Monacká senzace pokračuje! Vacherot si poradil i s Djokovičem a je ve finále
Djokovič - Vacherot 3:6, 4:6
Už během předchozích zápasů na turnaji se Djokovič potýkal se zdravotními problémy, které pokračovaly i v semifinálovém duelu se senzací turnaje Vacherotem.
Utkání přitom pro Srba začalo výborně, když prorazil hned úvodní servis svého soupeře. Brejk však nepotvrdil, vzápětí i on přišel o podání a bylo vyrovnáno.
V následujících čtyřech gamech si oba tenisté bez větších problémů drželi svá podání. V šesté hře se ale začaly jasně projevovat zdravotní trable rodáka z Bělehradu, které ho čím dál tím více omezovaly v pohybu. Djokovič se nechal za stavu 3:3 na kurtu ošetřovat, jeho problémy však pokračovaly.
Od sedmé hry bylo zřejmé, komu budou patřit následující chvíle. Djokovič za stavu 3:4 poprvé v zápase prohrál svůj servis, Vacherot poté čistou hrou brejk potvrdil a za 40 minut získal první set 6:3.
Navzdory zjevným problémům srbský tenista po krátké pauze nastoupil i do druhého setu.
Hned v úvodním gamu druhé sady musel Djokovič odvracet dva brejkboly, k nadšení čínského publika v obou případech uspěl. Postupem času se čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion na kurtu lépe pohyboval, jeho údery postupně získaly na razanci a přesnosti.
Za stavu 2:1 si ale znovu zavolal fyzioterapeuta, který se věnoval především jeho bederní části zad. V dalším průběhu hry na Djokovičovi již žádné vážnější zdravotní problémy znát nebyly.
Výborně hrající Vacherot měl velkou možnost rozhodnout zápas za stavu 4:4, kdy si vypracoval brejkbol. Jeho soupeř mu výrazně pomohl dvojchybou a monacký tenista šel podávat na svou největší výhru kariéry.
I přes drobné problémy Vacherot svůj servis udržel a po hodině a 41 minutách si zajistil senzační postup do boje o titul.
"Jsem naprosto nadšený, vůbec nevím, co na to říct. Něčemu takovému bych nevěřil. Chtěl bych všem poděkovat za podporu, je to neuvěřitelné," těžko hledal slova po zápase vítěz.
Vacherot si po postupu do finále posune v žebříčku na zhruba 58. příčku a zároveň se stal nejníže postaveným tenistou, který kdy postoupil do finále šanghajského podniku.
Výsledky turnaje ATP Masters v Šanghaji
