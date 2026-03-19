Mizerný start Macháče nezlomil. Duel s Navou s přehledem otočil a v Miami postupuje
Nava – Macháč 6:2, 4:6, 1:6
Do zápasu vstoupili oba tenisté sebevědomě, když svá úvodní podání získali čistou hrou. Postupem času byl ale na kurtu jistějším hráčem Nava. Macháč se potýkal se zbytečnými nevynucenými chybami, do problémů se dostal už na svém druhém servírovacím gamu, hru ale nakonec získal a srovnal na 2:2.
Už mnohem složitější situaci ale musel řešit následně. V šesté hře se po dalších chybách dostal na svém podání do stavu 15:40, kdy čelil hned dvěma brejkbolům soupeře. O rok mladší Američan díky parádnímu returnu proměnil hned ten první, následně brejk potvrdil čistou hrou a dostal se do vedení 5:2.
Berounský rodák vyšel po ztraceném servisu naprosto z rytmu, ve zbytku setu už nekladl svému soupeři žádný větší odpor. Nepodržel si ani své další podání a o úvodní dějství přišel za 29 minut hry hladce 2:6.
Nevydařená sada ale na psychice českého reprezentanta žádné stopy nezanechala. Lehce nekoncentrovaný Nava se hned v úvodním gamu dopustil několika jednodušších chyb a Macháč toho skvěle využil. Proměnil první brejkovou možnost, poprvé v zápase prolomil svému soupeři servis a rychle se ujal vedení 2:0.
Svěřence Daniela Vacka povedený start nakopl. Přestal chybovat, výrazně zlepšil hru od základní čáry a svému soupeři nedával žádnou šanci na případný obrat v setu. Byl to naopak rodák z Kalifornie, kdo se musel v páté hře znovu obávat o své podání. Situaci sice ustál, platné mu to ale nebylo. Macháč si set pohlídal, proměnil druhý setbol a po hodině a 34 minutách srovnal na 1:1.
A český reprezentant měl jednoznačně navrch i ve třetím setu. Opět si přivlastnil hned úvodní Američanovo podání a když totéž zopakoval v páté hře a ujal se vedení 4:1, bylo o vítězi jasno. Rezignovaný Nava přišel o servis ještě jednou, sadu jednoznačně odevzdal 1:6 a po hodině a 34 minutách šel gratulovat soupeři k postupu do druhého kola.
Macháč tak přerušil nepříjemnou sérii tří porážek v řadě. Od nezdaru s Lorenzem Musettim ve 3. kole na Australian Open se loučil hned na prvním soupeři jak v Montpellier, kde byl nad jeho síly domácí Arthur Gea, tak v Dauhá, kde neměl nárok na Jannika Sinnera.
Do druhého kola zasáhnou i Jakub Menšík a Jiří Lehečka, kteří měli v prvním kole volný los.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
