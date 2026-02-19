Mizérii vystřídal výprask. Gauffová v bouřlivé atmosféře zničila filipínský talent
Gauffová – Ealaová 6:0, 6:2
Jako den a noc. Takové přirovnání se dá použít pro výkony Gauffové na probíhající tisícovce v Dubaji. Po dvousetové výhře nad Annou Kalinskou odvracela tři mečboly Elise Mertensové, proti níž vyrobila dvouciferný počet dvojchyb, a ve čtvrtfinále naopak deklasovala Ealaovou.
Gauffové v úvodním dějství moc nefungovalo první podání, nicméně ani tak nepustila filipínskou hvězdičku k brejkbolu, a dokonce jí za 27 minut nadělila potupného kanára. Chybující Ealaová se dostala na výsledkovou tabuli až po skončení 11. gamu a upravila skóre na 0:6, 1:4. První získanou hru slavila s úsměvem a k radosti bouřlivého publika, které ji mohutně podporovalo.
Ealaová pak zahrozila svým prvním brejkem v zápase a snížila na 2:4 ve druhém setu. Jenže Gauffová jako zkušená šampionka zareagovala rebrejkem a zajistila si dva pokusy na dopodávání zápasu. Nakonec potřebovala jen jeden a po pouhých 69 minutách mohla slavit.
Není tajemstvím, že Gauffová nemá v letošní sezoně stabilní ani svou nejlepší možnou formu. Na Australian Open skončila po debaklu ve čtvrtfinále, v Dauhá senzačně ztroskotala hned po prvním zápase a v Dubaji se mohla loučit již v osmifinále.
Místo toho vyrovnala své maximum na prestižním podniku ve Spojených arabských emirátech a došla do svého prvního semifinále od říjnového triumfu na akci stejné kategorie ve Wuhanu.
O první finále na dubajském turnaji bude usilovat v pátečním souboji s Elinou Svitolinovou, které může oplatit výprask z nedávného Australian Open, nebo chorvatským překvapením a lucky loserem Antonií Ružičovou.
Druhou semifinálovou dvojici už utvořily její krajanky Jessica Pegulaová a Amanda Anisimovová.
Anisimovová ovládla šlágr | Pegulaová zastavila loňskou finalistku
Možná ji limitovala bandáž na stehně. Kdo ví. Ale neskrečovala.