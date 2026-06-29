Mrcha Sabalenková? Chápu, proč si to někdo myslí, říká světová jednička

DNES, 09:00
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Má hromadu příznivců, ale existuje i řada těch, kdo jí nemohou přijít na jméno. Aryna Sabalenková si to moc dobře uvědomuje a v rozhovoru pro britský deník The Guardian uvedla důvody, proč si někteří myslí, že je mrcha. Co přesně světová jednička řekla?
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Sabalenka Aryna
Aryna Sabalenková na kurtech nešetří emocemi (© JOHN MACDOUGALL / AFP)

Sabalenková nešetří emocemi na kurtech ani mimo ně, své údery doprovází hlasitým řvaním a mnohým je přesně z těchto důvodů nesympatická. Během zápasů se málokdy usměje a naopak má výraz, který vypadá agresivně, nebezpečně nebo nesympaticky. Můžete si vybrat.

Aktuální světová jednička si moc dobře uvědomuje, že může na mnohé působit nepřátelským dojmem. "Když mě uvidíte poprvé, tak si asi řeknete, že jsem mrcha. A to kvůli mému slovanskému obličeji. Ten mi rozhodně nepomáhá. Když někde procházím bez emocí, můžu působit agresivně. Takže chápu, proč si někteří lidé myslí, že jsem mrcha."

Mimo tenisové turnaje je ale hodně veselá, ráda vtipkuje a snaží se točit zábavná videa. "Když mě lépe poznáte, tak zjistíte, že je to jen něco, s čím jsem se narodila," řekla Sabalenková, která vzpomínala i na své přešlapy na některých tiskových konferencích po nepříjemné porážce. Po loňském finále na French Open se například omlouvala rivalce Coco Gauffové.

A jak moc konfliktní je v osobním životě? "Myslím si, že je dost obtížné se se mnou dostat do konfliktu. Museli byste udělat něco vážně bolestivého. Třeba mě zradit. V reálném životě nemám ráda konflikty. Ráda šířím radost. Mimo tenis jsem jiný člověk."

V rámci tohoto tématu zavzpomínala i na seznámení s kolegyní na tour Paulou Badosaovou, která může na kurtech budit podobný dojem jako Sabalenková. "Když jsme se potkaly, tak jsem jí řekla, že jsem si myslela, že je mrcha. Ona mi řekla vlastně to samé." A teď jsou z nich nejlepší kamarádky.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

16
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Tomas_Smid_fan
29.06.2026 12:22
Ne, nechápeš, ostatně jako vždy
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Diabolique
29.06.2026 11:58
Ano Aryno,

je to tvuj slovansky oblicej!
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Saulnier
29.06.2026 11:23
Tvár je to posledné, čo mi vadí. To jej vyjadrenie je také, až mám pocit, že v ňom na niekoho/niečo konkrétne útočí a nejde o žiadne vysvetľovanie ničoho.
Menej húkať po kurte (napr. nie po každom údere), nechodiť ovešaná ako olašská cigánka a tá jej partička v boxe ... nič v zlom, ale stretnúť ich v noci, môj prvý dojem by bol, že som stretol mafiánsku skupinku s kráľovnou na čele.
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annah
29.06.2026 10:39
Především ti, holka, nepomáhá ten strašný řev při každém úderu + arogantní výraz. Slovanský obličej vem čert. Na tom nezáleží.
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Vlk-v-trave
29.06.2026 09:35
Když mě uvidíte poprvé, tak si asi řeknete, že jsem mrcha...A to kvůli mému slovanskému obličeji. Ten mi rozhodně nepomáhá...

pane boze...
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Nereknu
29.06.2026 10:13
Já s tím souhlasím, spousta slovanů má propsáno v obličeji něco, co evokuje jistou agresivitu, nepřátelskost, apod.
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3ryba16
29.06.2026 10:30
Ach synku, syynku, doma-li jsi.....
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ladinec
29.06.2026 10:35
Hlavně ,že bere peníze od anglosasů anglosasům. Nikdy tě nebodou mít rádi, tak jako Džokoviče. Buď píšná na to že jsi Slovanka. Slované jsou nejlepší. Anglosasí ve lhaní a podvádění
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3ryba16
29.06.2026 10:27
Ty máš dost!!! Takovou hnusárnu může vypustit z t...y jen řádně vylízaná (a tedy prázdná) hlava! Jak's mi byla dosud ukradená, tak's to teď potuplovala.
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Tomas_Smid_fan
29.06.2026 09:14
ta fotka nemá chybu
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pantera1
29.06.2026 10:01
Drzá čubka ověšena cinkrlátkama, už jí chystám flek u pece, potřebuje to jak koza drbání
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frenkie57
29.06.2026 10:09
jakože bys jí naložila na lopatu a šup?...
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pantera1
29.06.2026 10:12
Bude píct koláčky a v noci.
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frenkie57
29.06.2026 10:19
Mám takovej dojem, že ta by připálila i vodu...
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pantera1
29.06.2026 10:23
Nebo by uvařila ve stylu za stáleho míchání vylijeme do hajzlu. Omlouvám se, ale spala jsem hodně špatně a za úsvitu vstávala, tak jsem trochu v ráži
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Tomas_Smid_fan
29.06.2026 12:26
teď je spíš větší trest přes den, ne?
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