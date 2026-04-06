Monte Carlo: Macháčovi hrozí konec v prvním kole, od Lehečky se čeká povinná výhra
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 6. 4.
Češi v akci
Lehečka (11-ČR) – Nava (USA) | Court des Princes (12:30 SELČ)
Macháč (ČR) – Altmaier (Něm.) | Court 9 (14:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Macháč může mít potíže
Tomáš Macháč měl naprosto vynikající úvod sezony a znovu ukázal svůj obrovský potenciál, pokud je zdravotně v pořádku. V Adelaide získal svůj druhý kariérní titul a pak sahal po osmifinálové účasti na Australian Open. Jenže po skončení australského léta přišly další zdravotní problémy a od začátku února prohrál čtyři z pěti zápasů, přičemž mimo jiné musel vynechat prestižní Masters v Indian Wells.
Do antukového jara vstoupil už před týdnem v Marrákeši, kde nezvládl úvodní duel s pozdějším šampionem Rafaelem Jódarem. Vzhledem k aktuální formě není vůbec jisté, zda si dokáže poradit s rolí favorita na Masters v Monte Carlu proti Danielovi Altmaierovi. Němec umí být na nejpomalejším povrchu velmi nebezpečný, což ukázal v posledních týdnech. V této sezoně prohrál úvodních osm zápasů, ale z posledních osmi to má 6:2. Macháč vyhrál oba předchozí souboje, loni Altmaiera porazil po cestě za triumfem na betonu v Acapulku.
Lehečka by měl dominovat
Roli favorita bude plnit v prvním kole na Masters v Monte Carlu také Jiří Lehečka. A jemu se s největší pravděpodobností věří na postup mnohem víc než Macháčovi. U něj je totiž vývoj letošní formy přesně opačný. Rodák z Mladé Boleslavi měl hodně nepovedený začátek sezony a ještě před pár týdny na tom nebyl vůbec dobře, když v Indian Wells jasně prohrál úvodní zápas se Sebastiánem Báezem.
V Miami však přišel obrat o 180 stupňů. Na Floridě porazil mimo jiné Arthura Filse a Taylora Fritze a zahrál si své největší finále v kariéře. I to by mu mělo dodat sebevědomí do prvního kola v Monte Carlu proti outsiderovi Emiliovi Navovi. Američan se nachází o zhruba 90 míst níže v žebříčku a neměl by nasazenému Čechovi nijak výrazně vzdorovat. Na rozdíl od Lehečky však v této sezoně odehrál už 10 utkání na antuce, kdežto naše naděje se letos na nejpomalejším povrchu představí poprvé.
Pondělní program
COURT RAINIER III (od 11:00 SELČ)
1. Rubljov (13-) – Borges (Portug.)
2. Báez (Arg.) – Wawrinka (Švýc.)
3. F. Cerúndolo (16-Arg.) – Tsitsipas (Řec.)
4. Vacherot (Monako) – J. M. Cerúndolo (Arg.)
COURT DES PRINCES (od 11:00 SELČ)
1. Rinderknech (Fr.) – Chačanov (12-)
2. Lehečka (11-ČR) – Nava (USA)
3. Fonseca (Braz.) – Diallo (Kan.)
4. Cobolli (10-It.) – Comesaňa (Arg.)
COURT 9 (od 11:00 SELČ)
1. Arneodo/Herbert (Monako/Fr.) – González/Molteni (Arg.)
2. Cabral/Salisbury (7-Portug./Brit.) – Nys/Roger-Vasselin (Monako/Fr.)
3. Macháč (ČR) – Altmaier (Něm.)
