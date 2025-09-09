Menšík se porve o finálový turnaj UTS. Do Hongkongu dorazí i lídr žebříčku Macháč
Macháč, který vystupuje v exhibici UTS pod přezdívkou The Air Machete, triumfoval v úvodním dílu v mexické Guadalajaře a finále si zahrál také ve francouzském Nimes. S celkovým počtem 37 bodů vede pořadí letošního roku a v Hongkongu by o něj přijít neměl, jelikož dvojka žebříčku Casper Ruud start neplánuje.
Menšík naopak epizodu ve Francii vynechal a představil se pouze v Mexiku. V Hongkongu zabojuje o účast na finálovém turnaji, který se uskuteční od 5. do 7. prosince v Copper Box Areně v Londýně. Macháč už má účast jistou.
Start v Kai Tak Areně v Hongkongu, kde se další díl Ultimate Tennis Showdown uskuteční od 14. do 15. října, mají v plánu také Kyrgios, De Minaur, Rubljov, Coleman Wong, Zhizhen Zhang a Francisco Cerúndolo.
Netradiční pravidla
Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.
Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.
Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.
