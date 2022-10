Mladá krev a kluk, který hraje super tenis, říká Muchová o novém trenérovi

Dlouhé měsíce to bylo ze strany Muchové hlavně trápení se zdravím a tak je olomoucká patriotka ráda za každý dobrý zápas. "Celkově myslím, že se moje hra lepší. Dostávám se zpátky do takové té mé komfortní zóny na kurtu. Chybí mi zápasová praxe, ale tady jsem odehrála dva opravdu těžké zápasy. Bojovala jsem až do konce, beru to určitě pozitivně,” vyprávěla.

Co proti McNallyové chybělo k obratu? Potvrdit brejk ve třetím setu? “Ne, bylo toho víc, bylo tam takových míčů a okamžiků několik," dodala.

Ač se hlavně v rozhodující třetí sadě zdálo, že se česká tenistka drží za břišní svaly, kvůli kterým loni i na několik měsíců přerušila kariéru, tak vysvětlila, že je konečně uzdravená. “Jen se cítím trošku unaveně, ale den volna mi vždy pomáhá. Teď budu mít zase volno, zregeneruju, a chystám se ještě na další turnaje."

Na cesty po světě nyní bude brát nového kouče. Zkušeného Davida Kotyzu vystřídal v realizačním týmu novic Jan Blecha. "On je mladá krev, nová energie, kluk který hraje super tenis. Opravdu dobře si s ním zahraju a myslím, že má velkou motivaci se mnou něco dokázat. A já s ním, samozřejmě,” usmála se Muchová. "Když jsem hrála pod Davidem, tak jsem s ním často sparingovala. Byli jsme teď spolu i na turnaji v Americe a známe se dobře. Slibuju si od něj to nejlepší," dodala.