Miami: Lehečku čeká zajímavá zkouška, českého favorita vyzve francouzský talent
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 19. 3.
Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.) | Court 7 (18:30 SEČ)
Valentová (ČR) – Šnajderová (20-) | Court 3 (18:30 SEČ)
Muchová (13-ČR) – Osoriová (Kol.) | Court 7 (20:00 SEČ)
Lehečka (21-ČR) – Kouamé (Fr.) | Court 5 (23:00 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Noskové a Valentové hrozí konec
Linda Nosková rozhodně nemohla mít z losu letošního ročníku Miami Open radost. Shodou okolností se totiž už na třetím turnaji v řadě potkává s obávanou soupeřkou a rozjetou veteránkou Soranou Cirsteaovou, která má během své poslední sezony kariéry fantastickou formu. Ostatně sama Nosková to poznala na předchozích dvou akcích. Zatímco v Dubaji s Rumunkou jasně prohrála, na dalším podniku v Indian Wells sehrály parádní třísetovou bitvu, kterou Češka nakonec urvala na svou stranu. Šance na postup jsou vyrovnané a i tentokrát se dá očekávat tuhý boj mezi těmito dvěma aktérkami. Nosková bude posilněná postupem do semifinále na "pátém grandslamu" v Indian Wells, nicméně Cirsteaová bude mít tu výhodu, že už v Miami jeden ostrý zápas odehrála a poradila si v něm bez problémů se Shuai Zhang.
Těžkou výzvu má před sebou i další mladá česká naděje Tereza Valentová. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony si v úvodním kole při svém debutu v Miami snadno poradila s Katie Volynetsovou, přerušila sérii tří porážek a dočkala se svého prvního vítězství po měsíci a půl. Ve druhém kole ji ovšem čeká minimálně o jednu třídu těžší soupeřka. A sice světová dvacítka Diana Šnajderová. Ruská tenistka ovšem nemá nejlepší formu, na posledních třech turnajích zaznamenala dohromady jen jedno vítězství a celkově má v této sezoně nelichotivou bilanci 7:6. Navíc v Miami startovala už třikrát a nikdy nepřešla přes druhé kolo. Pro Valentovou se tak jedná o velkou šanci zapsat první skalp TOP 20. Za sebou má pět zápasů se zástupkyněmi elitní dvacítky a v žádném neuhrála set. Stejně jako v případě souboje Nosková – Cirsteaová jsou i tady šance naprosto vyrovnané.
Zajímavá výzva pro Muchovou a Lehečku
Karolína Muchová si zatím musí letošní sezonu pochvalovat. Na každém ze čtyř turnajů vyhrála minimálně dva zápasy, byla v semifinále v Brisbane a v osmifinále na Australian Open a hlavně získala na tisícovce v Dauhá svůj největší titul a teprve druhý v kariéře. Jedinou výraznější kaňkou je poslední zápas, ve kterém v osmifinále v Indian Wells schytala výprask i s kanárem od Igy Šwiatekové. V tomto roce má skvělou bilanci 14:3 a měla by ji vylepšit i po úvodním zápase v Miami, kde zatím nikdy nepřekročila třetí kolo. Motivací jí může být i fakt, že její soupeřka Camila Osoriová vyřadila v prvním kole českou zástupkyni Kateřinu Siniakovou. Kolumbijka může dělat Muchové, která přes týden nehrála ostrý duel, potíže, nicméně i tak by měla česká tenistka potvrdit roli jasné favoritky na vítězství.
Zajímavá výzva, ale z úplně jiného důvodu, čeká i Jiřího Lehečku. Nasazený Čech totiž ve svém úvodním zápase na letošním Masters v Miami vyzve francouzský drahokam Moïseho Kouamého. Talentovaný teenager zdolal v prvním kole domácího Zacharyho Svajdu, připsal si své první vítězství na nejvyšším okruhu a také se stal nejmladším vítězem zápasu na úrovni Masters od Rafaela Nadala v roce 2003. V závěru utkání však mlel z posledního a hned další den musí na kurt znovu, což dělá z Lehečky ještě většího favorita. Český tenista by zaváhat rozhodně neměl, ale je potřeba zmínit, že letošní sezona zatím určitě neprobíhá podle jeho představ. V tomto roce má nelichotivou bilanci 6:5, ve většině zápasů předvedl podprůměrný výkon a před dvěma týdny v Indian Wells ztroskotal hned na Sebastiánovi Báezovi, s nímž uhrál pouhých pět gamů.
Páteční program
STADIUM (od 18:30 SEČ)
1. Ruud (11-Nor.) – Quinn (USA)
2. Cocciarettová (It.) – Gauffová (4-USA)
3. Sabalenková (1-) – Liová (USA)
4. Alcaraz (1-Šp.) – Fonseca (Braz.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Rybakinová (3-Kaz.) – Putincevová (Kaz.) / nejdříve v sobotu v 01:30 SEČ
GRANDSTAND (od 18:30 SEČ)
1. Anisimovová (6-USA) – Tomljanovicová (Austr.)
2. Draper (25-Brit.) – Opelka (USA)
3. Van De Zandschulp (Niz.) – Fritz (6-USA)
4. Tsitsipas (Řec.) – De Minaur (5-Austr.)
5. Jonesová (Brit.) – Pegulaová (5-USA) / nejdříve ve 23:59 SEČ
BUTCH BUCHHOLZ (od 18:30 SEČ)
1. Kovacevic (USA) – Sakamoto (Jap.)
2. Paul (22-USA) – Mannarino (Fr.)
3. Bublik (10-Kaz.) – M. Berrettini (It.)
4. Ruseová (Rum.) – Keysová (15-USA)
5. Gibsonová (Austr.) – Ósakaová (16-Jap.)
COURT 7 (od 18:30 SEČ)
1. Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.)
2. Muchová (13-ČR) – Osoriová (Kol.)
COURT 5 (od 18:30 SEČ)
1. Royer (Fr.) – Tirante (Arg.)
2. Diallo (Kan.) – Yibing Wu (Čína)
3. Cazaux (Fr.) – Barrios Vera (Chile)
4. Lehečka (21-ČR) – Kouamé (Fr.)
COURT 3 (od 18:30 SEČ)
1. Valentová (ČR) – Šnajderová (20-)
Doufám, že v zápase s Boulí už bude trochu rozehraná a půjde to lépe.
Takže gratulka a těším se napříště.
0/6 na brejkbolech
čtyři chyby po sobě v posledním gamu, darovaný set.
mně však nefunguje
Nosková - 50/50 ...
Valentová - bez šance (Shnaider sice hraje tužku ale proti Češkám se vždycky dokáže vybičovat k maximálnímu výkonu) ...
Lehečka - jasná výhra ...
Muchová, Nosková - těsná výhra po boji
Valentová postupuje
Lehečka si bohužel vytáhne černého Petra (Mojžíše)
takže nejen ty se divíš.