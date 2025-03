Menšík nabral zkušenosti a další výprask by dovolit neměl. S Fritzem bojuje o největší finále

Jakub Menšík (19) postoupil na Masters v Miami do svého největšího semifinále v kariéře a tím to rozhodně skončit nemusí. O finálovou účast se totiž utká s letos ne zrovna přesvědčivým Taylorem Fritzem (27), který mu v jediném předchozím souboji uštědřil pořádnou lekci. Ještě předtím se poperou o finále šestinásobný šampion a největší favorit Novak Djokovič (37) a jeho kamarád a zároveň oblíbený soupeř Grigor Dimitrov (33).

Menšík – Fritz | sobota 00:01 SEČ

Jakub Menšík odehrál při svém debutu v hlavní soutěži na Miami Open své druhé kariérní čtvrtfinále na Masters. Zatímco loni v Šanghaji neuspěl proti svému idolu Novakovi Djokovičovi, teď na Floridě porazil 7:6, 6:1 Arthura Filse. V úvodní sadě zahodil náskok 4:1 a za stavu 5:5 likvidoval brejkboly, ale včas zabral a po vyhraném tie-breaku už proti vyčerpanému francouzskému protivníkovi dominoval.

Postupem do svého prvního semifinále na prestižních tisícovkách si 19letý český talent zajistil debut v TOP 40 žebříčku, v pondělí by měl figurovat nejhůře na 34. pozici a doplní v nejlepší pětatřicítce krajany Tomáše Macháče a Jiřího Lehečku. V Miami porazil také bývalého devátého hráče světa Roberta Bautistu, úřadujícího šampiona Indian Wells a světovou sedmičku Jacka Drapera a Romana Safiullina. Po cestě mezi nejlepší kvarteto ztratil pouze jeden set, a to na úvod s Bautistou.

V semifinále na nejvyšším okruhu je potřetí v kariéře, poprvé na akcích větších než ATP 250. Loni v únoru zazářil postupem až do finále v Dauhá, kde definitivně prorazil na hlavní tour a vybojoval si debut v TOP 100 pořadí. Poté naopak neuspěl v červenci na antuce v Umagu.

Od zavedení turnajů kategorie ATP Masters 1000 v roce 1990 je nejmladším českým semifinalistou. Předčil tak Tomáše Berdycha, který to dokázal v Paříži 2005. Právě Berdych byl posledním českým semifinalistou na Miami Open (2015, porážka s Andym Murraym). Berdych je také posledním českým šampionem (Paříž 2005) a finalistou (Monte Carlo 2015) na turnajích této úrovně.

Menšík – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (semifinále)

Bilance: 15:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 14:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 6:5)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Menšík – Miami Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Acapulco (1. kolo), Indian Wells (2. kolo), ATP Challenger Cap Cana (semifinále)

Cesta turnajem: Bautista (6:4, 3:6, 6:1), (6) Draper (7:6, 7:6), Safiullin (6:4, 6:4), (20) Macháč (bez boje), (17) Fils (7:6, 6:1)

Taylor Fritz porazil v Miami bez ztráty setu Lorenza Sonega, Denise Shapovalova i Adama Waltona a na další relativně hladké vítězství to vypadalo ve čtvrtfinále s Matteem Berrettinim. Sedmadvacetiletý Američan si ovšem postup pořádně zkomplikoval, když ve druhé sadě nevyužil šest mečbolů a na kurtu se zdržel ještě další hodinu (7:5, 6:7, 7:5).

Také aktuálně čtvrtý hráč světa má za sebou nejlepší sezonu kariéry. Na začátku té letošní si ovšem vede výsledkově i výkonnostně podprůměrně. Probíhající Masters v Miami je pro něj prvním letošním individuálním turnajem, na kterém porazil více než dva soupeře a postoupil do semifinále. Na Miami Open je v semifinálové fázi poprvé.

V semifinálových utkáních na Masters se mu vůbec nedaří, což potvrzuje bilance 1:4. Uspěl pouze v Indian Wells 2022, kde porazil Andreje Rubljova a ve finále pak zdolal legendárního Rafaela Nadala. Loni vyhrál pět ze sedmi semifinálových duelů a obě porážky zaregistroval právě na Masters, konkrétně s Rubljovem v Madridu a Novakem Djokovičem v Šanghaji.

S českými tenisty vyhrál posledních devět soubojů, nicméně v tom jediném letošním byl v United Cupu kousek od porážky s Tomášem Macháčem, který nakonec kvůli křečím vzdal. S žebříčkově níže postavenými soupeři, než je on sám, to má letos 12:5 a každý z pěti nezdarů utrpěl proti kvalitnímu protivníkovi.

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (semifinále)

Bilance: 14:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 13:4

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 4:2 (kariérní 107:58)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 1:4)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 16:17)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Fritz – Miami Open

Kariérní bilance: 13:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Indian Wells (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Sonego (7:6, 6:3), (27) Shapovalov (7:5, 6:3), Walton (6:3, 7:5), (29) Berrettini (7:5, 6:7, 7:5)

Vzájemná bilance: Menšík prohrává 0:1. Ve třetím kole předloňského US Open schytal od Fritze výprask 1:6, 2:6, 0:6. Tehdy měl však podstatně méně zkušeností a hrál vlastně svou úplně první hlavní soutěž na nejvyšším okruhu. Teď je kvalitnějším i zkušenějším tenistou a očekává se, že bude vzdorovat podstatně více. S jeho šancemi na postup do finále to nevypadá vůbec špatně, protože se v Miami prezentuje velmi dobrou formou, značně si pomáhá dělovým prvním servisem a má před semifinále mnohem více odpočinku než soupeř.

Nebylo by nijak velkým překvapením, kdyby do dalšího kola prošel Menšík. Právě proti Fritzovi absolvoval svůj premiérový souboj s hráči TOP 10 a evidentně se z debaklu pořádně poučil. Teď je totiž jedním z pouhých čtyř aktivních tenistů (Novak Djokovič, Jannik Sinner a Carlos Alcaraz), který má po minimálně 10 odehraných duelech se zástupci elitní desítky pozitivní bilanci (6:5, letos 2:1).

Djokovič – Dimitrov | 20:00 SEČ

Novak Djokovič nabral v úvodních zápasech na probíhajícím Masters v Miami formu i sebevědomí a výraznější potíže měl až ve čtvrtfinále se Sebastianem Kordou. Tehdy poprvé musel ukázat svou silnou psychickou odolnost, když ve druhé sadě prohrával 2:5 a také 5:6 a 0:30. Všechny komplikace vyřešil, Američana s českými kořeny porazil hlavně díky fenomenálnímu představení na servisu 6:3, 7:6 a pokračuje na turnaji bez ztráty setu.

Pokud se podíváme do historie, tak je pořádně motivovaný a ve formě hrající Djokovič obvykle k nezastavení. Na aktuální akci v Miami mu navíc hraje do karet slabší konkurence ostatních semifinalistů. Ze hry jsou totiž venku Alexander Zverev i Carlos Alcaraz a turnaje se vůbec nezúčastnil Jannik Sinner, který si odpykává trest za doping.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Sedmatřicetiletý srbský rekordman je minimálně o jednu úroveň výš než ostatní semifinalisté, obzvláště s přihlédnutím k úspěchům na Masters. Na nich je se 40 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii a teď v Miami se stal nejstarším semifinalistou těchto podniků. V semifinále Masters má bilanci 58:19 a poslední nezdar v této fázi proti někomu mimo TOP 10 zapsal v Šanghaji 2016 proti Robertovi Bautistovi.

Napříč celou kariérou je v závěrečných kolech velmi úspěšný. Konkrétně na Miami Open dotáhl všech předchozích sedm čtvrtfinále do závěrečného kola a v šesti případech slavil triumf. Je však potřeba připomenout, že se to pokaždé stalo v předchozím dějišti v Crandon Parku a v tom novém v Hard Rock Stadium účinkuje teprve podruhé. Teď má na dosah své první letošní finále a pak případně jubilejní 100. triumf, nepočítaje olympiádu první na nejvyšším okruhu od Turnaje mistrů 2023.

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 11:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 11:4

Bilance proti hráčům TOP 20: 2:1 (kariérní 399:148)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 58:19)

Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 139:51)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Djokovič – Miami Open

Kariérní bilance: 48:7

Nejlepší výsledek: triumf (2007, 2011-12, 2014-16)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 6:0

Generálka: Indian Wells (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Hijikata (6:0, 7:6), Ugo Carabelli (6:1, 7:6), (16) Musetti (6:2, 6:2), (24) Korda (6:3, 7:6)

Rovněž Grigor Dimitrov si v Miami spravuje chuť. V letošní sezoně musel už třikrát skrečovat a i kvůli častým zdravotním problémům přišel o členství v TOP 10 žebříčku. Na Floridě ovšem zvládl třísetové bitvy s Karenem Chačanovem ve třetím kole a Franciscem Cerúndolem ve čtvrtfinále (odvrácený mečbol) a zapsal svůj zatím největší úspěch v tomto roce.

Návrat do formy si nemohl naplánovat lépe, protože na Masters v Miami obhajoval obrovskou porci bodů za loňské finále a hrozilo mu vypadnutí z TOP 20 pořadí. Třiatřicetiletý Bulhar ovšem došel až do semifinále a v live žebříčku mu momentálně patří 18. pozice.

Vizitka Grigora Dimitrova. (@ Livesport / Enetpulse)

Od začátku předloňské sezony se po letech trápení opět zvedl a právě na turnajích Masters zaznamenal některé ze svých největších úspěchů za poslední dva roky. Předloni v Paříži padl až ve finále s Djokovičem a teprve třetí kariérní finále na tisícovkách absolvoval loni v Miami, kdy tady vyřadil Alexandera Zvereva a Carlose Alcaraze, než ho zastavil Jannik Sinner.

Šampion Cincinnati 2017 má za sebou 11 semifinálových duelů na Masters. Sice v této fázi už osmkrát neuspěl, nicméně v posledních dvou případech (Paříž 2023 a loňské Miami) se do finále probojoval.

Dimitrov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 9:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 9:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 43:90)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 3:8)

Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 20:34)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Dimitrov – Miami Open

Kariérní bilance: 20:13

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: Dubaj (1. kolo), Indian Wells (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Cina (6:1, 6:4), (22) Chačanov (6:7, 6:4, 7:5), (31) Nakashima (6:4, 7:5), (23) F. Cerúndolo (6:7, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Djokovič dominuje 12:1. Jedná se o věkově nejstarší semifinále v historii podniků Masters. Dimitrov by měl zřejmě mnohem úspěšnější kariéru, kdyby v závěrečných kolech velmi často nepotkával členy Big Three, kteří mu titul z velké akce vždy sebrali. Například Djokoviče dokázal porazit pouze jednou, a to na antukovém Masters v Madridu v roce 2013.

Zatímco Djokovič po cestě do semifinále dominoval a nejeví žádné známky zdravotního problému, Dimitrov má za sebou dvě vyčerpávající bitvy a pomoct mu nemusí ani den odpočinku navíc. Po vydřené výhře ve čtvrtfinále totiž bojoval s křečemi, byl totálně vyčerpaný a musel se nechat ošetřovat. Pro Bulhara je velmi důležité, aby byl celý zápas stoprocentně fit, pokud chce svému kamarádovi a zároveň neoblíbenému a favorizovanému soupeři Djokovičovi alespoň vzdorovat.

