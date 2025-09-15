Jako dítě sledoval Berdycha, Federera a Nadala. Teď si sám zahraje. Neskutečné, těší se Menšík
Menšík sleduje Laver Cup od prvního dne. Jako dítě byl v hledišti v pražské O2 areně v roce 2017, viděl v akci svého současného daviscupového kapitána Tomáše Berdycha a samozřejmě si nenechal ujít ani hvězdnou čtyřhru, do níž nastoupili Federer s Nadalem.
"Byl jsem tam jako fanoušek nejen tenisu, ale i této akce. Byl to skvělý zážitek. Když Rafa skočil Rogerovi do náruče, tak to byl nejlepší okamžik v historii celého Laver Cupu," vzpomínal aktuálně 17. hráč světového žebříčku v rozhovoru pro oficiální web soutěže.
Právě Berdych je jediným předchozím českým účastníkem Laver Cupu. Letošní ročník bude celkově osmým a uskuteční se od 19. do 21. září v americkém San Franciscu. A na soupisce evropského výběru jsou rovnou dvě česká jména. Menšíka doplnil jako náhradník Macháč.
Menšík dostal pozvánku zhruba před měsícem. "Je to neskutečný pocit a velká čest reprezentovat tým Evropy. Mám za sebou Davis Cup, kde jsem hrál za svou zemi. A teď budu reprezentovat celý kontinent," řekl rodák z Prostějova, který do San Francisca dorazil po senzačním vítězství Česka nad USA v Delray Beach, kde zvládl rozhodující duel s Francesem Tiafoem.
Premiéra v Laver Cupu čeká i oba kapitány. Evropu povede Yannick Noah a světový výběr má na starosti Andre Agassi. "Yannick přinese do týmu energii, kterou potřebujeme," myslí si Menšík. Start ve dvouhře má jistý, jelikož všichni účastníci musí odehrát alespoň jednu dvouhru v úvodních dvou dnech. A do čtyřhry by si vybral Alexandera Zvereva. "Jsme oba dost vysocí. A s našimi servisy bychom vytvořili skvělý tým."
Menšík bude bojovat po boku Carlose Alcaraze, Zvereva, Holgera Runeho, Caspera Ruuda a Flavia Cobolliho. Za světový tým nastoupí Taylor Fritz, Alex de Minaur, Francisco Cerúndolo, Alex Michelsen, Joao Fonseca a Reilly Opelka. Evropa bude favoritem a může obhájit loňský triumf z Berlína.
