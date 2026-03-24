Miami: Konec Muchové i Lehečky? Poslední české naděje čeká velmi těžká výzva
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 24. 3.
Češi v akci
Lehečka (21-ČR) – Fritz (6-USA) | Stadium (17:00 SEČ)
Muchová (13-ČR) – Mboková (10-Kan.) | Stadium (19:00 SEČ)
Další čtvrtfinále žen
Bencicová (12-Švýc.) – Gauffová (4-USA) | Stadium (23:59 SEČ)
Lehečka vyzve domácí hvězdu
Po vypadnutí obhájce titulu Jakuba Menšíka zůstal ve dvouhře mužů z českých tenistů už jen Jiří Lehečka, který má vzhledem k vyřazení spousty favoritů jedinečnou šanci projít na Masters v Miami do svého největšího finále. Ačkoli jsou ti největší kandidáti na titul z této poloviny pavouka pryč, čeká ho hned ve čtvrtfinále velmi obtížný úkol. Nastoupí totiž proti domácí hvězdě a loňskému semifinalistovi Taylorovi Fritzovi. S Američanem má sice negativní bilanci 1:4, nicméně poslední souboj loni v Davis Cupu právě na Floridě dokázal vyhrát.
Lehečka má vše potřebné k tomu, aby Fritze skolil znovu. Vypadá to, že v Miami se zlepšuje každým zápasem a možná definitivně překonal letošní krizi. Američan navíc není letos kvůli problému s kolenem v optimální fyzické kondici a ani on neprožívá ideální období. Přesto bude favoritem na postup Fritz, proti němuž si Lehečka loni v Davis Cupu připsal svůj poslední skalp TOP 10. S takto vysoko postavenými protivníky má český tenista negativní kariérní bilanci 9:23.
Muchová – Mboková | 19:00 SEČ
Karolína Muchová a Victoria Mboková sehrají ve čtvrtfinále v Miami reprízu finále z podniku stejné kategorie v Dauhá.
Zápasové informace a forma
Muchová předvedla v osmifinále jeden ze svých zatím nejlepších výkonů v povedené letošní sezoně. Za pouhou hodinu deklasovala 6:0, 6:2 loňskou semifinalistku a vycházející hvězdu Alexandru Ealaovou, které nenabídla ani jednu brejkbolovou příležitost. Znovu tak vylepšila své maximum v Miami a nyní má na kontě šest vyhraných setů po sobě.
Poslední česká naděje ve dvouhře žen na letošním Miami Open začala obratem z manka setu proti Camile Osoriové a poté si poradila bez ztráty sady s Katie Boulterovou. V minulosti se v tomto dějišti představila čtyřikrát a nikdy nepřekročila třetí kolo. Letos má však výbornou formu, disponuje bilancí 17:3 a na každém z pěti turnajů vyhrála minimálně dva zápasy.
Mboková si v pouhých 19 letech zahraje své už čtvrté čtvrtfinále na úrovni WTA 1000. A to v Miami, kde před rokem zapsala svou první kariérní výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. V úvodních dvou zápasech přehrála bez ztráty setu Annu Blinkovovou a Anastasiji Zacharovovou a v osmifinále urvala třísetovou bitvu s Mirrou Andrejevovou.
Kanadská kometa proti Andrejevové jen jednou zaváhala na vlastním podání, ale přesto potřebovala na vítězství v souboji náctiletých členek TOP 10 dvě hodiny a 17 minut (7:6, 4:6, 6:0). Aktuální světová devítka vyhrála 26 z posledních 31 duelů. Loni kralovala v Montrealu a Hongkongu a letos byla ve finále v Adelaide a Dauhá a ve čtvrtfinále v Indian Wells.
Vzájemná bilance
Muchová vede 1:0. Jediný předchozí duel se uskutečnil letos v únoru ve finále na tisícovce v Dauhá, kde Češka zvítězila 6:4 a 7:5, ačkoli byla dva míčky od ztráty druhého setu.
Zajímavosti a fakta
Muchová se krátce před Wimbledonem 2024 vrátila po dlouhé zdravotní pauze a od té doby má ve čtvrtfinálových duelech bilanci 8:2 (letos 2:0, uspěla v Brisbane i Dauhá).
Muchová má na kontě čtyři semifinálové účasti na turnajích WTA 1000, včetně jedné na půdě USA (Cincinnati 2023).
Mboková zvládla čtyři ze svých šesti čtvrtfinále na hlavním okruhu. Poslední absolvovala před dvěma týdny v Indian Wells a podlehla Aryně Sabalenkové.
Mboková je nejmladší hráčkou od Caroline Wozniacké v roce 2009, která v rámci jedné sezony postoupila do čtvrtfinále v Indian Wells i Miami.
Sázkařská analýza
Šance na postup jsou dle očekávání naprosto vyrovnané a je třeba znovu připomenout, že jejich jediný předchozí duel nedávno ve finále tisícovky v Dauhá byl těsný. Obě aktérky v posledních měsících kralovaly na úrovni WTA 1000 a jsou v letošní sezoně ve vynikající formě.
Mírně navrch by možná mohla mít Muchová, která je o 10 let starší a bitvu v Dauhá vyhrála. Česká tenistka navíc všechny tři letošní porážky utrpěla proti zástupkyním TOP 3 žebříčku. Nebylo by však překvapením, kdyby tentokrát na vítězství potřebovala tři sety.
Muchová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)
Bilance: 17:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 17:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 17:27)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 4:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Muchová – Miami Open
Kariérní bilance: 9:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Osoriová (4:6, 6:2, 7:5), Boulterová (6:3, 7:5), (31) Ealaová (6:0, 6:2)
Mboková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Adelaide (finále)
Bilance: 19:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 19:5
Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:5 (kariérní 8:11)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 2:1)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Mboková – Miami Open
Kariérní bilance: 4:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Blinkovová (6:2, 6:0), Zacharovová (6:1, 7:5), (8) M. Andrejevová (7:6, 4:6, 6:0)
Bencicová – Gauffová | 23:59 SEČ
Belinda Bencicová by mohla vyřadit domácí hvězdu Coco Gauffovou, která zatím v Miami nepůsobí příliš přesvědčivě.
Zápasové informace a forma
Gauffová nehraje v Miami v nejlepší možné formě, ale i tak se poprvé v kariéře a po třech třísetových bitvách probila do čtvrtfinále tohoto domácího turnaje. Nasazená čtyřka, která před dvěma týdny v Indian Wells kvůli zranění paže vzdala, naposledy zdolala v osmifinále rozjetou Soranu Cirsteaovou (6:4, 3:6, 6:2), když po prvním podání získala 75 % bodů.
V předchozích dvou kolech naopak musela dohánět manko setu proti Elisabettě Cocciarettové i Alycii Parksové. Úřadující šampionka French Open čelila na probíhajícím turnaji už 32 brejkbolům a celkem 11krát ztratila servis. Úvod letošní sezony rozhodně není z jejího pohledu ideální a nejdál zatím byla v semifinále na tisícovce v Dubaji.
Bencicová naopak v Miami exceluje. Švýcarka zvládla všechny tři zápasy hladce ve dvou setech, přestože čelila čím dál tím těžším soupeřkám. Letošní vystoupení ve floridské metropoli začala vítězstvím nad Zeynep Sönmezovou a poté vyřadila nasazenou dvacítku Dianu Šnajderovou a světovou šestku Amandu Anisimovovou. V žádném ze šesti setů neprohrála více než tři gamy.
Teď v Miami zaregistrovala své první čtvrtfinále v této sezoně. Po famózním United Cupu, kde vyhrála včetně souboje s Igou Šwiatekovou všech pět singlových utkání, totiž na dalších třech turnajích posbírala dohromady jen čtyři vítězství. Bylo ale jen otázkou času, kdy zase najde formu z loňské sezony, během níž byla šestkrát ve čtvrtfinále (bilance 3:2).
Vzájemná bilance
Gauffová vede 4:2. V loňské sezoně se aktérky střetly celkem čtyřikrát a Američanka měla navrch na Australian Open a na tisícovkách v Madridu a Pekingu.
Zajímavosti a fakta
Gauffová vyhrála šest ze svých posledních osmi čtvrtfinále, včetně toho posledního proti Alexandře Ealaové v Dubaji. Jedná se o její poslední výhru, na níž nepotřebovala tie-break či rozhodující set.
Gauffová bude poprvé na letošním Miami Open čelit nasazené soupeřce a zaútočí na svůj první skalp TOP 20 od ledna.
Bencicová si zahraje čtvrtfinále v Miami podruhé v kariéře, v roce 2022 postoupila do semifinále.
Po návratu z mateřské pauzy v roce 2024 vyhrála Bencicová tři ze svých 11 střetnutí s hráčkami TOP 5 žebříčku.
Sázkařská analýza
Aktérky mají za sebou pět soubojů na betonech a čtyřikrát se hrál rozhodující set. Dá se tedy očekávat, že i tento duel v Miami nabídne tři sety. Gauffová má výhodu domácího prostředí, nicméně Bencicová hraje v Miami v mnohem lepší formě, měla podstatně těžší soupeřky než Gauffová, a přesto všechny přehrála jednoznačně. Kurzy jsou naprosto vyrovnané a mírně navrch by mohla mít Bencicová.
Bencicová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Miami (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (čtvrtfinále)
Bilance: 12:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 12:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:2 (kariérní 41:42)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 5:6)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo)
Bencicová – Miami Open
Kariérní bilance: 13:8
Nejlepší výsledek: semifinále (2022)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Indian Wells (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Sönmezová (6:3, 6:2), (20) Šnajderová (6:3, 6:3), (6) Anisimovová (6:2, 6:2)
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)
Bilance: 14:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 14:5
Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:2 (kariérní 56:53)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 13:9)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)
Gauffová – Miami Open
Kariérní bilance: 11:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (3. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Cocciarettová (3:6, 6:4, 6:3), Parksová (3:6, 6:0, 6:1), Cirsteaová (6:4, 3:6, 6:2)
Úterní program
STADIUM (od 17:00 SEČ)
1. Lehečka (21-ČR) – Fritz (6-USA)
2. Muchová (13-ČR) – Mboková (10-Kan.) / nejdříve v 19:00 SEČ
3. Michelsen (USA) – Sinner (2-It.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
4. Bencicová (12-Švýc.) – Gauffová (4-USA) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Halys (Fr.) – Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve středu v 01:30 SEČ
GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Korda (32-USA) – Landaluce (Šp.)
2. Vacherot (24-Monako) – Fils (28-Fr.)
3. Etcheverry (29-Arg.) – Paul (22-USA) / nejdříve v 19:00 SEČ
4. Atmane (Fr.) – Tiafoe (19-USA) / nejdříve ve 21:00 SEČ
5. Humbert (31-Fr.) – F. Cerúndolo (18-Arg.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – X. Jiang/Y. Xu (Čína)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Jirka - pokud bude Taylor vporadku zdravotne, tak si myslim prehraje Jirku vklidu ve dvou. Ale nevidel jsem ted oba hrat... tak trebas oba prekvapi...;-))
Karolína 50/50
Jirka 50/50
Tohle bude strašně těžký a snad aspoň jeden postoupí
