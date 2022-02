Monfils po 3. dávce očkování přišel o formu a nehraje. Mám po ní 'menší zdravotní potíže', oznámil

Gaël Monfils měl skvělý vstup do sezony, když bez ztráty sety ovládl turnaj ATP 250 v australském Adelaide a na Australian Open prohrál až ve čtvrtfinále po pětisetové bitvě s Matteem Berrettinim.



Jenže po návratu do Evropy formu ztratil. Na oblíbeném domácím halovém turnaji v Montpellier utrpěl debakl s Mikaelem Ymerem a fanouškům se za předvedený výkon omlouval. "Vůbec nevím, co se mnou bylo. ale byl jsem úplně bez energie. Asi nikdy se mi nic podobného nestalo. Ale nevymlouvám se na to, soupeř hrál skvěle a vyhrát si zasloužil."



Následně se 35letý Francouz odhlásil z turnajů v Rotterdamu, Dauhá i Dubaji a včera oznámil, že nebude startovat ani příští týden v Davis Cupu proti Ekvádoru. A zároveň nastínil, proč nehraje.



"Chtěl bych vás informovat o důvodu nedávných odhlášek z turnajů. Mám teď nějaké menší zdravotní potíže (pravděpodobně po třetí dávce vakcíny) a na radu svého lékaře jsem se rozhodl dát si více času na odpočinek. Takže bohužel nebude hrát ani příští týden Davis Cup. Doufám, že se budu moct vrátit na turnajích ve Spojených státech amerických," uvedl na sociálních sítích 25. hráč světa.



Bývalá světová šestka Monfils by se rád vrátil na kurty v Indian Wells, kde první letošní turnaj série Masters 1000 začíná už za dva týdny. Následně se bude hrát podnik stejné kategorie v Miami.



"Moje zpráva byla aktualizací mého zdravotního stavu. Má slova neměla sloužit politickým účelům. Vůbec nelituju toho, že jsem se nechal naočkovat. Každý ať si dělá, co chce. Cítím se čím dál lépe a doufám, že na Indian Wells budu připravený," doplnil dnes Monfils.



Chardy po očkování nehraje už půl roku

Monfils není jediný tenistou, kterého ze hry vyřadilo očkování proti Covidu-19. Veřejně o problému promluvil například další pětatřicetiletý Francouz Jérémy Chardy, který nehraje už od loňského léta, tedy dlouhých šest měsíců.



"Od chvíle, co jsem se nechal naočkovat, mám problém. Mám hodně problémů. Nemohu kvůli tomu trénovat, nemohu hrát. Nevím, co si o tom myslet. O vakcíně nemáme žádný přehled a jsou lidé, kteří mají podobné vedlejší účinky, jako já. Je to pro mě psychicky těžké, protože nevím, jak dlouho to bude trvat a kdy se na kurty vrátím," uvedl loni na podzim bývalý 25. hráč světa Chardy, který vinou pauzy vypadl z Top 100.



Problémy měli i další tenisté, ale přišli maximálně o jeden až dva turnaje a na okruh se vrátili.



Očkování proti Covidu-19 podle tenisových asociací absolvovalo minimálně 96 procent tenistů. Není mezi nimi jako jediný z členů současné Top 100 světová jednička Novak Djokovič, který vakcinaci dlouhodobě odmítá a už kvůli tomu přišel o Australian Open. A o další turnaje zřejmě přijde. Očkovat se nenechali ani Pierre-Hugues Herbert, Tennys Sandgren či Olivia Gadecká.