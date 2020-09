Muchová na US Open bojuje o čtvrtfinále, čelí v New Yorku letos neporažené Azarenkové

US OPEN - Karolína Muchová na třetí pokus dokázala projít do osmifinále US Open a dnes se pokusí vyrovnat své maximum na grandslamech, kterým je loňské čtvrtfinále Wimbledonu. V cestě jí bude stát dvojnásobná finalistka US Open, dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Viktoria Azarenková. Běloruska, jež letos ve Flushing Meadows ještě neprohrála, se do druhého týdne grandslamu dostala poprvé od Wimbledonu 2017. Hráčky se potkávají poprvé. Vítězka si zahraje se Sofií Keninovou, nebo Elise Mertensovou.