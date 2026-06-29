Mrcha Sabalenková? Chápu, proč si to někdo myslí, říká světová jednička
Sabalenková nešetří emocemi na kurtech ani mimo ně, své údery doprovází hlasitým řvaním a mnohým je přesně z těchto důvodů nesympatická. Během zápasů se málokdy usměje a naopak má výraz, který vypadá agresivně, nebezpečně nebo nesympaticky. Můžete si vybrat.
Aktuální světová jednička si moc dobře uvědomuje, že může na mnohé působit nepřátelským dojmem. "Když mě uvidíte poprvé, tak si asi řeknete, že jsem mrcha. A to kvůli mému slovanskému obličeji. Ten mi rozhodně nepomáhá. Když někde procházím bez emocí, můžu působit agresivně. Takže chápu, proč si někteří lidé myslí, že jsem mrcha."
Mimo tenisové turnaje je ale hodně veselá, ráda vtipkuje a snaží se točit zábavná videa. "Když mě lépe poznáte, tak zjistíte, že je to jen něco, s čím jsem se narodila," řekla Sabalenková, která vzpomínala i na své přešlapy na některých tiskových konferencích po nepříjemné porážce. Po loňském finále na French Open se například omlouvala rivalce Coco Gauffové.
A jak moc konfliktní je v osobním životě? "Myslím si, že je dost obtížné se se mnou dostat do konfliktu. Museli byste udělat něco vážně bolestivého. Třeba mě zradit. V reálném životě nemám ráda konflikty. Ráda šířím radost. Mimo tenis jsem jiný člověk."
V rámci tohoto tématu zavzpomínala i na seznámení s kolegyní na tour Paulou Badosaovou, která může na kurtech budit podobný dojem jako Sabalenková. "Když jsme se potkaly, tak jsem jí řekla, že jsem si myslela, že je mrcha. Ona mi řekla vlastně to samé." A teď jsou z nich nejlepší kamarádky.
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je to tvuj slovansky oblicej!
Menej húkať po kurte (napr. nie po každom údere), nechodiť ovešaná ako olašská cigánka a tá jej partička v boxe ... nič v zlom, ale stretnúť ich v noci, môj prvý dojem by bol, že som stretol mafiánsku skupinku s kráľovnou na čele.
pane boze...