Monacká senzace trápila i Fritze. Vacherot padl až v dramatickém závěru
Fritz – Vacherot 4:6, 7:6, 7:5
Vacherot vstoupil do duelu s Fritzem sebejistě, když čistou hrou získal svůj úvodní game na servisu. Už úplně jiná situace nastala ve třetí hře, kdy monacký tenista i díky dvěma dvojchybám poprvé v zápase ztratil podání. Světová čtyřka však brejk nepotvrdila a bylo vyrovnáno 2:2.
Do kritické situace se dostal americký favorit v šesté hře, s dvěma brejkboly soupeře si ale dokázal poradit a sada mířila do dramatického finiše. Rozhodující moment nakonec přišel za stavu 5:4 pro Vacherota, kdy nervózně hrající Fritz podruhé v zápase neudržel své podání a po 42 minutách ztratil první set 4:6.
Že se v Šanghaji nejednalo o ojedinělý výstřelek, potvrzoval bratranec Artura Rinderknecha i ve druhém setu. S favorizovaným soupeřem držel bez větších problémů krok, byl to naopak on, kdo si ve čtvrté hře vypracoval dvě možnosti na prolomení soupeřova podání, ani v jednom případě ale neuspěl.
Mrzet ho to mohlo o to více, že za stavu 3:3 to byl právě on, kdo jako první přišel ve druhé sadě o servis. Nepříliš pohledný zápas nabídl svou nejzajímavější část za stavu 5:3 pro Fritze. Monacký tenista odvrátil při svém podání díky hře na hraně rizika čtyři setboly a uchoval si šanci na obrat.
A vzápětí se mu to vyplatilo. Výbornými returny a agresivní hrou dostal svého soupeře pod velký tlak a s přehledem vyrovnal na 5:5. Sada dospěla do tie-breaku, ve kterém už dominoval v poměru 7:4 Fritz a vyrovnal na 1:1 na sety.
V závěrečném dějství začínal mít postupně více ze hry Američan. To se poprvé projevilo na skóre při jeho vedení 3:2, kdy si Vacherot nepodržel servis. Opakovala se ale situace z prvního setu – Fritz znovu brejk nepotvrdil a i on přišel o podání, takže brzy bylo vyrovnáno 4:4.
Dramatický závěr nakonec do tie-breaku nedospěl. Vacherot za stavu 5:6 ze svého pohledu neuspěl na servisu a po dvou hodinách a 38 minutách gratuloval Fritzovi k výhře po setech 4:6, 7:6, 7:5.
Trenére, dohlídni mi na něj! Monacká pohádka začala v Texasu a snad ještě nekončí
