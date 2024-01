Milník pro Brendu Fruhvirtovou. V Aucklandu slaví životní skalp i první výhru na turnaji WTA

Brenda Fruhvirtová v závěru uplynulé sezony ovládla šest ze sedmi turnajů ITF, na kterých vyhrála 33 ze 34 duelů, a fantastickou finálovou bilanci vylepšila na 15:0. Přestože měla vzhledem k věku omezený počet startů na hlavním okruhu WTA a postupně lepila body z menších akcí, ve světovém žebříčku vyletěla na 109. místo.

V nové sezoně by ale již měla mít možnost předvést své kvality proti o několik úrovní kvalitnějším soupeřkám a hned na první akci se jí to daří. Vyhrála tři zápasy bez ztráty setu a zaznamenala několik milníků.

Šestnáctiletá Češka na turnaji WTA 250 v Aucklandu nejprve počtvrté prošla kvalifikací a v úterý si na sedmý pokus připsala premiérové vítězství v hlavní soutěži. Po domácí outsiderce Elyse Tseové a Japonce Himeno Sakacumeové neztratila set ani s o devět let starší Ruskou Annou Blinkovovou.

Fruhvirtová porazila 48. hráčkou světa 7:5, 6:4 a na osmý pokus si připsala skalp členky TOP 100. Vývoj prvního setu otočila ze stavu 3:5 i díky odvrácení setbolu v desátém gamu. Ve druhé sadě nedokázala dvakrát potvrdit brejk a tak souboj ukončila využitím třetího mečbolu při servisu soupeřky.

Breakthrough for Brenda



Considering 16yo Brenda Fruhvirtova has won 35 of her last 37 matches stretching back to July, what's the big deal about one more win, right?



Well, with her 7-5, 6-4 victory over Anna Blinkova, the Czech phenom pulls off a trifecta:



