby uspěl. Také ale dodal, že on není tím, kdo by hráčům účast na různých akcích zakazoval. "Samozřejmě to neznamená, že mi osobně vadí, že to hrají. Je to čistě jen názor, jak bych se na to díval já a jak vnímám tenis a plánování programu."
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
