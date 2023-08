Mokrá předpověď se vyplnila. Na Livesport Prague Open se v sobotu nehrálo

Organizátorům Livesport Prague Open po nepříznivé předpovědi počasí na víkend přibyly vrásky čele. Kvůli vytrvalému dešti si s předstihem připravovali varianty, jak odehrát semifinálové a finálové duely.

“Bude se čekat na možnost, kdy začít hrát. Tenistky ale už byly informovány o variantě, že by se celý sobotní program mohl přesunout na neděli. Pokud by nebylo možné hrát ani v neděli, je variantou i to, že by se turnaj dohrával v pondělí,” informoval už v pátek večer tiskový mluvčí turnaje Karel Tejkal.

ℹ️ Areál je otevřen, hráčky jsou na místě, čekáme až přestane pršet a hlavní rozhodčí povolí zahájit první zápas na připraveném kurtu. Udělali jsme vše pro to, aby to mohlo být velmi rychle.



O situaci budeme dále informovat. pic.twitter.com/fr9mTrSbJr — Livesport Prague Open (@livesportprague) August 5, 2023

Pořadatelé už po pátečních čtvrtfinále zakryli Centrální kurt plachtou a vyčkávali, zda během dne déšť alespoň na chvíli ustane a budou se moc rozehrát semifinálové duely. V průběhu dne postupně odkládali začátek sobotního programu. Navzdory nepříznivé předpovědi v tom museli pokračovat a hráčky neustále zůstávaly v provozní teplotě, byť to s přesunem na kurt nevypadalo příznivě.

K prvnímu semifinále měly nastoupil Jaqueline Cristianová z Rumunska a Nao Hibinová z Japonska. Druhou semifinálovou dvojici tvoří domácí Linda Nosková a Tamara Korpatschová z Německa.

Rosnička Linda se hlásí! ‍♀️☔️



Předpověď počasí na zítřejší semifinále sice není ideální, ale děláme vše, co je v našich silách aby se obě utkání odehrála. pic.twitter.com/JM3XFybr8V — Livesport Prague Open (@livesportprague) August 4, 2023

"O postupném odkládání zápasů rozhoduje WTA a hlavní rozhodčí. Podmínkou zahájení hry je, aby byl kurt způsobilý a nedošlo k ohrožení zdraví hráček. Není možné zrušit celý hrací den s předstihem. Neustále sledujeme předpověď počasí, na jejímž základě jsou zveřejňovány aktuální informace," vysvětlil krátce po poledni tiskový mluvčí turnaje Tejkal.

"V případě zlepšení a stabilní předpovědi jsme připraveni semifinále neprodleně zahájit. Pokud by se dnes nedohrálo, zbývající program by byl odložen na neděli. Pokud by se nestihly zápasy odehrát ani v neděli, je v souladu s pravidly WTA, že by se dohrávalo v pondělí," dodal

Až v 18:00 bylo definitivně rozhodnuto o odložení sobotního programu a jeho přesunutí na neděli 6. srpna. S ohledem na počasí jsou obě semifinále v plánu od 10:00 souběžně na centrkurtu (Nosková vs. Korpatsch) a kurtu č. 1 (Cristian vs. Hibino). V platnosti zůstávají vstupenky ze dne 5. srpna.

ℹ️ V 18:00 bylo definitivně rozhodnuto o zrušení programu dnešního hracího dne a jeho přesunutí na neděli 6. 8. S ohledem na počasí jsou obě semifinále v plánu od 10:00 souběžně na centrkurtu a kurtu č. 1. V platnosti zůstávají vstupenky ze dne 5. 8. 1/2 pic.twitter.com/5YdaouNUf1 — Livesport Prague Open (@livesportprague) August 5, 2023

Finálové duely na centrálním kurtu by měly s ohledem na počasí následovat hodinu a půl po skončení obou semifinále, čas bude upřesněn. Na finále platí vstupenky zakoupené na 6.8.

Předpověď počasí na neděli je příznivější, nicméně znovu se v průběhu dn čekává déšť.

Nastalou situaci komplikuje i účast Japonky Nao Hibinové ve finále čtyřhry. Té se v Praze daří a v neděli by měla hrát společně s Gruzínkou Oksanou Kalašnikovovou i zápas o deblový titul proti americko-francouzské dvojici Quinn Gleasonová - Elixane Lechemiová.