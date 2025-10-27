Menšík vyvrátil spekulace a uklidnil české fanoušky. Chce nabrat síly a vrátí se na Davis Cup

DNES, 11:30
Rozhovory 8
Jakub Menšík (20) má za sebou velmi náročné poslední měsíce, a to především po zdravotní stránce. Český tenista se netajil tím, že ho po dlouhé sezoně bolí celé tělo. Musel odstoupit z posledního turnaje v Basileji a rovnou poslal omluvenku na Masters do Paříže, čímž ukončil sezony na okruhu ATP. České fanoušky ale ujistil v tom, že se chystá zotavit pro finálový turnaj Davisova poháru.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Jakub Menšík potvrdil účast na Davis Cupu (@ Na Yuqi / Xinhua News / Profimedia)

Poslední Menšíkovy výsledky vyvolaly v Česku velký otazník ohledně jeho startu v Boloni, kde se výběr kapitána Tomáše Berdycha za tři týdny střetne se Španělskem. Český tenista však po odstoupení ze švýcarské pětistovky a následnému odhlášení z poslední letošní tisícovky posílá fanouškům alespoň nějaké dobré zprávy.

"Teď už jde jen o přípravu na Davis Cup, je na čase znovu nabrat síly," napsal na sociální sítě a vyvrátil spekulace ohledně toho, že by mohl závěrečný turnaj týmové soutěže vynechat. V posledních měsících totiž doplatil na náročný program, který se podepsal na jeho zdravotním stavu.

Vše začalo hned po Laver Cupu, když skrečoval čtvrtfinále pětistovky v Pekingu. Od té chvíle zaznamenal už jen jedinou výhru minulý týden v Basileji a kvůli rozsáhlým zdravotním problémům se rozhodl sezonu na okruhu ATP ukončit.

"Byla to v mnoha ohledech fantastická sezóna, i když neskončila tak, jak jsem doufal - odhlášením z Basileje a Paříže. Zažil jsem několik skvělých týdnů, na které jsem opravdu hrdý," hodnotil svůj nejúspěšnější rok, během kterého vybojoval v Miami svůj premiérový titul na okruhu ATP a dostal se do TOP 20.

Menšík ve vyjádření poděkoval i svému týmu, rodině a sponzorům a zprávu zakončil slovy: "Uvidíme se v Bologni," kde bude společně s Jiřím Lehečkou, Tomášem Macháčem, Vítem Kopřivou a Adamem Pavláskem usilovat o zisk Davisova poháru pro Česko po 12 letech. Duel se Španělskem je na programu ve čtvrtek 20. listopadu.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

8
Přidat komentář
PTP
27.10.2025 12:15
Dej si pohov Kubo, už to letos nehroť.
Reagovat
baba
27.10.2025 12:14
sice srandičky, ale realita je jasná...bez Lehy a Menši jsme v pr...,na Machače a další nelze spoléhat..
Reagovat
baba
27.10.2025 12:14
sice srandičky, ale realita je jasná...bez Lehy a Menši jsme v pr...,na Machače a další nelze spoléhat..
Reagovat
com
27.10.2025 11:51
konecne dneska budu moct spat smile
Reagovat
Amadeus1
27.10.2025 11:55
Taky, neusínalo se mi včera vůbec lehce!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
27.10.2025 11:46
jsem klidnej, jsem klidnej, jsem klidnej.
Reagovat
Trojchyba_Mat
27.10.2025 11:50
https://www.instagram.com/p/DJHXGUNtwP2/?next=%2F
Reagovat
Amadeus1
27.10.2025 11:40
Fuj, to se mi ulevilo!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist