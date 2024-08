Menšík vyřadil nasazeného Augera-Aliassimeho, Macháč je poprvé ve druhém kole US Open

27.08.

Rybakinová zvládla první kolo bez ztráty setu

Jelena Rybakinová je grandslamovou šampionkou a finalistkou loňského Australian Open a do kompletní sbírky postupů do druhého týdne majorů jí chybí už jen US Open, kde zatím byla nejdál ve třetím kole. Do letošního ročníku vstoupila jedna z největších favoritek výhrou 6:1, 7:6 nad Destanee Aiavaovou a v dalším kole se světová čtyřka utká s další kvalifikantkou Jessikou Ponchetovou (H2H 0:0).