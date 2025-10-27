Menšík vyvrátil spekulace a uklidnil české fanoušky. Chce nabrat síly a vrátí se na Davis Cup
Poslední Menšíkovy výsledky vyvolaly v Česku velký otazník ohledně jeho startu v Boloni, kde se výběr kapitána Tomáše Berdycha za tři týdny střetne se Španělskem. Český tenista však po odstoupení ze švýcarské pětistovky a následnému odhlášení z poslední letošní tisícovky posílá fanouškům alespoň nějaké dobré zprávy.
"Teď už jde jen o přípravu na Davis Cup, je na čase znovu nabrat síly," napsal na sociální sítě a vyvrátil spekulace ohledně toho, že by mohl závěrečný turnaj týmové soutěže vynechat. V posledních měsících totiž doplatil na náročný program, který se podepsal na jeho zdravotním stavu.
Vše začalo hned po Laver Cupu, když skrečoval čtvrtfinále pětistovky v Pekingu. Od té chvíle zaznamenal už jen jedinou výhru minulý týden v Basileji a kvůli rozsáhlým zdravotním problémům se rozhodl sezonu na okruhu ATP ukončit.
"Byla to v mnoha ohledech fantastická sezóna, i když neskončila tak, jak jsem doufal - odhlášením z Basileje a Paříže. Zažil jsem několik skvělých týdnů, na které jsem opravdu hrdý," hodnotil svůj nejúspěšnější rok, během kterého vybojoval v Miami svůj premiérový titul na okruhu ATP a dostal se do TOP 20.
Menšík ve vyjádření poděkoval i svému týmu, rodině a sponzorům a zprávu zakončil slovy: "Uvidíme se v Bologni," kde bude společně s Jiřím Lehečkou, Tomášem Macháčem, Vítem Kopřivou a Adamem Pavláskem usilovat o zisk Davisova poháru pro Česko po 12 letech. Duel se Španělskem je na programu ve čtvrtek 20. listopadu.
