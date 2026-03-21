Miami: Velká šance pro Muchovou, král Menšík začne obhajobu šokujícího triumfu
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 21. 3.
Češi v akci
Macháč (ČR) – Moutet (30-Fr.) | Court 7 (17:30 SEČ)
Bouzková (32-ČR) – M. Andrejevová (8-) | Court 2 (19:00 SEČ)
Muchová (13-ČR) – Boulterová (Brit.) | Court 5 (20:30 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Walton (Austr.) | Butch Buchholz (20:30 SEČ)
Velká šance Muchové a Macháče
Karolína Muchová má jedinečnou šanci vylepšit své osobní maximum na tisícovce v Miami, kde zakončila všechny čtyři předchozí starty nejpozději ve třetím kole. Letos totiž podnikne útok na premiérové zdejší osmifinále proti nenasazené Katie Boulterové. Britská tenistka a bývalá světová třiadvacítka, která letos ovládla ostravskou halu, však umí být nebezpečná a loni v Ósace porazila Lindu Noskovou. Proti nejlepším hráčkám světa se nicméně Boulterové nedaří, což potvrzuje bilance 9:32 v soubojích se zástupkyněmi TOP 20. Muchová bude i díky skvělé letošní bilanci 15:3 favoritkou, ovšem v posledních dvou zápasech rozhodně nepřesvědčila. V osmifinále v Indian Wells schytala výprask i kanára od Igy Šwiatekové a v úvodním duelu v Miami se trápila dvě a půl hodiny s Camilou Osoriovou. Pokud ale nebude mít žádný zdravotní problém, měla by si s Boulterovou poradit.
Tomáš Macháč je snad konečně fit a může pokračovat v normálním turnajovém programu. Po více než měsíční pauze způsobené zdravotními problémy byl pochopitelně nerozehraný, což bylo vidět v prvním kole tady v Miami proti Emiliovi Navovi. Po prohraném úvodním setu ale svůj výkon výrazně pozvedl a domácího outsidera nakonec celkem jasně přehrál. O něco těžší by to mohl mít v dalším zápase s nasazeným Corentinem Moutetem. Francouz však letos není v ideální formě a konkrétně na turnajích ATP prohrál všechny tři zápasy. Mírně favorizovaný český tenista navíc může využít toho, že se mu na Masters v Miami daří. Oba předchozí starty v hlavní soutěži tohoto podniku dotáhl minimálně do osmifinále, kdežto Moutet v tomto dějišti ještě nikdy nepřekročil druhé kolo. Pokud nebude Macháč zdravotně limitován, měl by si s touto výzvou poradit. Každopádně má velkou šanci zapsat svou první vítěznou sérii od lednového Australian Open.
Menšík začne obhajobu, Bouzková zkusí šokovat
Jakuba Menšíka čeká v sobotu začátek obhajoby největšího titulu v kariéře a šokujícího loňského triumfu na Masters v Miami. Český tenista si v úvodních měsících sezony vytvořil celkem solidní bodový polštář, když kraloval v Aucklandu, došel do osmifinále Australian Open a hrál semifinále v Dauhá a čtvrtfinále v Dubaji. Nejméně povedený byl jeho poslední turnaj v Indian Wells, kde nebyl stoprocentně fit ani v nejlepší formě a vypadl už ve třetím kole. I tak by měl úvodní zápas v Miami zvládnout, pokud rychle setřese případnou nervozitu. Proti loňskému osmifinalistovi Adamovi Waltonovi, který ještě nikdy nebyl ani v TOP 70 žebříčku, bude totiž výrazným favoritem. Australského kvalifikanta ale rozhodně nesmí podcenit. Walton totiž v prvním kole smetl letos skvěle hrajícího Báeze. Na druhou stranu má s hráči TOP 20 bilanci 1:8 a Menšíka by neměl výrazněji ohrozit.
Marii Bouzkovou čeká v boji o osmifinále velmi složitá výzva. Česká tenistka, která se jako poslední vešla mezi nasazené, totiž vyzve světovou desítku a ruskou kometu Mirru Andrejevovou. Bouzková rozhodně nemá v letošní sezoně ideální formu, což potvrzuje bilance 6:8 i srovnání s druhou polovinou loňského roku. V Miami nicméně s přehledem vyrovnala své zdejší maximum, když v úvodním zápase snadno přehrála Elsu Jacquemotovou. V dalším kole se pokusí napodobit krajanku Kateřinu Siniakovou, která senzačně skolila Andrejevovou ve třetím kole před dvěma týdny v Indian Wells, kde Ruska obhajovala titul. Bouzková však s Andrejevovou prohrála všechny tři předchozí vzájemné souboje, a dokonce v nich neuhrála jediný set. Bouzková ještě k tomu nezvládla už devět duelů s hráčkami TOP 10 v řadě, rovněž bez zisku setu. Na takto cenný skalp čeká od předloňského léta a může proti Andrejevové jedině překvapit.
Sobotní program
STADIUM (od 17:00 SEČ)
1. Jonesová (Brit.) – Pegulaová (5-USA)
2. Džumhur (Bosna) – Sinner (2-It.) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Sakamoto (Jap.) – Medveděv (9-)
4. Parksová (USA) – Gauffová (4-USA) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Damm (USA) – Zverev (3-Něm.) / nejdříve v neděli v 01:30 SEČ
GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Majchrzak (Pol.) – Tien (20-USA)
2. Ruseová (Rum.) – Keysová (15-USA) / nejdříve v 18:30 SEČ
3. Anisimovová (6-USA) – Starodubcevová (Ukr.)
4. Ealaová (31-Fil.) – Linetteová (Pol.)
5. Shelton (8-USA) – Ševčenko (Kaz.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. Fernandezová (26-Kan.) – Selechmetěvová (-)
2. Gibsonová (Austr.) – Ósakaová (16-Jap.)
3. Zacharovová (-) – Mboková (10-Kan.)
4. Menšík (12-ČR) – Walton (Austr.)
5. Tiafoe (19-USA) – Cazaux (Fr.)
COURT 7 (od 16:00 SEČ)
1. Bergs (Belg.) – Etcheverry (29-Arg.)
2. Macháč (ČR) – Moutet (30-Fr.)
COURT 5 (od 16:00 SEČ)
1. Vukic (Austr.) – Jódar (Šp.)
2. Atmane (Fr.) – Rinderknech (26-Fr.)
3. Šnajderová (20-) – Bencicová (12-Švýc.)
4. Muchová (13-ČR) – Boulterová (Brit.)
COURT 2 (od 16:00 SEČ)
1. Jovicová (18-USA) – Badosaová (Šp.)
2. Qinwen Zheng (23-Čína) – Stephensová (USA)
3. Bouzková (32-ČR) – M. Andrejevová (8-)
COURT 6 (od 16:00 SEČ)
1. Danilinová/Kruničová (5-Kaz./Srb.) – X. Jiang/Y. Xu (Čína)
2. Mladenovicová/Ostapenková (Fr./Lot.) – Hozumiová/F. Wu (Jap./Tchaj-wan) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Panovová/Rachimovová (-/Uzb.) / nejdříve v 19:00 SEČ
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
