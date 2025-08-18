Místo šlágru rychlý konec. Sinner vzdal finále v Cincinnati, Alcaraz je novým šampionem
Sinner – Alcaraz 0:5 / skreč
Do finále v Cincinnati vstupoval jako favorit Sinner. Aktuální lídr žebříčku v poslední době na betonech vládne, kdežto Alcaraz je v těchto podmínkách naopak nejvíce zranitelný. Jenže tyto papírové předpoklady se vůbec nenaplnily.
Alcaraz měl vynikající začátek, agresivní hrou donutil Sinnera k chybám a hned v úvodním gamu sebral Italovi servis čistou hrou. Pak vyválčil potvrzení brejku a Sinner následně pořád kupil na své poměry nezvykle vysoký počet nevynucených chyb.
Na solidně hrajícího Alcaraze to v žádném případě nemohlo stačit. Španěl se dostal do náskoku 4:0 a Sinner nevypadal dobře herně ani fyzicky a zřejmě kvůli nedostatku sil se snažil v nepříjemném horku velmi rychle ukončovat výměny.
Za stavu 0:5 si Ital vyžádal návštěvu fyzioterapeuta a nejeden fanoušek se musel obávat předčasného konce. A ten skutečně přišel. "Snažil jsem se, ale nejde to," říkal Sinner fyzioterapeutovi a rozhodl se finálové klání, ve kterém měl jasně navrch jeho největší rival, po pouhých 23 minutách vzdát.
Alcaraz vylepšil svou bilanci ve finále turnajů Masters na 8:1. Jedinou porážku zaznamenal předloni právě v Cincinnati, když nevyužil mečbol proti Novakovi Djokovičovi. Zároveň protáhl svou vítěznou sérii na těchto podnicích už na 17 výher a navázal na prvenství z Říma a Monte Carla.
Celkově se jedná o jeho 22. trofej na nejvyšším okruhu a šestou v letošním roce, čímž vyrovnal svůj osobní rekord ze sezony 2023. V žebříčku sníží náskok Sinnera v čele a v hodnocení této sezony má před Italem vedení o bezmála dva tisíce bodů.
Sinner mohl jako první od Rogera Federera (2014-15) obhájit titul v Cincinnati, ale nakonec svou třetí desítku trofejí nenačal. Zároveň po skreči přišel o neskutečnou šňůru 26 vítězství na tvrdých površích, která se táhla od začátku loňského října.
Nyní ho stejně jako Alcaraze čeká přesun na US Open, kde by už v úterý měl nastoupit s Kateřinou Siniakovou do soutěže mixu. Alcaraz má hrát s Emmou Raducanuovou, nicméně je dost možné, že oba účast ještě zruší. Obzvláště Sinner, který není stoprocentně fit a bude v New Yorku obhajovat singlový triumf.
Mužský okruh má momentálně dva jednoznačné vládce. Sinner s Alcarazem se potkali ve finále už na čtvrtém velkém turnaji v řadě, kterého se oba zúčastnili, což se v tomto století stalo teprve potřetí. V sezoně 2006 se prali o ty nejcennější trofeje hlavně Federer s Rafaelem Nadalem a v roce 2011 to byli Djokovič s Nadalem.
Alcaraz měl navrch na Masters v Římě a po odvrácených mečbolech také v historicky nejdelším finále French Open. Sinner si spravil chuť nedávno ve Wimbledonu a přerušil sérii pěti porážek se svým hlavním rivalem.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
