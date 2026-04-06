Monte Carlo: Macháčovi hrozí konec v prvním kole, od Lehečky se čeká povinná výhra

DNES, 06:30
Dva čeští tenisté v pondělí vstoupí do prvního letošního antukového podniku kategorie Masters v Monte Carlu. Tomáš Macháč bude sice favoritem na postup, nicméně v posledních týdnech si prochází krizí a sbírá hlavně porážky. Naopak Jiří Lehečka, který má skvělou formu a přijel po senzačním finále v Miami, by měl první zkoušku zvládnout bez větších problémů.
Lehečka (11-ČR) – Nava (USA) | Court des Princes (12:30 SELČ)
Macháč (ČR) – Altmaier (Něm.) | Court 9 (14:00 SELČ)

Macháč může mít potíže

Tomáš Macháč měl naprosto vynikající úvod sezony a znovu ukázal svůj obrovský potenciál, pokud je zdravotně v pořádku. V Adelaide získal svůj druhý kariérní titul a pak sahal po osmifinálové účasti na Australian Open. Jenže po skončení australského léta přišly další zdravotní problémy a od začátku února prohrál čtyři z pěti zápasů, přičemž mimo jiné musel vynechat prestižní Masters v Indian Wells.

Do antukového jara vstoupil už před týdnem v Marrákeši, kde nezvládl úvodní duel s pozdějším šampionem Rafaelem Jódarem. Vzhledem k aktuální formě není vůbec jisté, zda si dokáže poradit s rolí favorita na Masters v Monte Carlu proti Danielovi Altmaierovi. Němec umí být na nejpomalejším povrchu velmi nebezpečný, což ukázal v posledních týdnech. V této sezoně prohrál úvodních osm zápasů, ale z posledních osmi to má 6:2. Macháč vyhrál oba předchozí souboje, loni Altmaiera porazil po cestě za triumfem na betonu v Acapulku.

Lehečka by měl dominovat

Roli favorita bude plnit v prvním kole na Masters v Monte Carlu také Jiří Lehečka. A jemu se s největší pravděpodobností věří na postup mnohem víc než Macháčovi. U něj je totiž vývoj letošní formy přesně opačný. Rodák z Mladé Boleslavi měl hodně nepovedený začátek sezony a ještě před pár týdny na tom nebyl vůbec dobře, když v Indian Wells jasně prohrál úvodní zápas se Sebastiánem Báezem.

V Miami však přišel obrat o 180 stupňů. Na Floridě porazil mimo jiné Arthura Filse a Taylora Fritze a zahrál si své největší finále v kariéře. I to by mu mělo dodat sebevědomí do prvního kola v Monte Carlu proti outsiderovi Emiliovi Navovi. Američan se nachází o zhruba 90 míst níže v žebříčku a neměl by nasazenému Čechovi nijak výrazně vzdorovat. Na rozdíl od Lehečky však v této sezoně odehrál už 10 utkání na antuce, kdežto naše naděje se letos na nejpomalejším povrchu představí poprvé.

Pondělní program

COURT RAINIER III (od 11:00 SELČ)
1. Rubljov (13-) – Borges (Portug.)
2. Báez (Arg.) – Wawrinka (Švýc.)
3. F. Cerúndolo (16-Arg.) – Tsitsipas (Řec.)
4. Vacherot (Monako) – J. M. Cerúndolo (Arg.)


COURT DES PRINCES (od 11:00 SELČ)
1. Rinderknech (Fr.) – Chačanov (12-)
2. Lehečka (11-ČR) – Nava (USA)
3. Fonseca (Braz.) – Diallo (Kan.)
4. Cobolli (10-It.) – Comesaňa (Arg.)


COURT 9 (od 11:00 SELČ)
1. Arneodo/Herbert (Monako/Fr.) – González/Molteni (Arg.)
2. Cabral/Salisbury (7-Portug./Brit.) – Nys/Roger-Vasselin (Monako/Fr.)
3. Macháč (ČR) – Altmaier (Něm.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
PTP
06.04.2026 10:20
O tom, že je Macháč z formy, svědčí to, že jeho zápas dali na devítku po dvou čtyřhrách až na konec
pantera1
06.04.2026 10:23
Jak nejsi ve formě šoupnou tě na periferii .
BorisCZ
06.04.2026 08:43
Člověk by řekl, že tenis je zábava, ale ono furt někomu něco hrozí... Fakt by to nešlo psát jinak? Já už se pomalu hrozím otevřít Tenisportal.

Monte Carlo: Macháčovi hrozí konec v prvním kole, od Lehečky se čeká povinná výhra

Miami: Rozbité Siniakové hrozí konec. Hned po náročném programu má těžkou soupeřku

Indian Wells: Konec hrozí i Siniakové. Česká bojovnice má před sebou drsnou výzvu

Indian Wells: Menšíka čeká noční můra. Poslední mužské naději hrozí konec

Indian Wells: Vzácná možnost Siniakové, Kopřiva zkusí využít druhou šanci. Viďmanové hrozí konec

Lehečkovi hrozil nečekaný výbuch. V Dubaji se protrápil k výhře nad jasným outsiderem

Macháč se odhlásil z Dubaje. Životní úspěch nenapodobí a hrozí mu vypadnutí z TOP 50

Dubaj: Gauffové hrozí konec na filipínské hvězdičce, Svitolinová může ukončit pohádkovou jízdu

Dubaj: Krejčíkovou čeká ohromně těžká výzva, konec hrozí i Siniakové

Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los, Vondroušová nepřijede

Dauhá: Velká šance pro Plíškovou. Muchová jde na oblíbenou sokyni, Bouzkové hrozí konec

Obrovská smůla: Zranění Macháče přišlo v nejhorší chvíli a hrozí mu velký propad

Australian Open: Djokovič může rozbít sen, Šwiatekové hrozí konec na obávané rivalce

Australian Open: Fruhvirtové hrozí výprask od Valentové, Siniaková a spol. se pokusí o zázrak

Australian Open: Valentová na pozoru a krutý šlágr Macháče. Plíškové hrozí rychlý konec

Krutý los a těžká premiéra Strýcové. Češky pojedou do Švýcarska, hrozí účast Bencicové

Začíná Australian Open: Vondroušové hrozí krach v prvním kole, favorité nadělí výprask

Vondroušové hrozí, že přijde o další Australian Open. Opět se jí ozvala bolest
Trojchyba_Mat
06.04.2026 08:59
Jiráskovi hrozí, že dostane na budku
Astarin
06.04.2026 09:25
Tak ty nadpisy naprosto jasně generuje AI...
aape
06.04.2026 09:32
Tenisportálu hrozí, že se z něj stane bulvár
JLi
06.04.2026 09:54
Tady se pořád mete smete vymete a proklíná.
JLi
06.04.2026 09:55
Nebo smetl smetla smetlo pro upřesnění.
Kreuz
06.04.2026 08:36
tim chce jenom rict ze ma tezkyho soupere, nejses ty spis hysterik? kdyz ti to vadi, tak si toho nevsimej
BorisCZ
06.04.2026 08:41
Ono si toho nejde moc nevšímat, kdy každému něco hrozí turnaj co turnaj...

Monte Carlo: Macháčovi hrozí konec v prvním kole, od Lehečky se čeká povinná výhra

Miami: Rozbité Siniakové hrozí konec. Hned po náročném programu má těžkou soupeřku

Indian Wells: Konec hrozí i Siniakové. Česká bojovnice má před sebou drsnou výzvu

Indian Wells: Menšíka čeká noční můra. Poslední mužské naději hrozí konec

Indian Wells: Vzácná možnost Siniakové, Kopřiva zkusí využít druhou šanci. Viďmanové hrozí konec

Lehečkovi hrozil nečekaný výbuch. V Dubaji se protrápil k výhře nad jasným outsiderem

Macháč se odhlásil z Dubaje. Životní úspěch nenapodobí a hrozí mu vypadnutí z TOP 50

Dubaj: Gauffové hrozí konec na filipínské hvězdičce, Svitolinová může ukončit pohádkovou jízdu

Dubaj: Krejčíkovou čeká ohromně těžká výzva, konec hrozí i Siniakové

Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los, Vondroušová nepřijede

Dauhá: Velká šance pro Plíškovou. Muchová jde na oblíbenou sokyni, Bouzkové hrozí konec

Obrovská smůla: Zranění Macháče přišlo v nejhorší chvíli a hrozí mu velký propad

Australian Open: Djokovič může rozbít sen, Šwiatekové hrozí konec na obávané rivalce

Australian Open: Fruhvirtové hrozí výprask od Valentové, Siniaková a spol. se pokusí o zázrak

Australian Open: Valentová na pozoru a krutý šlágr Macháče. Plíškové hrozí rychlý konec

Krutý los a těžká premiéra Strýcové. Češky pojedou do Švýcarska, hrozí účast Bencicové

Začíná Australian Open: Vondroušové hrozí krach v prvním kole, favorité nadělí výprask

Vondroušové hrozí, že přijde o další Australian Open. Opět se jí ozvala bolest
JLi
06.04.2026 09:56
Hrozí metla prokletí.
historik
06.04.2026 08:31
To je už nemoc tohle s tím "hrozí konec"???? Každému tenistovi před každým zápasem hrozí konec. Princip tenisu už je takový.
Kreuz
06.04.2026 08:36
aape
06.04.2026 09:30
Mít těžkého soupeře je formulace, která je namístě, naopak histerikovi stále něco "hrozí"
Kreuz
06.04.2026 10:14
Machace ceka tezky souper je lepsi... Mne jsou ty titulky uplne u prdele, ani ty clanky moc nectu, projizdim hlavne komentare.. jeho problem je, ze v tom clanku rika jen kdo dneska hraje, ja bych to preview vyhodil a shrnul to v clanku Cesi v akci, s timhle opakovanym hrozenim vypada jak diletant a straspytel.
PTP
06.04.2026 10:23
Hysterektomie
aape
06.04.2026 10:25
aape
06.04.2026 09:27
Ano, je to taková laciná slovní kombinace opsaná z bulváru
