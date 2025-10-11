Monacká senzace pokračuje! Vacherot si poradil i s Djokovičem a je ve finále

DNES, 12:35
ATP ŠANGHAJ - Monacká senzace pokračuje. Valentin Vacherot (26), který do turnaje v Šanghaji vstupoval jako 204. hráč světa, si zahraje na čínském Masters o titul. V semifinále si poradil se zdravotními problémy bojujícím Novakem Djokovičem (38) ve dvou setech 6:3, 6:4. Ve finále se utká s vítězem duelu mezi jeho bratrancem Arthurem Rinderknechem (30) a Daniilem Medveděvem (29).
Valentin Vacherot přijímá gratulaci od Novaka Djokoviče (@ ALEX PLAVEVSKI / EPA / Profimedia)

Djokovič - Vacherot 3:6, 4:6

Už během předchozích zápasů na turnaji se Djokovič potýkal se zdravotními problémy, které pokračovaly i v semifinálovém duelu se senzací turnaje Vacherotem.

Utkání přitom pro Srba začalo výborně, když prorazil hned úvodní servis svého soupeře. Brejk však nepotvrdil, vzápětí i on přišel o podání a bylo vyrovnáno.

V následujících čtyřech gamech si oba tenisté bez větších problémů drželi svá podání. V šesté hře se ale začaly jasně projevovat zdravotní trable rodáka z Bělehradu, které ho čím dál tím více omezovaly v pohybu. Djokovič se nechal za stavu 3:3 na kurtu ošetřovat, jeho problémy však pokračovaly.

Od sedmé hry bylo zřejmé, komu budou patřit následující chvíle. Djokovič za stavu 3:4 poprvé v zápase prohrál svůj servis, Vacherot poté čistou hrou brejk potvrdil a za 40 minut získal první set 6:3.


Navzdory zjevným problémům srbský tenista po krátké pauze nastoupil i do druhého setu.

Hned v úvodním gamu druhé sady musel Djokovič odvracet dva brejkboly, k nadšení čínského publika v obou případech uspěl. Postupem času se čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion na kurtu lépe pohyboval, jeho údery postupně získaly na razanci a přesnosti.

Za stavu 2:1 si ale znovu zavolal fyzioterapeuta, který se věnoval především jeho bederní části zad. V dalším průběhu hry na Djokovičovi již žádné vážnější zdravotní problémy znát nebyly.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Výborně hrající Vacherot měl velkou možnost rozhodnout zápas za stavu 4:4, kdy si vypracoval brejkbol. Jeho soupeř mu výrazně pomohl dvojchybou a monacký tenista šel podávat na svou největší výhru kariéry.

I přes drobné problémy Vacherot svůj servis udržel a po hodině a 41 minutách si zajistil senzační postup do boje o titul.

"Jsem naprosto nadšený, vůbec nevím, co na to říct. Něčemu takovému bych nevěřil. Chtěl bych všem poděkovat za podporu, je to neuvěřitelné," těžko hledal slova po zápase vítěz.

Vacherot si po postupu do finále posune v žebříčku na zhruba 58. příčku a zároveň se stal nejníže postaveným tenistou, který kdy postoupil do finále šanghajského podniku.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Patik
11.10.2025 13:51
Premna osobné nehľadiac na Djokoviča bol celý Sanghaj nejaký divný..úplne taký unavený spotený turnaj ktorý sa ani nemal uskutočniť..čo sa Djokovica týka čo si budeme hovoriť za normálnych okolností by to bola asi formalita dialo sa to čo sa dialo skúsil to aspoň..čo sa Vacherota či Rinderknechta týka no aspoň vidieť o čom asi bol celý Sanghaj..nech si ale chalani užijú okamih krásny úspech ale budúcu sezónu budú s veľkou pravdepodobnosťou zase radi ak prejdu kvalifikáciou a prepadnú sa rebríčkom niekde do zádele.
Reagovat
Georgino
11.10.2025 13:35
Pane Novotný, váš popis průběhu utkání stojí za to. Dj. "vzápětí i on přišel o podání a bylo vyrovnáno." A o kus dál, že " za stavu 3:4 Dj. poprvé v zápase prohrál svůj servis." No, je to Vaše vizitka.
Reagovat
subaru
11.10.2025 13:20
Pořád klobouk dolů. Zkusil to. Ostatní dnes nevydrží ani do 30 let.
Reagovat
manager1
11.10.2025 13:16
Ten Djokovič je teda herec. Když jako polochromy vyhráva turnaje, dokonce GS. Dnes to naštesti nedotahl, ten herecký výkon. Pro tenis to není dobrá reklama.
Reagovat
Ladi
11.10.2025 13:15
Konečně největší divadelní herec na tenisové scéně skončil. Kulhal vždy,když zkazil míč,běhal jako srnka když se mu dařilo. Ne,ne, takového neférového hráče tenis ještě nezažil. Svého soupeře snažil se vždy porazit psychikou.
Reagovat
ipoeta
11.10.2025 13:37
Mudrlant za klávesnicí...
Reagovat
mamina
11.10.2025 13:59
Tak. Tak. Souhlas. Nikdy nebyl mým šálkem čaje ani v době, kdy byl v laufu. Ani svými hereckými etudami mne nenadchl.
Reagovat
Mantra
11.10.2025 13:13
Tohle i přes zranění, jasně ukázalo zrcadlo.
Jak by řekli někteří.
Reagovat
Kandinsky1
11.10.2025 12:48
To už je tedy dobrý bizár
Reagovat
Marduch
11.10.2025 12:50
Sám seš bizár
Reagovat
Dovodo6
11.10.2025 12:46
Nějaký Vačerot z 500. místa mě absolutně nezajímá. Stejně tak finále, které bude na úrovni Cali Challu z Kolumbie. Ale Nole...jaký je to neskutečný a epický bojovník. Tam, by ti různí Alcarazové a Sinnerové dávno skrečovali, tak on bojuje dál i přes jasné zranění. Legenda legend
Reagovat
JLi
11.10.2025 12:52
Reagovat
3ryba16
11.10.2025 13:15
Škoda, přál jsem Nolemu alespoň finále.
Reagovat
Pavol
11.10.2025 13:39
To mu slúži ku cti že nekazí výborné kurzy ktoré sú na jeho prehru.
Reagovat
Patik
11.10.2025 13:55
Novák cítil podporu z publika..užíval si že bol pozornosťou ľudia ho tam majú vraj radi..možno bol chvíľkami trošku teatrálny ale vezmi to čert..ten turnaj nebol takmer ničím zaujímavý mala pseudo dráma tomu neuškodila..a už je vonku finále už neprajnikom nepokazí.
Reagovat

