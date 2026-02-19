Mizérii vystřídal výprask. Gauffová v bouřlivé atmosféře zničila filipínský talent

WTA DUBAJ - Coco Gauffová (21) byla v předchozím kole i kvůli vlastnímu mizernému výkonu třikrát jeden míček od konce na prestižní tisícovce v Dubaji. O den později však světová čtyřka předvedla úplně jinou hru a ve čtvrtfinálovém zápase deklasovala 6:0, 6:2 filipínskou hvězdičku Alexandru Ealaovou (20). Ve Spojených arabských emirátech si tak zajistila své první semifinále v této sezoně.
Gauffová – Ealaová 6:0, 6:2

Jako den a noc. Takové přirovnání se dá použít pro výkony Gauffové na probíhající tisícovce v Dubaji. Po dvousetové výhře nad Annou Kalinskou odvracela tři mečboly Elise Mertensové, proti níž vyrobila dvouciferný počet dvojchyb, a ve čtvrtfinále naopak deklasovala Ealaovou.

Gauffové v úvodním dějství moc nefungovalo první podání, nicméně ani tak nepustila filipínskou hvězdičku k brejkbolu, a dokonce jí za 27 minut nadělila potupného kanára. Chybující Ealaová se dostala na výsledkovou tabuli až po skončení 11. gamu a upravila skóre na 0:6, 1:4. První získanou hru slavila s úsměvem a k radosti bouřlivého publika, které ji mohutně podporovalo.

Ealaová pak zahrozila svým prvním brejkem v zápase a snížila na 2:4 ve druhém setu. Jenže Gauffová jako zkušená šampionka zareagovala rebrejkem a zajistila si dva pokusy na dopodávání zápasu. Nakonec potřebovala jen jeden a po pouhých 69 minutách mohla slavit.

Není tajemstvím, že Gauffová nemá v letošní sezoně stabilní ani svou nejlepší možnou formu. Na Australian Open skončila po debaklu ve čtvrtfinále, v Dauhá senzačně ztroskotala hned po prvním zápase a v Dubaji se mohla loučit již v osmifinále.

Místo toho vyrovnala své maximum na prestižním podniku ve Spojených arabských emirátech a došla do svého prvního semifinále od říjnového triumfu na akci stejné kategorie ve Wuhanu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O první finále na dubajském turnaji bude usilovat v pátečním souboji s Elinou Svitolinovou, které může oplatit výprask z nedávného Australian Open, nebo chorvatským překvapením a lucky loserem Antonií Ružičovou.

Druhou semifinálovou dvojici už utvořily její krajanky Jessica Pegulaová a Amanda Anisimovová.

Anisimovová ovládla šlágr | Pegulaová zastavila loňskou finalistku

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
chlebavevaju
19.02.2026 18:38
Zázrak!
tommr
19.02.2026 18:35
zatím to vypadá že si to Gauff rozdá s Ruzic. Ruzicová zatím Svitolinu pěkně drtí ...
Krisboy
19.02.2026 17:58
Viděl jsem dohromady asi dva nebo tři gemy a ta rozhodně nevypadala na takovej výsledek. Eala to tam švihala pěkně, ten leváckej forehand dělal Koko docela problémy a pěkně se na to koukalo. Asi holt Alex hodně kazila a hlavně asi big pointy...
NOLE_unvaccinated_GOAT
19.02.2026 18:26
Ja jsem se díval hodně velkou část zápasu a bylo to jinak. Tohle byl jeden z nejhorších výkonů v tenise, který jsem kdy viděl. V prvním setu a ve druhém dokud nedala první gem, tak z toho bolely oči. Dávala jen pomalé šouráky na téčko a pak se strašně divila, když jí je Gauff odpalovala do prázdných části kurtu. A čím byly její šouráky pomalejší, tím víc hekala. A taky nebyla schopna trefovat kurt po velmi lehkých úderech od Gauff. Pravidelně je napalovala třeba 5 metrů vedle. Jeden komentující na Tipsportu kvůli tomu napsal koment, že ta kdyby seděla na záchodové míse na velké potřebě, tak to trefí vedle!

Možná ji limitovala bandáž na stehně. Kdo ví. Ale neskrečovala.
