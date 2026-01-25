Mohla jsem dojít dál. Příležitostí jsem měla hodně, smutnila Muchová
Muchová prohrála po dvouhodinovém boji 1:6, 6:3, 3:6 a jako poslední česká zástupkyně opustila v Melbourne pavouka dvouhry. "Určitě jsem zklamaná, dnes jsem cítila šanci. Měla jsem spoustu příležitostí a nevyužila jsem je. Na druhou stranu respekt vůči Coco, hrála skvěle. Výborně se bránila a vrátila zpátky spoustu míčů," citoval Muchovou web tenisovysvet.cz.
Finalistka French Open z roku 2023 se proti favoritce rozjížděla pomaleji. "Začátek byl ode mě hodně pomalý. První set vypadal jednoznačně, ale gamy byly celkem vyrovnané. Speciálně třeba hned první v utkání byl jen o kousíček. Pořád jsem věřila, že se dostanu do rytmu. Podařilo se mi ho chytnout hned na začátku druhého setu," podotkla Muchová.
V rozhodující třetí sadě ztratila od stavu 1:1 tři hry po sobě. "Těžko si takhle zpětně něco vyčítat, ale ve třetím setu jsem měla při nových míčích dva gamy výpadek. Byla jsem hlavou úplně jinde. Prohrála jsem snad osm nebo 12 míčů po sobě. I tak jsem poté měla šance se do zápasu vrátit, ale nezahrála jsem v těch momentech dobře," litovala.
S Gauffovou se jí dlouhodobě nedaří, v předchozích čtyřech duelech neuhrála ani set. Tentokrát ji dokázala aspoň o jednu sadu obrat. "Těžko říct, zda si díky tomu budu na ni příště věřit více. Vůbec jsem nad tím takto nepřemýšlela. Šanci na výhru jsem dnes hodně cítila. Coco je skvělá atletka, ne náhodou je hráčkou první světové pětky," ocenila Muchová nasazenou trojku.
V Melbourne letos zaznamenala svůj druhý nejlepší výsledek. Do čtvrtého kola se v Austrálii dostala poprvé od roku 2021, kdy se probojovala až do semifinále. "Cítila jsem, že tady hraji dobře a že můžu dojít dál. Los byl však opravdu těžký. I dnes jsem cítila, že šance byla. V minulém kole jsem ušetřila síly, fyzicky jsem se cítila dobře. Mrzí mě to," řekla Muchová, která o kolo dříve zvítězila hladce dvakrát 6:1.
Na turnaji jí pomáhal nový trenér Groeneveld. Nizozemský kouč v minulosti vedl esa jako Moniku Selešovou, Marii Šarapovovou či v juniorech Rogera Federera. "Trenér mě během zápasu spíše jen povzbuzoval. Snažila jsem se držet plánu, který jsme měli od začátku. Sven mi určitě sedí. Měli jsme tu dobrých 14 dní. Libí se mi jeho energie a zápal. Myslím, že spolu budeme pokračovat dále," dodala Muchová.
Po dlouhí dobje se tu vokazuju a jdu vám zhodnotit našý (ne/tragyckou) tenysovou sytuacy na AO. Vezmněme to popořádku:
- Vondroušovyc: Klasycký nevíkon v Ostrélyjy - Nejprve rupla z mečbolů (kolykrát už v Ostrélyjy rupla- to musý bejt snad rekord - viz předešlý roky), pak bježná odhláška na AO. V rámcy zachováňí zdravý tenystky i fanoušků doporučujy jednoznačně ukončyt karyéru a vjenovat se něčemu, kde sy nebude huntovat zdravý. Už těch zraňěňí bilo moc. Bohužel.
- KREJČA - obdobní příbjeh - Dokáže namlsat, ale zdravý jý dál nepusťí. Koleno v hájy. Na Tankystku měla, ale jako obvikle začala dělat hrozní mynely a bilo po zápase. Navrhujy hrát jen debla, nebo ukončyt karyéru.
- BOUZKOVIC - Uhrála sy to svoje, bohužel se od ňí nedá očekávat výc. Moc pynkáňí, málo agrese.
- BARTŮŇKOVIC - Přýjemný překvápko turnaje, vizdvyhuju za vyřazeňí symulantky Bebe a už marný Kosatky. Nechibý odvaha, zápal pro hru, bohužel servys na šťíru.
- VALENTOVIC - Po podzymu ůstup ze slávi. Slaboučkí servys zhaťil jejý snahi na lepšý vísledek. Prúmněr.
- FRUHVIRTOVIC - Dá se řýct zmrtvíchfstáňí. Bohužel nudná pynkaná přetrvává. Má ale splněno.
- NOSKOVIC - Sklamáňí. Ýzy los neviužytej. Postrádám u ňí lechkost, je to těžkopádné. Servysem sy umý pomoct, ale trefuje ho čým dál mýň. Bohužel neviužitej potencyál.
- MUCHOVIC - Nepřekročyla svojý Nemézys. 4. kolo ok, ale čas uťíká a na nějakí vavřýn to opravdu nevyďím. Promrhaný přýležytosťi jý zdobý výc než jejý umněňí.
- BEJLEK - Nasazovat tak na antuku, tam může někoho potrápyt, jinak je kořisťí, bohužel.
- PLÍŠKOVIC - Po zhlýdnuťí hajlajtů a srovnáňím s předešlýma rokama to bil odvar. Viužyla ízy pýzy los, Kýska jý usmněrňila. Hra bi mohla stačit na stovku.
- SINIAKOVIC - Konečně chitla někoho hratelnýho, viužyla toho, Udvardka ydeálňí kořist. Dál to už nešlo, v Ostrélyjy se jý nedařý, žádný překvápko se nekonalo.
Konec hlášeňí. Ať se vám v novím roce daří!