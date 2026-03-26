Miami: Krutý konec před branami finále? Muchová vyzve svou největší noční můru
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 26. 3.
Semifinále žen
Muchová (13-ČR) – Gauffová (4-USA) | Stadium (20:00 SEČ)
Sabalenková (1-) – Rybakinová (3-Kaz.) | Stadium (pátek 01:30 SEČ)
Čtvrtfinále mužů
Tiafoe (19-USA) – Sinner (2-It.) | Stadium (18:00 SEČ)
F. Cerúndolo (18-Arg.) – Zverev (3-Něm.) | Stadium (23:59 SEČ)
Muchová – Gauffová | 20:00 SEČ
Coco Gauffová v Miami doslova přežívá a možná ji čeká stejný scénář i proti rozjeté Karolíně Muchové.
Zápasové informace a forma
Gauffová asi nebyla překvapená, když ve čtvrtfinále s Belindou Bencicovou absolvovala svou už čtvrtou třísetovou bitvu v řadě na probíhajícím turnaji. Američanka ale zase zabrala, Švýcarku přemohla 6:3, 1:6, 6:3 a znovu vylepšila své maximum na Miami Open. Její cesta do semifinále byla velmi náročná, jelikož musela otáčet souboje s Elisabettou Cocciarettovou a Alycií Parksovou a ztratila druhý set v duelu se Soranou Cirsteaovou.
Úřadující šampionka French Open, která nikdy předtím v Miami nepřekročila osmifinále, dorazila do floridské metropole po nestabilních výsledcích. Zatímco na tisícovkách v Dauhá a Indian Wells (skreč) skončila brzy, na Australian Open došla do čtvrtfinále a v Dubaji si zahrála semifinále.
Muchová zvládla ve čtvrtfinále těžkou zkoušku a i díky odvrácenému setbolu v závěru druhého setu skolila 7:5, 7:6 úřadující vítězku tisícovky v Montrealu a kanadskou kometu Victorii Mbokovou. Utkání trvalo hodinu a 47 minut a nabídlo jen jeden brejk. Česká tenistka čelila dvěma brejkbolovým hrozbám a obě dokázala zlikvidovat.
Olomoucká rodačka nezahájila své letošní vystoupení v Miami ideálně a prohrála úvodní set s Camilou Osoriovou. Od té doby ovšem zvládla všech osm setů a kromě Osoriové a Mbokové vyřadila také Katie Boulterovou a loňskou semifinalistku Alexandru Ealaovou. V Miami už třikrát vylepšila své zdejší maximum, jelikož tady nikdy nepřešla přes třetí kolo. Tentokrát však dorazila ve vynikající formě, což potvrzuje aktuální letošní bilance 18:3.
Vzájemná bilance
Gauffová dominuje 5:0. Američanka vyhrála úvodní čtyři souboje ve dvou setech a Muchové se podařilo získat set až v tom posledním letos v osmifinále na Australian Open. Pro Muchovou je Gauffová největší noční můrou, jelikož na tour neexistuje žádná jiná soupeřka, se kterou by pětkrát prohrála a zároveň ji nikdy neporazila.
Zajímavosti a fakta
Gauffová odehraje své sedmé semifinále od začátku loňské sezony (bilance 4:2). V poslední době si vede v semifinálových zápasech lépe než například v sezoně 2024 (bilance 3:6).
Američanka má na kontě pět finálových účastí na turnajích WTA 1000. Tři z nich zapsala loni (triumf ve Wuhanu a finále v Madridu a Římě).
Muchová zaútočí na svůj žebříčkově nejcennější skalp od loňského United Cupu, kde porazila tehdejší světovou čtyřku Jasmine Paoliniovou.
Po návratu ze zranění v roce 2024 má Muchová v semifinále bilanci 3:5. Letos v únoru na tisícovce v Dauhá vybojovala své první finále od Pekingu 2024 a nakonec i svůj největší a zároveň druhý kariérní titul (Soul 2019).
Sázkařská analýza
Gauffová má za sebou čtyři zvládnuté třísetové bitvy a sebevědomí po takto vydřených výhrách rozhodně postrádat nebude. Obzvláště v zápase s Muchovou, se kterou vyhrála všech pět předchozích soubojů. Dá se očekávat, že Gauffovou čeká další tuhá bitva, protože Muchová si letos vede fantasticky.
V současné formě má česká tenistka určitě šanci Gauffovou porazit. Muchová ale musí hlavně překonat psychický blok z této rivality a případně se vyrovnat i s publikem, které nejspíše požene domácí hvězdu Gauffovou. Šance na vítězství jsou každopádně na obou stranách naprosto vyrovnané.
Muchová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)
Bilance: 18:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 18:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 18:27)
Bilance v semifinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 3:1)
Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 7:9)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Muchová – Miami Open
Kariérní bilance: 10:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Osoriová (4:6, 6:2, 7:5), Boulterová (6:3, 7:5), (31) Ealaová (6:0, 6:2), (10) Mboková (7:5, 7:6)
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)
Bilance: 15:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 15:5
Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:2 (kariérní 57:53)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 5:8)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 14:17)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)
Gauffová – Miami Open
Kariérní bilance: 12:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (3. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Cocciarettová (3:6, 6:4, 6:3), Parksová (3:6, 6:0, 6:1), Cirsteaová (6:4, 3:6, 6:2), (12) Bencicová (6:3, 1:6, 6:3)
Sabalenková – Rybakinová | pátek 01:30 SEČ
Aryna Sabalenková by mohla mít ve čtvrtečním šlágru mírně navrch, nicméně musí se připravit na další velmi těžkou bitvu s aktuálně největší rivalkou Jelenou Rybakinovou.
Zápasové informace a forma
Sabalenková si podruhé zahraje semifinále na Miami Open a dál pokračuje v obhajobě loňského triumfu. Set neztratila ani ve čtvrtfinále proti senzaci turnaje Hailey Baptisteové (6:4, 6:4). Po tie-breaku proti Ann Liové v úvodním zápase (7:6, 6:4) neprohrála v žádném dalším setu na probíhajícím turnaji více než čtyři gamy a porazila i Caty McNallyovou a Qinwen Zheng.
Letos má Sabalenková fantastickou bilanci 21:1 a od začátku loňské sezony byla na 12 z 19 turnajů ve finále, přičemž šestkrát přebírala trofej pro šampionku. Po srpnovém návratu na tvrdé povrchy zaregistrovala finále nebo triumf na US Open, Turnaji mistryň, v Brisbane, na Australian Open a v Indian Wells.
Rybakinová zdolala ve čtvrtfinále 2:6, 6:3, 6:4 Jessicu Pegulaovou a vyhrála už pátý souboj v řadě s touto americkou rivalkou. Na probíhajícím turnaji potřebovala tři sety poprvé, jelikož v předchozích kolech si bez výraznějších komplikací poradila s Julií Putincevovou, Martou Kosťukovou i v životní formě hrající Talií Gibsonovou.
V letošní sezoně má podobně fantastickou formu jako Sabalenková, i když v Dauhá a Dubaji se loučila nečekaně brzy. Šampionka Wimbledonu 2022 dokonce získala na lednovém Australian Open svůj druhý grandslamový titul. K dalšímu cennému triumfu měla blízko před dvěma týdny v Indian Wells. V obou těchto finále čelila právě Sabalenkové.
Vzájemná bilance
Sabalenková vede 9:7, nicméně prohrála tři z posledních pěti soubojů. Na poslední tři duely mezi těmito rivalkami došlo ve finále prestižního turnaje. Rybakinová měla navrch na Turnaji mistryň a Australian Open, ale před dvěma týdny v Indian Wells se radovala po odvráceném mečbolu Sabalenková.
Zajímavosti a fakta
Sabalenková má od začátku loňské sezony vynikající bilanci 12:3 v semifinálových zápasech a poslední čtyři vyhrála.
Běloruska zvládla 18 z posledních 24 soubojů s hráčkami TOP 10, přičemž polovinu z těchto šesti nezdarů utrpěla proti Rybakinové.
Rybakinová vyhrála devět z posledních 14 duelů se světovými jedničkami, v šesti případech porazila právě Sabalenkovou.
V semifinále na Miami Open je Rybakinová stoprocentní (2:0), titul však nezískala v roce 2023 ani v následujícím ročníku 2024.
Sázkařská analýza
Asi není potřeba zmiňovat, že se jedná o pravděpodobně nejlepší rivalitu v současném ženském tenise. Aktérky mají za sebou už 16 oficiálních soubojů, takže jen těžko dokáže jedna druhou něčím překvapit. Sabalenková je stejně jako před dvěma týdny ve finále v Indian Wells velmi mírnou kurzovou favoritkou. Musíme ale znovu připomenout, že Rybakinová měla v Kalifornii mečbol a padla až v tie-breaku rozhodujícího setu.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells, Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Bilance: 21:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 21:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:1 (kariérní 58:43)
Bilance v semifinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 14:6)
Bilance v semifinále: 3:0 (kariérní 43:21)
Grandslamy: Australian Open (finále)
Sabalenková – Miami Open
Kariérní bilance: 18:6
Nejlepší výsledek: triumf (2025)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: Indian Wells (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Liová (7:6, 6:4), McNallyová (6:4, 6:2), (23) Qinwen Zheng (6:3, 6:4), Baptisteová (6:4, 6:4)
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Indian Wells (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Indian Wells (finále)
Bilance: 21:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 21:4
Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:1 (kariérní 37:28)
Bilance v semifinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 6:6)
Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 24:15)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Rybakinová – Miami Open
Kariérní bilance: 16:5
Nejlepší výsledek: finále (2023-24)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 2:0
Generálka: Indian Wells (finále)
Cesta turnajem: volný los, Putincevová (6:3, 6:3), (27) Kosťuková (6:3, 6:4), Gibsonová (6:2, 6:2), (5) Pegulaová (2:6, 6:3, 6:4)
Tiafoe – Sinner | 18:00 SEČ
Jannik Sinner by měl mít čtvrtfinálový souboj s domácí hvězdou Francesem Tiafoem pod kontrolou.
Zápasové informace a forma
Tiafoe působí v letošní sezoně jako úplně jiný hráč. Zatímco loni se často trápil, v aktuálním roce se prezentuje stabilními, bojovnými a velmi povedenými výkony, ve kterých pokračuje i na probíhajícím Masters v Miami. Ve třetím kole vyhrál parádní bitvu s obhájcem titulu Jakubem Menšíkem a na turnaji si poradil také s francouzskými protivníky Arthurem Cazauxem a Térencem Atmanem. Za odměnu si poprvé od roku 2019 zahraje v Miami čtvrtfinále.
Američan se sice v úvodních měsících tohoto roku výrazně zlepšil, nicméně i tak stále čeká na první letošní titul. Aby se ho dočkal teď v Miami, bude muset porazit člena užší špičky, což se mu v poslední době vůbec nedařilo. Ve čtvrtfinále ho totiž čeká souboj s největším favoritem turnaje a světovou dvojkou Sinnerem. Letos má za sebou dva duely s hráči TOP 10 a set neuhrál proti Alexovi de Minaurovi na Australian Open ani Alexanderovi Zverevovi v Indian Wells.
Sinner obvykle v úvodních kolech dominuje, a to i na těch největších turnajích. Letos však už dvakrát řešil kritický moment proti výrazným outsiderům, a sice Eliotovi Spizzirrimu na Australian Open a teď v osmifinále na Masters v Miami proti Alexovi Michelsenovi. Američana zdolal ve dvou těsných setech (7:5, 7:6), a dokonce musel likvidovat ve druhé sadě manko 2:5. Se svým výkonem tak pochopitelně nebyl úplně spokojený.
Komplikace však ustál a protáhl svou aktuální neporazitelnost už na devět zápasů, přičemž tato série nezahrnuje ani jeden ztracený set. Pro Itala se jedná o velkou vzpruhu po nepovedeném vstupu do sezony, během něhož překvapivě prohrál semifinále na Australian Open a také čtvrtfinále v Dauhá. Po nečekaném vyřazení Carlose Alcaraze by ovšem měl po Indian Wells ovládnout i Miami a dosáhnout na prestižní Sunshine Double. V Miami v minulosti už jednou triumfoval, a to při posledním startu v roce 2024.
Vzájemná bilance
Sinner vede 3:1, včetně Next Gen ATP Finals 4:1. V této rivalitě má Ital jasně navrch a Tiafoe dokázal zvítězit pouze v hale ve Vídni v roce 2021, kde si Sinner stěžoval na jeho chování. Od té doby se střetli dvakrát a Sinner pokaždé zvítězil bez ztráty setu.
Zajímavosti a fakta
Tiafoe má ve čtvrtfinále turnajů Masters bilanci 2:2. První takový zápas absolvoval v Miami 2019 a prohrál s Denisem Shapovalovem.
Američan vyhrál jen čtyři z 24 soubojů s hráči TOP 5, konkrétně na Masters prohrál ve všech šesti případech.
Sinner bude hrát čtvrtfinále na Masters v Miami už popáté (bilance 3:1).
Ital má momentálně na kontě sérii 27 vítězství nad americkými tenisty. Tato šňůra se táhne od října 2023.
Sázkařská analýza
Tiafoe má vše potřebné k tomu, aby Sinnera potrápil ještě víc než v předchozím kole jeho krajan Michelsen. Se svou dynamickou hrou může narušit rytmus i stabilitu italského favorita, jenže k tomu potřebuje jeden z nejlepších výkonů své kariéry. Pokud ho nepředvede, je dost reálné, že Sinner projde do dalšího kola bez problémů.
Sinner má momentálně na kontě sérii devíti vítězství na tour i tady v Miami a zaslouží si plnou důvěru a pozici obrovského favorita. Vzhledem k formě obou aktérů to vypadá, že si Ital dojde pro další dvousetové vítězství na probíhajícím turnaji.
Tiafoe – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Acapulco (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulco (finále)
Bilance: 15:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 14:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 13:42)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 2:2)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Tiafoe – Miami Open
Kariérní bilance: 17:8
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Indian Wells (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Cazaux (7:6, 6:1), (12) Menšík (7:6, 4:6, 7:6), Atmane (6:4, 1:6, 6:4)
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (triumf)
Bilance: 16:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 16:2
Bilance proti hráčům TOP 20: 3:2 (kariérní 95:47)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 1:0 (kariérní 14:4)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Sinner – Miami Open
Kariérní bilance: 22:3
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 3:1
Generálka: Indian Wells (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Džumhur (6:3, 6:3), (30) Moutet (6:1, 6:4), Michelsen (7:5, 7:6)
Cerúndolo – Zverev | 23:59 SEČ
Francisco Cerúndolo by mohl ve čtvrtfinále vzdorovat favorizovanému Alexanderovi Zverevovi.
Zápasové informace a forma
Cerúndolovi se prostě z nějakého důvodu na Masters v Miami daří, což potvrzuje i jeho letošní vystoupení. Ve třetím kole se postaral o velké překvapení, když vyřadil v letošní sezoně skvěle hrajícího Daniila Medveděva, v osmifinále přehrál ve dvou setech Uga Humberta a znovu v tomto dějišti postoupil čtvrtfinále. Zatímco před dvěma týdny v Indian Wells loňské čtvrtfinále nedokázal obhájit, teď v Miami se mu to podařilo.
Argentinský tenista exceluje v Miami hned od svého debutu. V roce 2022 tady zapsal svou první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na betonech a senzačně prošel až do semifinále. Následovala čtvrtfinále při dvou z dalších tří startů (2023 a 2025). Na druhou stranu ale v těchto čtvrtfinálových duelech neuspěl, když nestačil na Karena Chačanova ani Grigora Dimitrova. A podobný scénář mu hrozí i letos proti Zverevovi.
Zverev využil příznivého losu po cestě do čtvrtfinále a vede si na Masters v Miami lépe než loni, kdy vypadl v osmifinále s Arthurem Filsem. Letos na Floridě zatím nenarazil na výraznější hrozbu, jelikož potkal veterána Marina Čiliče a Martina Damma s Quentinem Halysem, kteří se nachází mimo TOP 100 žebříčku. Ani tak nebyla jeho cesta úplně snadná, protože proti Halysovi potřeboval dva tie-breaky a s Čiličem sehrál třísetovou bitvu.
Příznivý los zřejmě pokračuje, protože místo obávaného rivala Medveděva potkává ve čtvrtfinále mnohem přijatelnějšího Cerúndola. Ani s Argentincem ale nemá ideální vzájemnou bilanci. Zverev má nicméně i tak solidní příležitost zapsat další semifinále v této sezoně. Mezi nejlepší čtyřku prošel na Australian Open a v Indian Wells, kde těžil z toho, že ve čtvrtfinále narazil na Learnera Tiena a Filse, tedy zvládnutelné soupeře.
Vzájemná bilance
Stav 3:3. Cerúndolo ovládl úvodní tři souboje, ale Zverev už začíná tuto rivalitu otáčet a radoval se v posledních třech duelech. Němec dokonce v posledních třech vzájemných zápasech neztratil set, včetně letošního Australian Open.
Zajímavosti a fakta
Cerúndolo má ve čtvrtfinále v Miami bilanci 1:2 a celkově na Masters disponuje v této fázi úspěšností 2:5.
Argentinec prohrál všech šest dosavadních soubojů s hráči TOP 5 na tvrdých površích.
Zverev je bývalým finalistou Masters v Miami a ve čtvrtfinálových utkáních má tady poloviční úspěšnost 2:2.
V letošní sezoně absolvoval Zverev dva duely s hráči TOP 20 a oba prohrál.
Sázkařská analýza
Zverev je určitě rád, že nemusí čelit Medveděvovi a místo toho vyzve Cerúndola. To však neznamená, že ho čeká snadný zápas. Cerúndolo ho v minulosti několikrát trápil a na Masters v Miami se mu celou kariéru náramně daří. Právě v tomto dějišti obvykle Argentinec produkuje svůj nejlepší tenis.
Sázka na vítězství Zvereva tak může představovat nemalé riziko. Větší hodnotu by mohlo nabízet to, že Cerúndolo bude konkurenceschopným protivníkem. Můžete vyzkoušet například sázky na to, že Cerúndolo získá přes 10,5 gamu, pokryje handicap +3,5 gamu, nebo dokonce vyhraje jeden set.
Cerúndolo – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Buenos Aires (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (čtvrtfinále)
Bilance: 14:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 7:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 16:21)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 2:5)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Cerúndolo – Miami Open
Kariérní bilance: 15:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2022)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:2
Generálka: Indian Wells (3. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Tirante (6:4, 6:2), (9) Medveděv (6:0, 4:6, 7:5), (31) Humbert (6:4, 6:3)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (semifinále)
Bilance: 14:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 14:4
Bilance proti hráčům TOP 20: 0:2 (kariérní 117:119)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 1:0 (kariérní 24:12)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Zverev – Miami Open
Kariérní bilance: 22:10
Nejlepší výsledek: finále (2018)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 2:2
Generálka: Indian Wells (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Damm (6:2, 6:4), Čilič (6:2, 5:7, 6:4), Halys (7:6, 7:6)
Sabalenku bohuzel Rybakina dostala tim promrhanym finale v IW do neskutecneho laufu...(ani se tady behem hry moc nerozciluje) takze nakonec ta prohra byla vic fatalni nez se zdalo, a nic nemeni na tom, ze vcera mela Rybka stinohru na kurtu, takze se ji trochu hur podavalo... v prvnim setu... prekvapenim by bylo, jak by Sabalenka prohrala. Ale trebas se neco stane...;-)))
