Serena je po úspěšné odvetě proti Sakkariové ve čtvrtfinále US Open. V něm ji čeká souboj matek s Pironkovovou

US OPEN - Serena Williamsová před dvěma týdny ve Flushing Meadows nedopodávala zápas s Marií Sakkariovou, ale další porážku s řeckou jedničkou nepřipustila. V osmifinále US Open, které si zahrála už podevatenácté, v tom samém dějišti tentokrát ve třech setech zvítězila a posedmnácté prošla do čtvrtfinále domácího grandslamu. V něm šestinásobná šampionka narazí na další z tenisových matek Cvetanu Pironkovovou.