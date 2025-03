Menšík je osobnost, může vyhrát i grandslam, nepochybuje Berdych

Zapsal si jednoznačně největší úspěch své kariéry. Jakub Menšík (19) ovládl Masters v Miami, když ve finále porazil Novaka Djokoviče (37). Svými výkony oslnil i daviscupového kapitána Tomáše Berdycha, který byl také do této doby posledním českým vítězem Masters. "Je otázkou času, kdy se Kuba dostane do elitní desítky, " nepochybuje bývalý čtvrtý hráč světa.

Tomáš Berdych definitivně přišel o primát posledního českého vítěze tisícovkového turnaje, když triumfoval v roce 2005 v hale Bercy v Paříži. Smutný z předání pomyslného žezla ale rozhodně není. "Kuba Menšík si tu cestu šlape skvěle, turnaj zvládl na výbornou a moc mě to těší. Jsem rád, že se o něm mluví jako o mém následovníkovi. Máme tři kluky ve světové třicítce, z čehož mám obrovskou radost," netají česká tenisová legenda.

Zároveň však upozornil i na možná rizika. "Jakubův život se teď může výrazně změnit. Je důležité, aby tento výsledek nevnímal jako izolovanou záležitost, ale jako impuls k dalšímu růstu. To ho může posunout ještě dál. Teď na sobě bude mít terč, každý soupeř se na něj bude chtít vytáhnout. Kuba má však dostatečné sebevědomí a měl by toho využít," pokračuje bývalý elitní tenista.

Na tiskové konferenci otevřel i téma Davis Cupu. "Je skvělé, jak všichni kluci hrají. V únoru předvedli výborné výkony, další zápas nás čeká až v září. Do té doby je stále velký prostor pro zlepšení, ať už výkonnostně, nebo žebříčkově. Na září se moc těším, jsem rád, že se všechno vyvíjí správným směrem," říká spokojený Berdych.

A dodává: "Tenisová realita je zvláštní v tom, že na dalším turnaji v Monte Carlu by Menšík musel hrát kvalifikaci. Musí se rozhodnout, jestli tam chce hrát, nebo ne. Ale hlavně by měl s pokorou pokračovat v tom, co dělá. Poctivě kráčet svou cestou a jít za svým cílem. Kuba má hlad a chuť se posouvat. Říkal, že tohle je jen jeden z mnoha jeho úspěchů, a já věřím, že je to začátek jeho velké cesty."

Berdych rozebral i největší Menšíkovy zbraně, a to nejen na posledním vystoupení v Miami. "Kuba skvěle podával po celý turnaj. Je vidět obrovský progres, má spoustu zbraní, které vylepšuje, přidává a skládá je dohromady. Z toho pak vznikají takové výsledky. Má potenciál na velký tenis. Na to, jak je vysoký, se skvěle pohybuje. Daleko víc si začíná věřit na forhend. Z bekhendu je velice solidní, dlouho to byla jeho silnější stránka, a teď, když k tomu přidá i forhend, máme se na co těšit."

Klíčovou roli podle daviscupového kapitána hraje i psychické nastavení české hvězdy. "Kuba má skvělou hlavu, výborně zvládá složité situace. Hodně na tom pracuje a má k tomu i výborné předpoklady. Může být velkým hráčem. Má kolem sebe ty správné lidi, kteří mu ukazují cestu. Je důležité nespěchat a být dobře připraven. Měl jsem možnost poznat jeho rodiče, kteří jsou základním kamenem všeho. Kuba je osobností a od rodičů dostal dobrý základ. Má správně nastavené životní hodnoty."

Nereálné nejsou podle Berdycha ani vyhlídky na případný zisk grandslamového titulu. "Kuba může vyhrát grandslam, ale to je obrovská skládačka. Je to hrozně dlouhá cesta. Ale když vidím, co všechno si přináší na kurt, tak věřím, že tu šanci má."

Slova chvály má wimbledonský finalista i pro další české hráče. "Každý z kluků už má titul a to končí teprve třetí měsíc. Vzhledem k tomu, že nás čeká dalších devět měsíců, se máme na co těšit. Všichni mají dobré vyhlídky na to, aby své pozice ještě výrazně vylepšili,“ uzavírá Berdych.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.