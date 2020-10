Millman v Nur-Sultanu zdolal Tiafoea a zahraje si o první titul na okruhu ATP

John Millman v Nur-Sultanu postoupil přes Fernanda Verdaska a Tommyho Paula, kterému utekl ze dvou mečbolů, do prvního letošního semifinále a v něm druhý den po sobě zvládl otočit nepříznivý vývoj. Američana Francese Tiafoea zdolal 3-6 6-4 6-4 a poprvé v sezoně vyhrál tři zápasy po sobě.



31letý Australan se dnes tak blízko porážce jako včera nedostal, ale opět prohrál první set a v rozhodující sadě musel dohánět manko brejku. Od stavu 0-3 ale získal šest ze sedmi her a o devět let mladšímu Tiafoeovi oplatil pětisetovou porážku z letošního US Open. Ve vzájemné bilanci se ujal vedení 3-2.



Do finále turnaje ATP se Millman dostal potřetí v kariéře, titul dosud nevybojoval. Na antuce v Budapešti 2018 prohrál s Italem Marcem Cecchinatem, na tvrdém povrchu v Tokiu 2019 nepřekvapil proti Novaku Djokovičovi.







O premiérový triumf si Millman zahraje s Adrianem Mannarinem (h2h 2-0), kterého zdolal ve třech setech loni v Tokiu i letos na Western & Southern Open v New Yorku.



32letý Francouz Mannarino v semifinále přehrál 7-5 6-2 finského mladíka Emila Ruusuvuoriho a bez ztráty setu postoupil do svého jubilejního 10. finále turnaje ATP. Dosud v nich slavil jediný triumf loni na trávě v Hertogenboschi.



Millman se letos může stát pátým tenistou, který vyhraje akci ATP po odvrácení alespoň jednoho mečbolu v průběhu turnaje. Předtím se to povedlo Jiřímu Veselému (Puné), Reillymu Opelkovi (Delray Beach), Novaku Djokovičovi (Dubaj) a minulý týden Ugu Humbertovi (Antverpy).

• ATP 250 NUR-SULTAN •

Kazachstán, tv. povrch / hala, 337.000 dolarů

sobotní výsledky (31. 10. 2020) • Dvouhra - semifinále • Millman (4-Austr.) - Tiafoe (USA) 3-6 6-4 6-4 Mannarino (Fr.) - Ruusuvuori (Fin.) 7-5 6-2