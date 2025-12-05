Menšíka a spol. čekají novinky. Turnaj mistrů do 20 let opět mění netradiční pravidla
Osmý ročník Next Gen ATP Finals se uskuteční od 17. do 21. prosince v Saúdské Arábii a chystá další změny už tak netradičních pravidel. Menšík bude největším favoritem na celkový triumf a může napravit debakl z loňska, kdy prohrál všechny tři zápasy ve skupině.
Na tomto turnaji se hraje tzv. systémem Fast4 Tennis. Tedy na tři vítězné sety do čtyř gamů, přičemž za stavu 3:3 rozhoduje klasický tie-break. Při skóre 40:40 dochází rovnou na rozhodující bod a servírující hráč si vybere, zda bude podávat zleva, nebo zprava.
Změn pro letošní ročník je několik. Mezi ty nejhlavnější patří zkrácení času mezi jednotlivými body. Účastníci budou mít nově jen 15 vteřin, pokud výměna nepřekročí dva údery. Od tří a více zůstává předchozí limit 25 sekund.
Další výraznou novinkou je volný pohyb fanoušků. Ten však může probíhat pouze v úvodních třech gamech zápasu. Poté už se budou moct volně pohybovat pouze mimo zorné pole hráčů, aby je nemohli vyrušit.
Zároveň je potřeba zmínit, že tentokrát v pravidlech nefiguruje nic o tzv. "no let rule". Pokud se tedy servis dotkne pásky, měl by se s největší pravděpodobností opakovat.
Souhrn novinek pro ročník 2025
- Rozehrávka před zápasem bude trvat tři minuty.
- Míče se budou měnit po každých sedmi gamech.
- Mezi prvním a druhým servisem budou mít hráči jen osm vteřin. Zbývající čas budou ukazovat hodiny přímo na kurtu.
- Čas mezi jednotlivými body. Bude zkrácen na 15 sekund, pokud výměna nepřekročí dva údery, tedy bod skončí nejpozději po returnu. Od tří a více zůstává předchozí limit 25 vteřin.
- Volný pohyb fanoušků. Bude neomezený v úvodních třech gamech zápasu. Poté už se budou moct volně pohybovat pouze mimo zorné pole hráčů, aby je nemohli vyrušit.
- Dále se bude používat nižší umpirová židle, aby nebránila ve výhledu fanoušků sedících v této části arény.
- Pořadatelé budou pro fanoušky, tenisty i trenéry zobrazovat více statistik přímo v aréně. Trenéři je budou mít k dispozici také v aplikaci od ATP.
