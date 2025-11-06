Možná jsem vyhrávala až moc a tohle je karma, řekla zklamaná Šwiateková po bolestivé prohře

DNES, 10:35
Rozhovory 2
Pro Igu Šwiatekovou (24) skončila letošní sezona velmi nešťastně poté, co v posledních dvou zápasech na Turnaji mistryň neudržela vedení a skončila už ve skupině. "Cítila jsem se dobře. Nechápu, proč se mi nepodařilo postoupit," řekla smutná Polka. Ani s celým letošním rokem nemůže být úplně spokojená, přestože vyhrála Wimbledon a je světovou dvojkou, zaznamenala totiž nejvíce proher za poslední čtyři roky.
Šwiateková nechápala jak mohla v Rijádu skončit ve skupině (@ Fayez NURELDINE / AFP / AFP / Profimedia)

Šwiateková stejně jako loni končí na Turnaji mistryň v Rijádu už ve skupině. Rozhodla o tom její porážka s Amandou Anisimovovou. Polka sice vyhrála první set od té chvíle však na Američanku nestačila a utkání do vítězného konce dotáhnout nedokázala. Poté, co jí ve finále Wimbledonu uštědřila debakl 12:0, prohrála druhý vzájemný duel v řadě. V rozhovoru po zápase naprosto nechápala, jak pro ni mohl turnaj skončit tak brzy.

"Udělala jsem všechno, co jsem mohla. Myslela jsem pozitivně a pořád bojovala. Možná jsem zahrála pár krátkých míčků, ale tenis nikdy nemůže být dokonalý," vyjádřila se ke svému výkonu světová dvojka. "Cítila jsem se dobře psychicky, fyzicky i tenisově, navíc mi tu seděly i podmínky a tak dále. Nechápu, proč se mi nepodařilo postoupit ze skupiny."

Podobný průběh měl i předchozí zápas Šwiatekové, když proti Jeleně Rybakinové taktéž získala úvodní sadu. Následně se však úplně složila a uhrála už pouhý jeden game. Poprvé po čtyřech letech tak prohrála dva zápasy v řadě. Naposledy se jí to stalo taktéž na Turnaji mistryň v roce 2021.

"Možná jsem v minulých letech vyhrávala až moc a tohle je karma," dodala zklamaná Polka. Letošní sezonu zakončila s nejhorším poměrem výher a porážek (62:17) za poslední čtyři sezony. V letech 2022 až 2024 se vždy dostala nad 80% úspěšnost.

Šwiateková ve velké části letošní sezony rozhodně nepůsobila tak dominantně, jak jsme u ní za poslední roky zvyklí. Po solidní úvodní části sezony na betonech přišlo nečekané zklamání během její oblíbené části roku na antukových turnajích, kde nedokázala získat ani jeden titul.

V žebříčku klesla až na osmé místo a už v tu chvíli ji všichni odsuzovali. Polka se ale vrátila nečekaným triumfem ve Wimbledonu, kde se jí nikdy moc nedařilo a připsala si šestý grandslamový triumf.

V druhé polovině roku ještě přidala vítězství v Cincinnati a v Soulu, na ostatních turnajích však působila na své poměry průměrně a stejně dopadl i Turnaj mistryň. V Rijádu začala bleskovou výhrou nad Madison Keysovou, poté však dvakrát ztratila vedení setu proti Rybakinové i Anisimovové.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
muster
06.11.2025 11:07
ogrzewacz przeplywowy
Reagovat
PTP
06.11.2025 10:48
Hlavu vzhůru, zase bude líp. Ale zbav se tý Darii.
Reagovat

