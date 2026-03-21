Miami: Velká šance pro Muchovou, král Menšík začne obhajobu šokujícího triumfu

DNES, 12:15
Previews 119
Čtyři čeští tenisté se v sobotu porvou o vítězství na prestižní tisícovce v Miami. Zatímco Karolína Muchová bude favoritkou a má jedinečnou šanci vylepšit své zdejší maximum, Marie Bouzková se v roli outsiderky pokusí o senzaci. Úřadující král floridského Masters Jakub Menšík zahájí obhajobu šokujícího loňského triumfu a do dalšího kola by mohl projít i Tomáš Macháč.
Karolína Muchová má velkou šanci vylepšit své maximum v Miami (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 21. 3.

Češi v akci
Macháč (ČR) – Moutet (30-Fr.) | Court 7 (17:30 SEČ)
Bouzková (32-ČR) – M. Andrejevová (8-) | Court 2 (19:00 SEČ)
Muchová (13-ČR) – Boulterová (Brit.) | Court 5 (20:30 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Walton (Austr.) | Butch Buchholz (20:30 SEČ)

Velká šance Muchové a Macháče

Karolína Muchová má jedinečnou šanci vylepšit své osobní maximum na tisícovce v Miami, kde zakončila všechny čtyři předchozí starty nejpozději ve třetím kole. Letos totiž podnikne útok na premiérové zdejší osmifinále proti nenasazené Katie Boulterové. Britská tenistka a bývalá světová třiadvacítka, která letos ovládla ostravskou halu, však umí být nebezpečná a loni v Ósace porazila Lindu Noskovou. Proti nejlepším hráčkám světa se nicméně Boulterové nedaří, což potvrzuje bilance 9:32 v soubojích se zástupkyněmi TOP 20. Muchová bude i díky skvělé letošní bilanci 15:3 favoritkou, ovšem v posledních dvou zápasech rozhodně nepřesvědčila. V osmifinále v Indian Wells schytala výprask i kanára od Igy Šwiatekové a v úvodním duelu v Miami se trápila dvě a půl hodiny s Camilou Osoriovou. Pokud ale nebude mít žádný zdravotní problém, měla by si s Boulterovou poradit.

Tomáš Macháč je snad konečně fit a může pokračovat v normálním turnajovém programu. Po více než měsíční pauze způsobené zdravotními problémy byl pochopitelně nerozehraný, což bylo vidět v prvním kole tady v Miami proti Emiliovi Navovi. Po prohraném úvodním setu ale svůj výkon výrazně pozvedl a domácího outsidera nakonec celkem jasně přehrál. O něco těžší by to mohl mít v dalším zápase s nasazeným Corentinem Moutetem. Francouz však letos není v ideální formě a konkrétně na turnajích ATP prohrál všechny tři zápasy. Mírně favorizovaný český tenista navíc může využít toho, že se mu na Masters v Miami daří. Oba předchozí starty v hlavní soutěži tohoto podniku dotáhl minimálně do osmifinále, kdežto Moutet v tomto dějišti ještě nikdy nepřekročil druhé kolo. Pokud nebude Macháč zdravotně limitován, měl by si s touto výzvou poradit. Každopádně má velkou šanci zapsat svou první vítěznou sérii od lednového Australian Open.

Menšík začne obhajobu, Bouzková zkusí šokovat

Jakuba Menšíka čeká v sobotu začátek obhajoby největšího titulu v kariéře a šokujícího loňského triumfu na Masters v Miami. Český tenista si v úvodních měsících sezony vytvořil celkem solidní bodový polštář, když kraloval v Aucklandu, došel do osmifinále Australian Open a hrál semifinále v Dauhá a čtvrtfinále v Dubaji. Nejméně povedený byl jeho poslední turnaj v Indian Wells, kde nebyl stoprocentně fit ani v nejlepší formě a vypadl už ve třetím kole. I tak by měl úvodní zápas v Miami zvládnout, pokud rychle setřese případnou nervozitu. Proti loňskému osmifinalistovi Adamovi Waltonovi, který ještě nikdy nebyl ani v TOP 70 žebříčku, bude totiž výrazným favoritem. Australského kvalifikanta ale rozhodně nesmí podcenit. Walton totiž v prvním kole smetl letos skvěle hrajícího Báeze. Na druhou stranu má s hráči TOP 20 bilanci 1:8 a Menšíka by neměl výrazněji ohrozit.

Marii Bouzkovou čeká v boji o osmifinále velmi složitá výzva. Česká tenistka, která se jako poslední vešla mezi nasazené, totiž vyzve světovou desítku a ruskou kometu Mirru Andrejevovou. Bouzková rozhodně nemá v letošní sezoně ideální formu, což potvrzuje bilance 6:8 i srovnání s druhou polovinou loňského roku. V Miami nicméně s přehledem vyrovnala své zdejší maximum, když v úvodním zápase snadno přehrála Elsu Jacquemotovou. V dalším kole se pokusí napodobit krajanku Kateřinu Siniakovou, která senzačně skolila Andrejevovou ve třetím kole před dvěma týdny v Indian Wells, kde Ruska obhajovala titul. Bouzková však s Andrejevovou prohrála všechny tři předchozí vzájemné souboje, a dokonce v nich neuhrála jediný set. Bouzková ještě k tomu nezvládla už devět duelů s hráčkami TOP 10 v řadě, rovněž bez zisku setu. Na takto cenný skalp čeká od předloňského léta a může proti Andrejevové jedině překvapit.

Sobotní program

STADIUM (od 17:00 SEČ)
1. Jonesová (Brit.) – Pegulaová (5-USA)
2. Džumhur (Bosna) – Sinner (2-It.) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Sakamoto (Jap.) – Medveděv (9-)
4. Parksová (USA) – Gauffová (4-USA) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Damm (USA) – Zverev (3-Něm.) / nejdříve v neděli v 01:30 SEČ


GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Majchrzak (Pol.) – Tien (20-USA)
2. Ruseová (Rum.) – Keysová (15-USA) / nejdříve v 18:30 SEČ
3. Anisimovová (6-USA) – Starodubcevová (Ukr.)
4. Ealaová (31-Fil.) – Linetteová (Pol.)
5. Shelton (8-USA) – Ševčenko (Kaz.) / nejdříve ve 23:59 SEČ


BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. Fernandezová (26-Kan.) – Selechmetěvová (-)
2. Gibsonová (Austr.) – Ósakaová (16-Jap.)
3. Zacharovová (-) – Mboková (10-Kan.)
4. Menšík (12-ČR) – Walton (Austr.)
5. Tiafoe (19-USA) – Cazaux (Fr.)


COURT 7 (od 16:00 SEČ)
1. Bergs (Belg.) – Etcheverry (29-Arg.)
2. Macháč (ČR) – Moutet (30-Fr.)


COURT 5 (od 16:00 SEČ)
1. Vukic (Austr.) – Jódar (Šp.)
2. Atmane (Fr.) – Rinderknech (26-Fr.)
3. Šnajderová (20-) – Bencicová (12-Švýc.)
4. Muchová (13-ČR) – Boulterová (Brit.)


COURT 2 (od 16:00 SEČ)
1. Jovicová (18-USA) – Badosaová (Šp.)
2. Qinwen Zheng (23-Čína) – Stephensová (USA)
3. Bouzková (32-ČR) – M. Andrejevová (8-)


COURT 6 (od 16:00 SEČ)
1. Danilinová/Kruničová (5-Kaz./Srb.) – X. Jiang/Y. Xu (Čína)
2. Mladenovicová/Ostapenková (Fr./Lot.) – Hozumiová/F. Wu (Jap./Tchaj-wan) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Panovová/Rachimovová (-/Uzb.) / nejdříve v 19:00 SEČ

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

119
Přidat komentář
volejman
21.03.2026 21:55
Muchová od stavu 2:2 uhrála přesně 10 fiftýnů v řadě a i díky této jízdě se dostala do vedení 5:2 a set pak bez problémů dopodávala.
Sincaraz
21.03.2026 21:44
To ako vážne si tu niekto myslel, že Bouzková môže vyhrať s Andreevou?
To, že sa nevie chovať po prehre je jedna vec, ale tieto hlúpe, teenagerské výlevy naozaj nie sú dôvodom na to, aby prehrala s Bouzkovou
Na konci každého zápasu vždy víťazí tenis a tie hráčky, ktoré sú v ňom jednoducho lepšie, nech už sa chovajú akokoľvek
misa
21.03.2026 21:46
Andrejeva nehrála nic.
Sincaraz
21.03.2026 21:52
Veru, nebol to ani zďaleka jej top výkon a aj tak to nejako uhaluzila na svoju stranu. A uhaluzí aj kedykoľvek v budúcnosti, keď jej vyslovene nevytečú jej slabé nervičky, pretože ju k tomu súperka nemá čím prinútiť
Nola
21.03.2026 21:57
nevidela som, ale precitala som si, ty si uvedomujes, ako sa chovas k svojej favoritke? popisujes ju ako nejake chudatko, ktore ani netusi kde je sever.... pre pana, ona je vo v rankingu v tom svetovom, vysoko, dost vysoko, to sa ani vo sne niektorym hrackam nazadari, spomal, ver mi, ona je v pohode a ak na viac nema je s tym uplne zmierena, ked ta tu cita, lebo predpokladam, ze ovlada cestinu, tak netusim, co si prave mysli....
The_Punisher
21.03.2026 21:25
Osobně si myslím, že by se Maruška mohla zkusit specializovat na čtyřhru
misa
21.03.2026 21:36
Jestli by Marušku role deblové specialistky bavila... Teď má nejlepší žebříček od října 2023, ale je smutné, že na kurtu to tak herně vůbec nevypadá
aape
21.03.2026 21:48
Myslím že v prvním setu nehrála špatně
Random33
21.03.2026 21:23
Zkusi tady nekdo napsat neco o ceske svetove velmoci cesi/cesky padaji jako svestky. Snad ten trapas Muska, nase jednoznacna jednicka, zachrani.
Diabolique
21.03.2026 21:31
Jo, jsme svetova velmoc. A nase vyborny hracky/hraci porazeji ty co jsou v zebricku za nima a obcas i ty co jsou pred nima. A prohravaji s tema co jsou pred nima a obcas i s tema co jsou za nima. Co v tom mas za problem?
Pe3k
21.03.2026 21:17
Měli jste raději koukat na Lurdes smile
aape
21.03.2026 21:49
potěšila, skvělá Lu smile
misa
21.03.2026 21:12
Ztracený servis ze stavu 40-0 je taková tečka za dnešním zápasem...
misa
21.03.2026 21:18
6 prohraných gemů v řadě
baba
21.03.2026 21:07
no tak to začíná hezky. Mačeta venku, těch chyb jako máku ...Mařenka po prohraném prvním setu už asi marný boj. Teď ještě Jakub a Muška , ale abych řekla pravdu, ani tam to nebude lehký ...
aape
21.03.2026 21:51
Začít hrát až ve druhém setu se nevyplácí...
Random33
Reagovat
PTP
21.03.2026 21:01
Kluci to teda hranou dost exhibičně
PTP
21.03.2026 21:02
Hrnou nebo hrajou.
pantera1
21.03.2026 21:05
Koncovka dramatická a žabožrouta vykuchá v příštím kole Tyrolák .
PTP
21.03.2026 21:09
Přepínám z bezstarostných bublinek zpět na utrpení Máří Magdalény na Kanálu+
PTP
21.03.2026 21:11
A nebo radši na Mušku s Alexovo holkou.
pantera1
21.03.2026 21:16
Fandi holkám a Kubovi aji za mě, ráno brzy vstávám, jdu bucat . Doufám, že si ráno přečtu nějaké pozitivní zprávy .
PTP
21.03.2026 21:23
Cukrárna volá?
Kapitan_Teplak
21.03.2026 20:50
Letošní bilance našich tenistek v TB musí být dost bídná, co.
asgard33
21.03.2026 20:47
Nádherná smeč Mařky do sítě na 3-6 zajistila Mirrce 3 SB v řadě...
zfloyd
Reagovat
misa
21.03.2026 20:36
Marie nevyužila dva setboly a vyrovnaný set prohrála v tiebreaku. Servisem si nepomůže a bez toho podobné zápasy nemůže vyhrát... Druhý set už bude pro Rusku jednodušší.
misa
21.03.2026 20:39
A navíc je jedna z těch tenistek, které si v tiebreacích vůbec nevěří.
misa
21.03.2026 20:45
Mařenka mě aspoň rozveselila převlékáním nátělníku na lavičce smile
PTP
21.03.2026 20:26
Teď to Mačeta trochu přepísk s tou hrou ve výskoku
pantera1
21.03.2026 20:34
Komplikuje to a bude to těžko dotahovat. Hlavně, že má udělaný slipy, na to čas má .
PTP
21.03.2026 20:38
Dobře se na to dívá, jak ho nenuceně kouří, ale je to hra na riziko. Snad ho Lahvání na empajru dovede k vítězství.
pantera1
21.03.2026 20:47
No jen aby ho žabožrout nakonec nešlukl, mám lehké obaly .
pantera1
21.03.2026 20:48
Obavy .
PTP
21.03.2026 20:54
Zobali vrabci zobali igelitové obavy.
Diabolique
21.03.2026 20:25
A Gibson sazky jsou doma. Fakt neuveritelna holka.
Kapitan_Teplak
21.03.2026 20:47
Gibsonová to teď válcuje Je vlastně s podivem, že ji Linda porazila.
Diabolique
21.03.2026 20:52
S Lindou to bylo hodne vyrovnany a rekl bych ze zkusenosti vyhraly, Gibson si jeste tak neverila. Kdyby hraly ted, klidne by mohla vyhrat. Ale proti Sare Bejlek predvedla proste precizni vykon, takhle by podle mne prejela kohokoliv mimo TOP20. S Jovic to bude zajimavej souboj a dalsi kolo proti Rybakine jsem moc zvedavej, spis Rybka.
Kapitan_Teplak
21.03.2026 20:57
S Jovic by neměla mít problémy a souboj s Rybkou by měl být hodně zajímavej, pokud se tedy nepodělá z velkého jména.
misa
21.03.2026 20:25
Z hlediště se ozvalo "Maruška je nejlepší" a ona se tomu zasmála
zfloyd
21.03.2026 20:22
Vosaka pá pá , člověk by nevěřil jak mohla vyhrávat kdysi GS
zfloyd
21.03.2026 20:17
dva setboly pro Marii , ne že bych věřil , že je promnění , to by musela Mirka dát double , ale i tak je to opravdu šok
misa
21.03.2026 20:49
Andrejeva dala na brejkbol dvojchybu až na začátku druhého setu :(
sojka1
21.03.2026 20:15
dobre, ze uz si Tomas veri.... ty preliftovany levacky desy musi byt cistokrevne peklo... :-)
Diabolique
21.03.2026 20:14
Mi nerikejte ze v tom nejsou nejaky sazkarsky podvody. Kdyz prohral Machac prvni set 0:6, v klidu jsem na nej vsadil druhej set a 6:1. To prece neni nahoda ze vzdycky pousti ten prvni.
aape
21.03.2026 20:11
Nějaký stream na Marušku? smile
frenkie57
21.03.2026 20:32
Díky
aape
21.03.2026 20:38
Díky
zfloyd
21.03.2026 20:09
Marie teda zatím opravdu šokuje , je to vyrovnaný
pantera1
21.03.2026 20:04
Tomáš už se v druhým chytl, snad mu to vydrží a žabožrouta zařízne ve třetím.
PTP
21.03.2026 20:17
Bartůňková Mode
Už se mu tam Kventán z Montarže klaní.
sojka1
21.03.2026 19:57
to vubec neni tim padem Mouteta, ale tim, ze jsem se zacala od druheho setu divat! Nekdo me tu poucil, ve stylu divas se-neco se deje, nedivas se-deje se neco uplne jineho (kvantova teorie nikoho nezabije).... :-)) pojd, Machy!
Oin
21.03.2026 21:29
Schrödingerova mačeta.
misa
21.03.2026 19:56
Marie nikdy neměla dobrý servis, ale letos je to přímo tragédie. Na první se nemůže vůbec spolehnout a táhne jí to celou hru dolů
com
21.03.2026 19:44
Tak nejen Bouzková, šokuje i Macháč smile
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 19:44
Za 24 minut 0:7
PTP
21.03.2026 19:45
Vacek to zase slízne
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 19:51
Teda soudružko, vy si to vodnesete
aape
21.03.2026 19:41
Koukám od Tomáše opravdu nekompromisní úvod zápasu
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 19:34
Nemůžu koukat. Co tam ten Tomáš vyvádí? 0:5???
Tomas_Smid_fan
21.03.2026 19:36
Tomáš zatím přesně podle tommra
No nic, zatím nestíhá, ale ještě jsem ho neviděl na servu...
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 19:37
kanár
Tomas_Smid_fan
21.03.2026 19:37
hmm, tak asi Tomovy UE a dobrá hra Frantíka, zatím.
pantera1
21.03.2026 19:38
Hodně kazí a Moutantovi tam všechno padá. První set bude kanár. Uvidíme jestli se v druhým vzpamatuje .
The_Punisher
21.03.2026 19:38
Taky docela koukám ...
Tomas_Smid_fan
21.03.2026 19:39
aha, tak už urval kanárka
Reagovat
pantera1
21.03.2026 19:26
Bouzi držím palce i když to se Syslikem bude hodně těžký .
tommr
21.03.2026 17:48
Dobrá zpráva přišla pro SinTown z deblové soutěže. Nebezpečný pár Danilina/Krunic skončil překvapivě už v prvním kole po prohře s Číňankami. To by mělo SinTown výrazně ulehčit cestu do finále ...
The_Punisher
21.03.2026 19:38
Tak ať drží zdraví a forma
The_Punisher
21.03.2026 20:03
Navic i Ostapenko/Mladenovic jsou out
tommr
21.03.2026 20:10
jj SinTown zatím hraje všechno do karet ...
pantera1
21.03.2026 17:01
Koukám, že Badoska s ovázanou nožkou dnes asi nebude stačit na Jovič. Tohle už bude těžko otáčet.
tommr
21.03.2026 17:11
Badosa je taky pořád zraněná. Jovic už na ní má v každým případě ...
pantera1
21.03.2026 17:13
Jj a podání jí hapruje, takže Jovič celkem bez problémů...
com
21.03.2026 17:00
Tady se zas směle pindá o tenisu a ja myslel, ze sou všeci na demonstraci

Neckermann a Quelle ať jdou do (_._) Pravých Čechů ráj obchodní dům Máj! ????
com
21.03.2026 17:01
ty ???? měl bejt smajlík
pantera1
21.03.2026 17:06
Kdo by se tam trmácel v tom počasí. Většina ani neví proč tam šla, kromě toho , že se tam pořádně nakalí .
Tomas_Smid_fan
21.03.2026 19:06
ani se tam nekakilo a většina lidí moc dobře věděla, proč tam jde. Hodně rodin s dětmi, protože jim záleží na jejich budoucnosti.
A počasí oproti ránu na pohodu, i se sluníčkem
aape
21.03.2026 19:33
Babolet
21.03.2026 19:53
misa
21.03.2026 16:44
Maruška měla v Miami štěstí na los, když do 2. kola dostala slabou Francouzku, která ji moc netrápila. Ale i tak se ke konci druhého setu objevily komplikace. V sedmé hře odvracela brejkboly a dvakrát při gembolu dala dvojchybu, kdy míček ani nepřeletěl síť, ale gem nakonec vybojovala. Kdyby Marie tohle podání ztratila, mohlo být hodně zle...

Body za 3. kolo se jí budou hodit (na jaře mj. byla ve stejné fázi v Římě - tam hrála pěkně).

Kondičně pořád nevypadá dobře, jako by měla síly jen na 80 minut hry. V lednu dostala nějakou nemoc v Adelaide, je možné, aby ji to tak ovlivnilo?

Dnes asi dostane na zadek
aligo
21.03.2026 16:10
Ta expreska je poskládaná fakt divně
Nebylo by lepší: Šance Muchové a Macháče, návrat krále Menšíka. Bouzková zkusí šokovat?
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 16:15
Jo, klidně, je to docela jedno
Kreuz
21.03.2026 16:35
Dej mu s tim porad pokoj
aligo
21.03.2026 17:46
Jsem se jen zeptal
Omlouvám se, že tě můj dotaz tak strašně moc rozhodil a zkazil ti den
tommr
21.03.2026 14:28
Marie Bouzková - bez šance
Karolína Muchová - 50/50

SinTown - jasnej postup

Macháč - jasnej postup
Menšík - jasnej postup
aligo
21.03.2026 15:09
A do háje to bude maso....
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 15:13
Jsme v
aligo
21.03.2026 15:16
Jedinej kdo má teda šanci je MBéčko
Tomas_Smid_fan
21.03.2026 19:08
masakr tommrovou raketou
asgard33
21.03.2026 15:21
Maruška - Mirrka 30/70,tady záleží jak bude na zápas naladěná Mirra, Muška - Boulter 70/30,tady to má Karolína ve vlastních rukou.
tommr
21.03.2026 17:03
u Karolíny bude rozhodovat její zdravotní stav který podle mnohých nebyl včera úplně stoprocentní ...
PTP
21.03.2026 14:11
Ovšem Muška s Katie To mi ho holky vyndejte a dělejte si se mnou, co chcete. Těším se na estetický zážitek a přeju Mušce hlavně bez zranění. Jo a na konci u sítě bych prosil pevné objetí a smyslnou líbačku se souhrou jazyků českého a anglického smile
frenkie57
21.03.2026 14:26
No nechceš málo.
pantera1
21.03.2026 14:28
A společné sprchování s Rituals k tomu navrch .
frenkie57
21.03.2026 16:32
To myslíš tu kosmetiku?
pantera1
21.03.2026 16:40
Jj, i když já dávám přednost Manufaktuře. Třeba Muška kdyby byla tváří téhle tělové kosmetiky, to by byla dobrá volba úplně ju vidím ,jak se rochní ve sprše ve sprcháči Louka, krásně to voní. Když Iguška může dělat reklamu na Oral B , tak Muška by taky mohla na naší kosmetiku .
PTP
21.03.2026 18:25
Amanda dělá reklamu na tequilu.
PTP
21.03.2026 13:55
Macháč - Moutet: to by mohlo mít atmosféru. Mačeta snad rozseká vzteklýho podvraťáka.
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 14:02
Moutet letos ničí rakety spíš v lese, takže šance pro Tomáše je velká. Ale záleží, jak tělo zareaguje po prvním zápase. Každopádně od druhýho setu hrál fakt dobře proti Navovi.
Sincaraz
21.03.2026 12:42
Muchová postup
Menšík postup
Macháč 50 na 50
Maruška bohužiaľ prehra
pantera1
21.03.2026 12:41
Jasně, vidím to podobně. V Majami je potřeba se zdržet co nejdéle, stojí to za to.

Takže pro štěstí trošku řepu stylově

https://youtu.be/IwBS6QGsH_4?is=e9Vt2q6NqyA0BjxU
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 12:31
Tak jak to dneska vidíte? Za mě:

Muchová postup
Menšík postup
Macháč postup
Bouzková napodobí Siniakovou a zamete s ruskou kometou

Fionka
21.03.2026 12:47
Byla bych moc ráda kdyby jsi měl pravdu. Ale bojim se u Mušky o zdraví a Maruška to bude mít těžký. Kluci na pohodu. Budeme fandit a snad to vyjde.
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 12:51
Já doufám, že Karolína bude v pohodě. Je pravda, že nemá na regeneraci úplně dostatek času, ale věřím, že s Boulter to právě nebude moc fyzické. Určitě ne tolik jako s Osorio. Obě budou hrát aktivně a Muška je jasně lepší.
sojka1
21.03.2026 13:14
Muska je samozrejme lepsi, ale vcera toho i na me bylo moc - vykapavani oci, protrepavani zapesti, protahovani nohy, v predklonu stelovani bederni patere (to je vzdycky u vsech takova ta jako uprava ponozek/ortezek/tkanicek), pad na kostrc a fyzicky i psychicky narocne dve a pul hod...... no, uvidime
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 13:15
Já nechápu, že se furt musí trápit zdravotně. Doufám, že to byl jen den blbec a bude v pohodě. Těch zranění a problémů je strašně moc
sojka1
21.03.2026 13:22
je to az nespravedlivy a pro me hlavne nepochopitelny, takova pevna a vyslovene sportovni postava... ona se nazivo fakt neda prehlednout, je to skutecne "sošná" zenska..... a uzasna tenistka, predevsim
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 13:23
Pro mě je to taky nepochopitelný. Nejhorší je, že kvůli tomu nikdy vlastně pořádně svůj talent a potenciál nenaplnila. Aspoň letos konečně ta tisícovka, ale dva tituly je strašně málo.
JLi
21.03.2026 12:49
SinTow postup
frenkie57
21.03.2026 13:22
To už by se Ušatice syslová zvencla, druhá Češka v krátké době.
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 13:24
Právě. Katka ji načala a Maruška ji dorazí
frenkie57
21.03.2026 13:26
A pak měsíc na psychiatrii, na uzavřeném oddělení.
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 13:28
Včera jsem narazil na video, kde bylo asi 15 minut jejích sestříhaných meltdownů. To bylo šílený.
frenkie57
21.03.2026 13:37
Ona se časem vyklidní, ale je fakt, že by se mohla více kontrolovat už nyní. Za příklad si může vzít třeba Mušku. Tu, když jsem viděl v utkání s Igou odhodit raketu(jenom zlehka, něco ve stylu svůj širák odhazuji v dál), tak mi spadla brada. To jsem za celé ty léta viděl poprvé.
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 13:38
Jo, Karolína je hodně klidná. Ale mám pocit, že někdy ty emoce drží. S tím se Mirka fakt neobtěžuje

https://www.youtube.com/watch?v=QdKhSumddXU
frenkie57
21.03.2026 14:26
Ten sestřih je fakt brutus.
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 14:35
Šílenost
